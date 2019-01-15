Российская ракета насторожила НАТО
На протяжении последних нескольких лет Соединенные Штаты регулярно обвиняют Россию в нарушении существующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и в последние месяцы речь идет о возможном разрыве этого документа. Одним из поводов для критики со стороны Вашингтона является перспективная российская ракета, известная под индексом 9М729. Это изделие привлекает внимание зарубежных политиков и прессы. К примеру, на днях свое видение проблемы опубликовало немецкое издание Die Welt.
10 января немецкое издание опубликовало новый материал под названием «Russland: Flugkörper 9M729 alarmiert die Nato» («Россия: ракета 9М729 насторожила НАТО») за авторством Герхарда Хегманна. Статья также получила подзаголовок «Die Waffe, die das atomare Gleichgewicht erschüttert»: «Оружие, которое встряхивает ядерный баланс». Как ясно из заголовков, темой публикации в Die Welt стала российская ракета 9М729, ее возможности и потенциал в контексте актуальных международных соглашений.
Автор указывает: изделие 9М729 – ракета, существование которой может нарушать условия существующего Договора о ликвидации РСМД. Москва отвергает подобные обвинения. В то же время, российская оборонная промышленность соблюдает режим секретности вокруг этой ракеты.
США облачают все существующие угрозы в конкретные комбинации литер. Так, под индексами 9М729 или SSC-8 (обозначение НАТО) упоминается перспективная российская ракета. С этим изделием Россия может нарушать условия Договора о РСМД, однако она отрицает такие обвинения. По мнению Г. Хегманна, имеет место спор, в котором эксперты ссылаются на существующие противоречия и расхождения между условиями Договора и особенностями реальных арсеналов с оружием, обладающим определенными характеристиками.
Автор напоминает, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году Соединенными Штатами и Советским Союзом. Соглашение обязывало страны снять с вооружения и уничтожить ракетно-ядерные системы с дальностью пуска средней и малой дальности – от 500 до 5500 км.
Впрочем, Договор имел важную особенность, он затрагивал только вооружения наземного базирования. Ракеты для авиации, надводных кораблей или подводных лодок не подпадали под его действие. Таким образом, как отмечает Г. Хегманн, в Договоре о РСМД на протяжении нескольких десятилетий фактически присутствовала лазейка, которой могли воспользоваться его участники. Особенную остроту этому обстоятельству придает тот факт, что ранние испытания ракет воздушного или морского базирования могут осуществляться на сухопутных полигонах.
Die Welt напоминает о важнейших заявлениях последнего времени. В ноябре руководитель Национальной разведки США Дэниел Коутс озвучил информацию, давно являющуюся «всем известным секретом». Он рассказал, что с середины двухтысячных годов Россия разрабатывает новое ракетное оружие наземного базирования, способное нести в том числе ядерный боезаряд.
По данным Д. Коутса, эта ракета была разработана российским предприятием «Новатор» и носит название 9М729. Речь идет не о разработке самостоятельной системы. Перспективная ракета относится к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер».
Автор отмечает важность этого обстоятельства. Он напоминает, что под комплексом «Искандер» понимают не просто баллистическую ракету, но целую систему, включающую набор компонентов. В нее входят тяжелая четырехосная машина с функциями транспорта и пусковой установки, а также те или иные вооружения. Боевая машина может нести баллистическую ракету ближнего радиуса SS-26 либо крылатую ракету ближнего радиуса 9М728 / SSC-7. Последняя является дополнительным вооружением комплекса, соответствующим требованиям Договора о РСМД.
Крылатая ракета «Искандера» имеет длину от 7 до 8 м при диаметре около 500 мм. Основное обвинение в контексте Договора состоит в том, что Москва разработала новую более мощную крылатую ракету под названием 9М729, и это изделие якобы может быть использовано с пусковой установкой комплекса «Искандер».
За консультацией о возможностях перспективных ракет Г. Хегманн обратился к Маркусу Шиллеру – генеральному директору аналитической организации ST Analytics, преподавателю Университета Бундесвера (г. Мюнхен) и специалисту по ракетным вооружениям. М. Шиллер считает неудивительным, если новая крылатая ракета 9М729 действительно способна показывать дальность свыше 500 км, установленных условиями Договора о РСМД. Кроме того, он отмечает, что с точки зрения технического специалиста условия этого соглашения сформированы неточно и неудачно.
