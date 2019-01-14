США расширят свою базу в Катаре

Подписанный сторонами меморандум, предусматривающий расширение авиабазы, очень важен для Вашингтона,

США хотят восстановить единство стран Персидского залива, чтобы они снова были примером для других государств региона. Вашингтон надеется на создание обновленного альянса, который бы включал помимо шести стран залива Египет и Иорданию,