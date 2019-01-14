Социологи: Большинство граждан РФ выступают за отставку кабинета министров
Служба социологического мониторинга «Левада-центр», внесённая в реестр как иноагент, провела опрос на предмет оценки россиянами работы правительства страны. Результаты этого опроса публикует информационная служба «Интерфакс».
Так, заявлено, что за отставку кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым высказались 53% опрошенных. При этом 57% респондентов отметили, что действующий кабмин не способен разрешить ситуацию, связанную с экономическими проблемами в России. В частности, указывается очередной рост цен на фоне падения доходов населения страны.
43% опрошенных считают, что правительство вообще не заботится о соцзащите населения России. Треть опрошенных не видит системности в работе кабмина Медведева, отмечая, что, вероятно, отсутствует продуманная программа по решению важных экономических проблем и повышению уровня жизни в стране.
И только 7% опрошенных не имеют к действующему правительству никаких претензий по поводу его деятельности.
Отмечено, что опрос проведен в 52-х регионах России среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Напомним, что ранее у президента РФ в ходе большой пресс-конференции журналисты поинтересовались, если у него в целом претензии к работе правительства. Владимир Путин заявил, что претензий «в целом» нет.
Так, заявлено, что за отставку кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым высказались 53% опрошенных. При этом 57% респондентов отметили, что действующий кабмин не способен разрешить ситуацию, связанную с экономическими проблемами в России. В частности, указывается очередной рост цен на фоне падения доходов населения страны.
43% опрошенных считают, что правительство вообще не заботится о соцзащите населения России. Треть опрошенных не видит системности в работе кабмина Медведева, отмечая, что, вероятно, отсутствует продуманная программа по решению важных экономических проблем и повышению уровня жизни в стране.
И только 7% опрошенных не имеют к действующему правительству никаких претензий по поводу его деятельности.
Отмечено, что опрос проведен в 52-х регионах России среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Напомним, что ранее у президента РФ в ходе большой пресс-конференции журналисты поинтересовались, если у него в целом претензии к работе правительства. Владимир Путин заявил, что претензий «в целом» нет.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Медведев
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