М. Шиллер приводит пример, затрагивающий технические особенности ракет. Так, российская сторона утверждает, что баллистическая ракета SS-26 способна лететь на дальность 480 км, и потому соответствует Договору о РСМД. Однако если уменьшить ее полезную нагрузку, дальность можно будет довести до 500 км – нижней границы ограничений Договора.
Эксперт полагает, что новая ракета, якобы представляющая особую опасность, должна взлетать со стандартной пусковой установки при помощи твердотопливного стартового двигателя. Затем в работу должен включаться турбореактивный двигатель, похожий на силовую установку самолета. С его помощью ракета должна выполнять полет к цели. В отличие от баллистической ракеты, крылатая не должна подниматься на большую высоту. Вероятно, она будет совершать полет к цели вблизи поверхности земли, возможно даже на высотах менее 100 м.
Специалист по ракетным вооружениям также отмечает специфику подобного оружия. При скорости полета около 1000 км/ч полет крылатой ракеты к цели занимает больше времени, чем при стрельбе баллистической. Так, баллистическая ракета способна добраться до цели на расстоянии в 5000 км всего за четверть часа. В связи с этим баллистические ракеты представляют собой большую угрозу в сравнении с крылатыми. Кроме того, М. Шиллер напомнил, что межконтинентальные баллистические ракеты, соответствующие требованиям Договора о РСМД, могут перестраиваться в ракеты средней дальности, нарушающие его.
* * *
Обсуждение вопросов соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности продолжается не первый год, но в последние месяцы стало особо активным. Ссылаясь на якобы зафиксированные нарушения с российской стороны, официальный Вашингтон намерен разорвать соглашение. Москва не согласна с американскими обвинениями и в ответ указывает на возможные нарушения со стороны Соединенных Штатов. Намерение американского президента Дональда Трампа выйти из Договора усложняет и без того не самую простую ситуацию.
Разбирательства вокруг Договора о РСМД, в первую очередь, касаются России и США. Тем не менее, интерес к этой ситуации проявляют и различные зарубежные страны, прежде всего европейские, в том числе Германия. Их беспокойство вполне оправдано. Если Договор будет разорван, и бывшие его участники вновь начнут развивать направления ракет средней и малой дальности, основные риски в полной мере проявятся именно для Европы. Для эффективного решения поставленных задач Соединенным Штатам придется разместить ракеты малой и средней дальности на европейской территории, что подвергнет ее рискам ответного удара со стороны России. В целом, может повториться ситуация прошлых десятилетий, наблюдавшаяся до подписания Договора о РСМД.
При всем этом зарубежные политики и специалисты исходят из того, что у российских вооруженных сил уже есть вооружения, нарушающие Договор, хотя Москва и не сознается в этом. Одно из главных обвинений России в нарушении соглашения касается перспективной крылатой ракеты 9М729, которая не так давно стала темой публикации в Die Welt.
В зарубежных средствах массовой информации особо популярной является версия, согласно которой крылатая ракета 9М729 была разработана как минимум на основе наработок по проекту корабельного вооружения «Калибр». Также не исключается возможность адаптации «морской» ракеты для применения на сухопутной платформе. В связи с этим считается, что изделие 9М729 имеет дальность полета до нескольких тысяч километров. Версия о дальности стрельбы и факт наземного базирования считаются достаточными основаниями для обвинений России в нарушении Договора.
Также существует иная версия происхождения изделия 9М729. Согласно этому предположению, новую ракету для «Искандера» перестроили из крылатой ракеты воздушного базирования Х-101. В таком случае максимальная дальность полета может превышать 5500 км – это выводит ее из категории ракет малой и средней дальности. Будучи разработанной на основе Х-101 и показывая схожие характеристики, ракета 9М729 не нарушает Договор. Однако такая версия не пользуется особой популярностью за рубежом. Вероятно, это связано с тем, что она не позволяет предъявлять претензии к России – в отличие от версии о 9М729 как модификации «Калибра».
