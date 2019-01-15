Конверсия силы

Изображение взято с сайта pentagonus.ru

Бункер «Мини 8×12». Цена 39 000 долларов. Информация с сайта risingsbunkers.com

Бункер «Аристократ». Цена 8 350 000 долларов. Информация с сайта risingsbunkers.com

Изображение с сайта outrider.org

Самый миниатюрный из всех когда-либо принятых на вооружение ядерных боеприпасов – 152-мм артиллерийский снаряд разработки ВНИИТФ. Изображение с сайта starcom68.livejournal.com