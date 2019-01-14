Турки раскритиковали заявление Трампа об экономическом давлении на Анкару

Отождествлять сирийских курдов и Рабочую партию Курдистана (РПК), которая находится в списке террористических группировок США, а также партию "Демократический союз" (PYD) и ее вооруженные "Отряды народной самообороны" (YPG) — фатальная ошибка

Турецкие власти раскритиковали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты примут меры экономического характера против Турции в случае начала Анкарой боевых действий против сирийских курдов. Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV По словам министра иностранных дел Турции, у Анкары и Вашингтона много тем для совместного обсуждения, но такие вопросы в соцсетях не обсуждаются. У властей Турции открыты все официальные каналы для общения с США и Анкара готова к диалогу, но при этом в Турции не боятся угроз, а Соединенные Штаты должны показать уважение к Турции.В то же время пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не собирается прекращать борьбу с вооруженными формированиями курдов в Сирии, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, в Вашингтоне путают террористов из "Рабочей партии Курдистана" с ее вооруженными силами из "Отрядов народной самообороны" с простыми мирными сирийскими курдами, к которым у Анкары никаких претензий нет.— заявил Калын.Ранее сообщалось, что Турция готова начать военную операцию на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже против Сил самообороны сирийских курдов. В настоящее время на границе с сирийским Идлибом турецкая армия начала военные маневры с участием турецкого спецназа и бронетанковых формирований.