Обсуждение ракеты 9М729 в контексте перспектив Договора о ракетах средней и малой дальности продолжается, и не так давно состоялся очередной обмен заявлениями. К примеру, в начале декабря прошлого года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвала Россию отказаться от ракеты 9М729, якобы нарушающей существующий Договор. В качестве альтернативного решения она предложила переработать ракету в соответствии с требованиями соглашения. При этом отмечалось, что решение вопроса ракет 9М729 «должно быть проверяемым».
Через несколько дней на такие предложения ответил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он указал, что инспекционный режим в рамках Договора о РСМД в свое время «был подогнан под задачи уничтожения конкретных вооружений». Все процедуры по этим системам давно выполнены и подтверждены. Проводить какие-либо мероприятия вокруг новых ракет Договор не обязывает. Кроме того, демонстрация ракет 9М729 американской стороне может быть проявлением излишней транспарентности, выходящей за рамки двухстороннего соглашения.
Как и следовало ожидать, декабрьский обмен заявлениями и мнениями не привел к прекращению споров и не поспособствовал поиску взаимовыгодного решения. Две страны продолжают обмениваться не вполне дружественными заявлениями о нарушениях условий все еще актуального Договора, а также напоминать о голословности обвинений. Подобные трения между Москвой и Вашингтоном закономерно и ожидаемо привлекают внимание зарубежных государств, безопасность которых прямо связана с взаимоотношениями России и США.
К примеру, немецкое издание Die Welt в своей статье «Russland: Flugkörper 9M729 alarmiert die Nato» рассматривает особенности текущей ситуации в свете перспективной ракеты российской разработки. Отмечается, что новая ракета 9М729 способна повысить боевой потенциал комплексов «Искандер» и представлять угрозу. Одновременно с этим немецкая пресса указывает на сравнительную простоту повышения характеристик ракетного вооружения, а также на несовершенство актуального Договора о РСМД.
Впрочем, все это следует рассматривать лишь как восприятие ситуации сторонним наблюдателем. Вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности спорят Россия и США, тогда как европейские государства, в том числе страны НАТО, вынуждены наблюдать за этими процессами со стороны. При всем этом, они могут столкнуться с реальными угрозами для собственной безопасности, не имея никаких реальных способов воздействия на ситуацию.
Статья «Russland: Flugkörper 9M729 alarmiert die Nato»:
https://welt.de/politik/deutschland/article186641682/Russland-Flugkoerper-9M729-alarmiert-die-Nato.html.
10 января немецкое издание опубликовало новый материал под названием «Russland: Flugkörper 9M729 alarmiert die Nato» («Россия: ракета 9М729 насторожила НАТО») за авторством Герхарда Хегманна. Статья также получила подзаголовок «Die Waffe, die das atomare Gleichgewicht erschüttert»: «Оружие, которое встряхивает ядерный баланс». Как ясно из заголовков, темой публикации в Die Welt стала российская ракета 9М729, ее возможности и потенциал в контексте актуальных международных соглашений.
Автор указывает: изделие 9М729 – ракета, существование которой может нарушать условия существующего Договора о ликвидации РСМД. Москва отвергает подобные обвинения. В то же время, российская оборонная промышленность соблюдает режим секретности вокруг этой ракеты.
США облачают все существующие угрозы в конкретные комбинации литер. Так, под индексами 9М729 или SSC-8 (обозначение НАТО) упоминается перспективная российская ракета. С этим изделием Россия может нарушать условия Договора о РСМД, однако она отрицает такие обвинения. По мнению Г. Хегманна, имеет место спор, в котором эксперты ссылаются на существующие противоречия и расхождения между условиями Договора и особенностями реальных арсеналов с оружием, обладающим определенными характеристиками.
Автор напоминает, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году Соединенными Штатами и Советским Союзом. Соглашение обязывало страны снять с вооружения и уничтожить ракетно-ядерные системы с дальностью пуска средней и малой дальности – от 500 до 5500 км.
Впрочем, Договор имел важную особенность, он затрагивал только вооружения наземного базирования. Ракеты для авиации, надводных кораблей или подводных лодок не подпадали под его действие. Таким образом, как отмечает Г. Хегманн, в Договоре о РСМД на протяжении нескольких десятилетий фактически присутствовала лазейка, которой могли воспользоваться его участники. Особенную остроту этому обстоятельству придает тот факт, что ранние испытания ракет воздушного или морского базирования могут осуществляться на сухопутных полигонах.
