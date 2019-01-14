Причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать радиация
Причиной сбоя в работе командного передатчика радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать накопившаяся в электронике за несколько лет космическая радиация, передает ТАСС сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
Источник пояснил, что это третье резервное приемо-передающее устройство. Два предыдущих вышли из строя ранее. Вместе с тем, специалисты НПО им. Лавочкина, занимающиеся этой проблемой, считают, что связь с радиотелескопом удастся восстановить.
Существуют два пути для решения этой проблемы. Первый – «мягкий», предполагающий перезагрузку программного обеспечения, второй – «жесткий», предполагающий перезагрузку с отключением питания. Второй метод в данном случае не подходит, поскольку остался последний комплект приемника. То есть, потом будет некому принять команду с Земли, уточнил собеседник.
В настоящее время реализуется первый метод: перезагрузка ведется каждые 8 часов.
При этом бортовые системы спутника продолжают функционировать. В этом убедились специалисты, работающие на станции слежения, расположенной в США. Им удалось зафиксировать излучение отдельного передатчика научных данных. Это подтверждает версию о том, что бортовая аппаратура в целом работает в соответствии с заложенной в нее логикой.
Напомним, о проблемах со спутником стало известно в пятницу вечером. Как сообщил Интерфаксу представитель Роскосмоса, параллельно с попытками восстановить связь в корпорации продолжается подготовка к запуску в 2019 году следующего аппарата серии «Спектр» – «Спектр-РГ». Эта задача определена главой госкорпорации как одна из приоритетных, добавил собеседник.
Источник пояснил, что это третье резервное приемо-передающее устройство. Два предыдущих вышли из строя ранее. Вместе с тем, специалисты НПО им. Лавочкина, занимающиеся этой проблемой, считают, что связь с радиотелескопом удастся восстановить.
Существуют два пути для решения этой проблемы. Первый – «мягкий», предполагающий перезагрузку программного обеспечения, второй – «жесткий», предполагающий перезагрузку с отключением питания. Второй метод в данном случае не подходит, поскольку остался последний комплект приемника. То есть, потом будет некому принять команду с Земли, уточнил собеседник.
В настоящее время реализуется первый метод: перезагрузка ведется каждые 8 часов.
При этом бортовые системы спутника продолжают функционировать. В этом убедились специалисты, работающие на станции слежения, расположенной в США. Им удалось зафиксировать излучение отдельного передатчика научных данных. Это подтверждает версию о том, что бортовая аппаратура в целом работает в соответствии с заложенной в нее логикой.
Напомним, о проблемах со спутником стало известно в пятницу вечером. Как сообщил Интерфаксу представитель Роскосмоса, параллельно с попытками восстановить связь в корпорации продолжается подготовка к запуску в 2019 году следующего аппарата серии «Спектр» – «Спектр-РГ». Эта задача определена главой госкорпорации как одна из приоритетных, добавил собеседник.
- Использованы фотографии:
- Wikimedia Commons
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