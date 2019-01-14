Германские истребители продолжат тренировки в небе над Эстонией

В течение рабочей недели самолеты ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить на высоте не менее 500 футов (152 м) и преимущественно вдали от населенных пунктов,

Истребители ВВС ФРГ Eurofighter, дислоцированные на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу будут совершать тренировочные полеты на малых высотах, передает РИА Новости сообщение эстонского военного ведомства.Немецкие летчики, находящиеся в Эстонии, выполняют на ротационной основе миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии.говорится в релизе.Напомним, пять истребителей Eurofighter и технический состав ВВС ФРГ 30 августа сменили на базе Эмари французский контингент с пятью самолетами Mirage 2000-5. Немецкое подразделение в общей сложности насчитывает около 160 человек. Их основное место службы – Нойбург в Баварии.В военном ведомстве пояснили, что зоны для полетов на малых высотах выделяются всеми странами Балтии. Сами полеты совершаются на основании соглашения между членами НАТО и не противоречат национальному законодательству страны.У вооруженных сил прибалтийским стран нет собственных самолетов, способных выполнять патрулирование, поэтому с 2004 года к охране их воздушного пространства привлекаются истребители стран НАТО. Точками базирования для них служат аэродромы Эмари (Эстония) и Зокняй (Литва).В 2012 году на саммите альянса миссию по охране воздушного пространства продлили на неопределенный срок.