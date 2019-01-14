Эксперты: Китай скопировал американский F-35
Новый китайский истребитель 5-го поколения Shenyang J-31 является копией американского F-35 Lighting II, пишет Popular Mechanics.
Специалисты сомневаются, что китайским инженерам удалось сохранить качество оригинала, в том числе воспроизвести стелс-технологии, но этого, по их мнению, и не требовалось: их задачей является создание самолета внешне похожего на F-35, но гораздо более дешевого, который можно продать странам со сравнительно небольшим бюджетом, не позволяющим покупку американских машин.
Авторы напоминают, что в 2016 году в США был осужден за промышленный шпионаж американец китайского происхождения. Ему ранее удалось вместе с китайскими хакерами взломать серверы компании Lockheed Martin и похитить приличный объем документации по F-35. В результате на свет появился Shenyang J-31. Единственное, что его отличает от F-35 – два двигателя вместо одного. Всё остальное очень похоже, говорится в материале.
Похожая история и с первым китайским истребителем 5-го поколения Chengdu J-20. Разница лишь в том, что в данном случае в качестве прототипов выступили сразу несколько машин – F-22, F-35 и советский проект МиГ-1.44. В частности переднее горизонтальное оперение, весьма сомнительный элемент с точки зрения малозаметности, позаимствован, вероятно, из миговского проекта.
В США новую китайскую технику воспринимают серьезно. По мнению экспертов, тот же J-20 в случае конфликта будет использоваться не для завоевания господства в воздухе (для этого у китайцев имеется J-11, проверенная копия советского Су-27), а для поражения дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» самолетов ДРЛО и заправщиков – самых уязвимых компонентов американской ударной авиации.
Специалисты сомневаются, что китайским инженерам удалось сохранить качество оригинала, в том числе воспроизвести стелс-технологии, но этого, по их мнению, и не требовалось: их задачей является создание самолета внешне похожего на F-35, но гораздо более дешевого, который можно продать странам со сравнительно небольшим бюджетом, не позволяющим покупку американских машин.
Авторы напоминают, что в 2016 году в США был осужден за промышленный шпионаж американец китайского происхождения. Ему ранее удалось вместе с китайскими хакерами взломать серверы компании Lockheed Martin и похитить приличный объем документации по F-35. В результате на свет появился Shenyang J-31. Единственное, что его отличает от F-35 – два двигателя вместо одного. Всё остальное очень похоже, говорится в материале.
Похожая история и с первым китайским истребителем 5-го поколения Chengdu J-20. Разница лишь в том, что в данном случае в качестве прототипов выступили сразу несколько машин – F-22, F-35 и советский проект МиГ-1.44. В частности переднее горизонтальное оперение, весьма сомнительный элемент с точки зрения малозаметности, позаимствован, вероятно, из миговского проекта.
В США новую китайскую технику воспринимают серьезно. По мнению экспертов, тот же J-20 в случае конфликта будет использоваться не для завоевания господства в воздухе (для этого у китайцев имеется J-11, проверенная копия советского Су-27), а для поражения дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» самолетов ДРЛО и заправщиков – самых уязвимых компонентов американской ударной авиации.
- Использованы фотографии:
- http://airwar.ru
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