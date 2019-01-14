Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy

Американское Министерство обороны заключило новый контракт на поставку израильских комплексов активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy для оснащения танков Abrams армии и корпуса морской пехоты США, передает блог bmpd.Как сообщается, количество заказанных комплектов активной защиты не раскрывается, но ранее была озвучена информация о том, что общее количество КАЗ "приближается к 1500 единицам".Осенью 2017 года американское военное ведомство заявляло о заключении контракта на оснащение израильскими КАЗ Trophy 87 танков M1A2 SEPv2 Abrams первой бронетанковой бригады. Контракт должен быть выполнен к концу марта этого года. Позднее стало известно о выделении средств на еще 261 комплект КАЗ для оснащения танков M1A2 SEPv2 (М1А2С) Abrams еще трех бронетанковых бригад армии США. Кроме этого, часть средств выделяется для оснащения КАЗ танков М1А1 Abrams Корпуса морской пехоты.Ранее в Пентагоне заявляли, что в первую очередь комплексами АЗ Trophy будут оснащены танки M1A2 SEPv2 Abrams, предназначенные для размещения в Европе.Комплекс активной защиты Trophy ("Меиль руах") разработан и производится израильской компанией Rafael при участии IAI Elta. Комплекспредназначен для поражения только относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и неспособен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР. Армия США, проведя в 2017 году два этапа испытаний КАЗ Trophy, установленных на танках M1A2 SEPv2 Abrams, заявила, что удовлетворена полученными результатами.