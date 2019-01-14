США расширят свою базу в Катаре
Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео и его катарский коллега Мухаммед бен Абдеррахман ат-Тани подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение базы ВВС США Эль-Удейд на территории монархии, передает Интерфакс.
Он поблагодарил катарские власти за то, что они размещают в своей стране многотысячный (около 13 тыс. военнослужащих) американский контингент.
Помпео также заявил, что Белый дом рассчитывает на восстановление альянса государств Персидского залива с включением в него Египта и Иордании.
По его словам внутренние распри наносят урон многосторонним отношениям.
Напомним, 8 января Помпео отправился в деловое турне по странам Ближнего Востока. Как отмечали американские СМИ, основной целью этой поездки является усиление противодействия Ирану. Кроме того, Соединенные Штаты намерены развеять беспокойство ближневосточных союзников в связи с принятым Трампом решением о выводе войск из Сирии.
Подписанный сторонами меморандум, предусматривающий расширение авиабазы, очень важен для Вашингтона,отметил Помпео на пресс-конференции по итогам встречи.
Он поблагодарил катарские власти за то, что они размещают в своей стране многотысячный (около 13 тыс. военнослужащих) американский контингент.
Помпео также заявил, что Белый дом рассчитывает на восстановление альянса государств Персидского залива с включением в него Египта и Иордании.
По его словам внутренние распри наносят урон многосторонним отношениям.
США хотят восстановить единство стран Персидского залива, чтобы они снова были примером для других государств региона. Вашингтон надеется на создание обновленного альянса, который бы включал помимо шести стран залива Египет и Иорданию,сказал госсекретарь.
Напомним, 8 января Помпео отправился в деловое турне по странам Ближнего Востока. Как отмечали американские СМИ, основной целью этой поездки является усиление противодействия Ирану. Кроме того, Соединенные Штаты намерены развеять беспокойство ближневосточных союзников в связи с принятым Трампом решением о выводе войск из Сирии.
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- https://twitter.com/USApoRusski
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