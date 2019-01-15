Конверсия силы
Основным элементов вооружённых сил Российской Федерации, обеспечивающим минимизацию вероятности широкомасштабной агрессии против нашей страны, являются стратегические ядерные силы (СЯС). В существующем виде СЯС РФ представляют собой классическую ядерную триаду, включающую в себя ракетные войска стратегического назначения, морские стратегические силы и стратегическую авиацию, способные нанести удар порядка полутора тысячей ядерных зарядов. Соотношение количества зарядов между компонентами СЯС может изменяться, но в целом структура СЯС, доставшаяся России в наследство от СССР, сохраняется. Наземный компонент СЯС является преобладающим.
Особняком стоит тактическое ядерное оружие, коего на вооружении РФ находится порядка двух тысяч боезарядов различного назначения.
Согласно существующей редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Структура СЯС Соединённых Штатов Америки в целом соответствует структуре СЯС России (СССР), с тем отличием, что в США доминирующим является морской компонент.
В других странах ядерного клуба наблюдается примерно такая же картина, с поправкой на отсутствие или недоразвитость некоторых компонентов СЯС и меньший потенциал носителей и боевых блоков.
Отличительной особенностью СЯС России, США, да и других стран мира является узкая специализация: обеспечение сдерживания противника от полномасштабного нападения, в том числе и с применением ядерного оружия. СЯС не могут помешать противнику, осуществлять враждебные действия, такие как организация государственных переворотов, организация локальных конфликтов на границах или даже на самой территории объекта агрессии, осуществлять меры экономического и политического давления и другие подобные враждебные действия. В этом плане СЯС являются бесполезной нагрузкой на бюджет государства и вооруженных сил, ограничивающей развитие сил общего назначения.
После развала СССР разработчики ядерной стратегии США сделали вывод, что новая эра международных отношений характеризуется наличием многочисленных потенциальных противников, источников конфликтов и беспрецедентных вызовов, а также спектром трудно прогнозируемых вариантов развития событий. По сравнению с эпохой «холодной войны» мир стал более опасным и непредсказуемым для США. В результате существующая политика сдерживания, в основу которой было положено ядерное противостояние с одной страной — Советским Союзом, должна быть адаптирована к новым условиям.
Традиционную триаду ядерных сил, согласно новой ядерной стратегии США, предполагалось трансформировать в триаду, состоящую из ядерных и неядерных стратегических сил, систем активной и пассивной противоракетной обороны (ПРО) глобального охвата, а также гибкой, способной к воссозданию своих возможностей инфраструктуры испытаний, производства и боевого применения стратегического ядерного и неядерного оружия, объединенных системой связи, разведки и управления на основе новых информационных технологий.
В новой ядерной триаде США необходимо выделить такие компоненты, как наличие глобальной системы ПРО, неядерный компонент стратегических сил, в который планировалось включить средства быстрого глобального удара, и высокоэффективную систему разведки управления и связи для оперативного выявления целей.
Также в качестве средств оперативного применения рассматривались ядерные заряды малой мощности, применение которых, по мнению США, может быть оправдано в некоторых сценариях региональных конфликтов. Некоторое время активно муссировалась тема т. н. чистых ядерных зарядов, которые практически не оставляют после себя радиоактивного загрязнения и могут широко применяться в локальных конфликтах. Однако никакой детальной информации по данному направлению на текущий момент нет.
В последние годы Российская Федерация сталкивается с возрастающим давлением стран Запада, в первую очередь США. Основным инструментом США в данном вопросе является инструмент экономических санкций. Используя имеющиеся экономические и политические инструменты, США навязывают участие в санкциях в отношении РФ странам, так или иначе связанным с американской экономикой.
Помимо этого, обостряется военная риторика. Под видом мнимых нарушений Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США угрожают выйти из этого договора, как они ранее вышли из договора о ПРО.
Перечень существующих и потенциальных угроз на начало 2019 года:
Угроза выхода США из ДРСМД, высказанная в ультимативной форме, уже 2 февраля 2019 года Вашингтон сможет запустить процедуру выхода из соглашения.
