Фрегат "Адмирал Григорович" встаёт на плановый ремонт

Ракетный фрегат "Адмирал Григорович", входящий в состав Черноморского флота, встанет на плановый ремонт в севастопольском филиале "Севморзавода". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По словам источника издания, фрегат поставят в док "Севморзавода" в третьей декаде января этого года. Плановый ремонт займет не больше месяца, после чего корабль опять приступит к несению службы. Какие именно работы будут проводиться на корабле во время ремонта, источник не уточнил."Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе. Передан ВМФ России 11 марта 2016 года. Имеет водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).Фрегат неоднократно выполнял задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и наносил удары по позициям террористов в Сирии крылатыми ракетами "Калибр".