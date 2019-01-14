Индийская армия закупит ПТРК "Конкурс-М" вместо ожидаемых ПТРК "Спайк"

Сухопутные войска Индии заключили новый контракт с индийской государственной компанией Bharat Dynamics Limited (BDL) на поставку неуказанного количества ПТРК "Конкурс-М" и ракет к ним, сообщает ЦАМТО.Согласно условиям контракта, компания BDL на своем предприятии в штате Телангага при техническом содействии российской стороны, произведет противотанковые комплексы "Конкурс-М" и ракеты к ним. Стоимость соглашения 7,6 млрд. рупий (108 млн. долл.), количество заказанных комплексов не указано.Как заявляют в индийском военно-промышленном комплексе, заказ ПТРК "Конкурс-М" является временным решением проблемы с удовлетворением требований Сухопутных войск Индии по закупке 2 тысяч ПТРК и 68 тысяч ракет к ним для оснащения свыше 360 пехотных и 44 мотопехотных батальонов, на фоне отмены сделки с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems на поставку 275 ПТРК "Спайк" и 5500 ракет к ним после почти 9 лет консультаций, испытаний и переговоров по стоимости проекта.ПТРК "Конкурс" используются в индийской армии главным образом для оснащения БМП-2, лицензионное производство которых в Индии продолжается. Кроме того, ПТУР серии 9М113 используются также в боевых машинах самоходного ракетного комплекса 9П148 на базе БРДМ-2 (во второй половине 1980-х годов Индия получила из СССР 112 машин 9П148, именуемых в индийской армии Striker).