Die Welt напоминает о важнейших заявлениях последнего времени. В ноябре руководитель Национальной разведки США Дэниел Коутс озвучил информацию, давно являющуюся «всем известным секретом». Он рассказал, что с середины двухтысячных годов Россия разрабатывает новое ракетное оружие наземного базирования, способное нести в том числе ядерный боезаряд.
По данным Д. Коутса, эта ракета была разработана российским предприятием «Новатор» и носит название 9М729. Речь идет не о разработке самостоятельной системы. Перспективная ракета относится к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер».
Автор отмечает важность этого обстоятельства. Он напоминает, что под комплексом «Искандер» понимают не просто баллистическую ракету, но целую систему, включающую набор компонентов. В нее входят тяжелая четырехосная машина с функциями транспорта и пусковой установки, а также те или иные вооружения. Боевая машина может нести баллистическую ракету ближнего радиуса SS-26 либо крылатую ракету ближнего радиуса 9М728 / SSC-7. Последняя является дополнительным вооружением комплекса, соответствующим требованиям Договора о РСМД.
Крылатая ракета «Искандера» имеет длину от 7 до 8 м при диаметре около 500 мм. Основное обвинение в контексте Договора состоит в том, что Москва разработала новую более мощную крылатую ракету под названием 9М729, и это изделие якобы может быть использовано с пусковой установкой комплекса «Искандер».
За консультацией о возможностях перспективных ракет Г. Хегманн обратился к Маркусу Шиллеру – генеральному директору аналитической организации ST Analytics, преподавателю Университета Бундесвера (г. Мюнхен) и специалисту по ракетным вооружениям. М. Шиллер считает неудивительным, если новая крылатая ракета 9М729 действительно способна показывать дальность свыше 500 км, установленных условиями Договора о РСМД. Кроме того, он отмечает, что с точки зрения технического специалиста условия этого соглашения сформированы неточно и неудачно.
М. Шиллер приводит пример, затрагивающий технические особенности ракет. Так, российская сторона утверждает, что баллистическая ракета SS-26 способна лететь на дальность 480 км, и потому соответствует Договору о РСМД. Однако если уменьшить ее полезную нагрузку, дальность можно будет довести до 500 км – нижней границы ограничений Договора.
Эксперт полагает, что новая ракета, якобы представляющая особую опасность, должна взлетать со стандартной пусковой установки при помощи твердотопливного стартового двигателя. Затем в работу должен включаться турбореактивный двигатель, похожий на силовую установку самолета. С его помощью ракета должна выполнять полет к цели. В отличие от баллистической ракеты, крылатая не должна подниматься на большую высоту. Вероятно, она будет совершать полет к цели вблизи поверхности земли, возможно даже на высотах менее 100 м.
Специалист по ракетным вооружениям также отмечает специфику подобного оружия. При скорости полета около 1000 км/ч полет крылатой ракеты к цели занимает больше времени, чем при стрельбе баллистической. Так, баллистическая ракета способна добраться до цели на расстоянии в 5000 км всего за четверть часа. В связи с этим баллистические ракеты представляют собой большую угрозу в сравнении с крылатыми. Кроме того, М. Шиллер напомнил, что межконтинентальные баллистические ракеты, соответствующие требованиям Договора о РСМД, могут перестраиваться в ракеты средней дальности, нарушающие его.
* * *
Обсуждение вопросов соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности продолжается не первый год, но в последние месяцы стало особо активным. Ссылаясь на якобы зафиксированные нарушения с российской стороны, официальный Вашингтон намерен разорвать соглашение. Москва не согласна с американскими обвинениями и в ответ указывает на возможные нарушения со стороны Соединенных Штатов. Намерение американского президента Дональда Трампа выйти из Договора усложняет и без того не самую простую ситуацию.
Разбирательства вокруг Договора о РСМД, в первую очередь, касаются России и США. Тем не менее, интерес к этой ситуации проявляют и различные зарубежные страны, прежде всего европейские, в том числе Германия. Их беспокойство вполне оправдано. Если Договор будет разорван, и бывшие его участники вновь начнут развивать направления ракет средней и малой дальности, основные риски в полной мере проявятся именно для Европы. Для эффективного решения поставленных задач Соединенным Штатам придется разместить ракеты малой и средней дальности на европейской территории, что подвергнет ее рискам ответного удара со стороны России. В целом, может повториться ситуация прошлых десятилетий, наблюдавшаяся до подписания Договора о РСМД.
При всем этом зарубежные политики и специалисты исходят из того, что у российских вооруженных сил уже есть вооружения, нарушающие Договор, хотя Москва и не сознается в этом. Одно из главных обвинений России в нарушении соглашения касается перспективной крылатой ракеты 9М729, которая не так давно стала темой публикации в Die Welt.
В зарубежных средствах массовой информации особо популярной является версия, согласно которой крылатая ракета 9М729 была разработана как минимум на основе наработок по проекту корабельного вооружения «Калибр». Также не исключается возможность адаптации «морской» ракеты для применения на сухопутной платформе. В связи с этим считается, что изделие 9М729 имеет дальность полета до нескольких тысяч километров. Версия о дальности стрельбы и факт наземного базирования считаются достаточными основаниями для обвинений России в нарушении Договора.
Также существует иная версия происхождения изделия 9М729. Согласно этому предположению, новую ракету для «Искандера» перестроили из крылатой ракеты воздушного базирования Х-101. В таком случае максимальная дальность полета может превышать 5500 км – это выводит ее из категории ракет малой и средней дальности. Будучи разработанной на основе Х-101 и показывая схожие характеристики, ракета 9М729 не нарушает Договор. Однако такая версия не пользуется особой популярностью за рубежом. Вероятно, это связано с тем, что она не позволяет предъявлять претензии к России – в отличие от версии о 9М729 как модификации «Калибра».
Обсуждение ракеты 9М729 в контексте перспектив Договора о ракетах средней и малой дальности продолжается, и не так давно состоялся очередной обмен заявлениями. К примеру, в начале декабря прошлого года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвала Россию отказаться от ракеты 9М729, якобы нарушающей существующий Договор. В качестве альтернативного решения она предложила переработать ракету в соответствии с требованиями соглашения. При этом отмечалось, что решение вопроса ракет 9М729 «должно быть проверяемым».
Через несколько дней на такие предложения ответил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он указал, что инспекционный режим в рамках Договора о РСМД в свое время «был подогнан под задачи уничтожения конкретных вооружений». Все процедуры по этим системам давно выполнены и подтверждены. Проводить какие-либо мероприятия вокруг новых ракет Договор не обязывает. Кроме того, демонстрация ракет 9М729 американской стороне может быть проявлением излишней транспарентности, выходящей за рамки двухстороннего соглашения.
Как и следовало ожидать, декабрьский обмен заявлениями и мнениями не привел к прекращению споров и не поспособствовал поиску взаимовыгодного решения. Две страны продолжают обмениваться не вполне дружественными заявлениями о нарушениях условий все еще актуального Договора, а также напоминать о голословности обвинений. Подобные трения между Москвой и Вашингтоном закономерно и ожидаемо привлекают внимание зарубежных государств, безопасность которых прямо связана с взаимоотношениями России и США.
К примеру, немецкое издание Die Welt в своей статье «Russland: Flugkörper 9M729 alarmiert die Nato» рассматривает особенности текущей ситуации в свете перспективной ракеты российской разработки. Отмечается, что новая ракета 9М729 способна повысить боевой потенциал комплексов «Искандер» и представлять угрозу. Одновременно с этим немецкая пресса указывает на сравнительную простоту повышения характеристик ракетного вооружения, а также на несовершенство актуального Договора о РСМД.
Впрочем, все это следует рассматривать лишь как восприятие ситуации сторонним наблюдателем. Вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности спорят Россия и США, тогда как европейские государства, в том числе страны НАТО, вынуждены наблюдать за этими процессами со стороны. При всем этом, они могут столкнуться с реальными угрозами для собственной безопасности, не имея никаких реальных способов воздействия на ситуацию.
Статья «Russland: Flugkörper 9M729 alarmiert die Nato»:
https://welt.de/politik/deutschland/article186641682/Russland-Flugkoerper-9M729-alarmiert-die-Nato.html.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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