Для России размещение ракет средней дальности и крылатых ракет означает существенное уменьшение времени на принятие решения и нанесение ответно-встречного удара, а также уменьшение количества ракет для нанесения ответного удара.
Размещение пусковых установок конвенционального оружия на границах РФ, позиционируемых как элементы ПРО США.
Собственно, это можно рассматривать как подготовительные мероприятия к предыдущему пункту. В случае выхода США из ДРСМД в универсальных пусковых установках могут быть размещены крылатые ракеты с ядерной и конвенциональной боевой частью. В дальнейшем, по мере разработки США ракет средней дальности, они могут быть размещены на тех же базах вассалов США, где сейчас размещены элементы ПРО.
Экономические санкции.
Список экономических санкций непрерывно расширяется и оказывает существенно воздействие на экономику России. Помимо тех санкций что уже действуют, существенное влияние оказывает фактор неопределённости для обеих сторон. В частности, поставщик сложного высокотехнологичного оборудования в дальнейшем может отказаться от услуг по его поддержке, под предлогом нового пакета санкций, в свою очередь Российский покупатель должен учитывать данный фактор при покупке. Полное же импортозамещение… Во-первых, в условиях современного мира, с чудовищно разросшимся деревом технологий, это вообще не под силу ни одной стране мира, в том числе США. Во-вторых, это определённо невозможно в России, с учётом развала промышленности в течение нескольких десятилетий и потери многих критичных производств.
Создание враждебных режимов и очагов напряженности на границах РФ.
Географическая изоляция – невозможность транспортировки грузов, прокладки трубопроводов, невозможность перемещения вооружённых сил. Нарушение экономических связей и необходимость реагирования на возникновение зоны нестабильности. В перспективе обеспечение плацдармов для развёртывания ядерного или конвенционального оружия средней и меньшей дальности.
Политическое давление.
Принятие на уровне международных организаций и на межгосударственном уровне деклараций и постановлений, определяющих Россию как страну-агрессора с нелегитимным режимом. Подведение политической базы для дальнейшего наложения экономических санкций и легитимизации враждебных действий против России.
Информационное воздействие на всех уровнях.
Очернение любой информации происходящей из России, начиная от программ новостей и заканчивая детскими мультфильмами. Психологическая подготовка населения стран запада к агрессии против России, концентрация внимания на России как на главном источнике мировых проблем. Искажение исторических фактов, включая роль СССР во Второй мировой войне.
Если экстраполировать вышеперечисленные действия, то они прямо ведут к переходу от холодной войны к реальному «горячему» конфликту. А отсюда и до полномасштабной ядерной войны недалеко. С учётом потенциала СЯС России маловероятно, что кто-то решится на прямую вооружённую агрессию, однако иногда логика возникновения и развития вооружённых конфликтов не соответствует ожиданиям их участников. Пример: в случае эскалации ситуации на Украине может начаться региональный конфликт с участием России, Украины и стран НАТО с непредсказуемыми последствиями.
Не менее серьёзной угрозой являются экономические санкции. Как уже говорилось ранее, в современном мире ни одна, даже самая крупная страна, не может нормально развиваться без взаимодействия с другими странами, не перенимая чужой опыт и не участвуя в научных разработках. Пользуясь привлекательностью своей экономики, ёмкостью рынка и высокой покупательной способностью населения, США вынуждают экономические субъекты других стран, не заинтересованные в санкциях против России, участвовать в них под угрозой ограничения доступа к технологиям компаний США и рынкам сбыта.
Пример эффективности таких санкций. В апреле 2018 года Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний из-за нарушений санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. Для ZTE данное решение едва не обернулось полным развалом компании, и лишь «пойдя на покаяние» в США и заплатив миллиардные штрафы, компания смогла остаться на плаву.
Каким образом можно остудить пыл наших западных партнёров и их пособников?
В качестве одного из эффективных средств можно предложить реорганизацию СЯС России.
Все нижеперечисленные меры могут быть приняты одновременно или поэтапно в ответ на выход США из ДРСМД или, например, превышение некоего критического порога экономических санкций.
1. Выйти из всех договоров, ограничивающих количество и средства доставки ядерного оружия.
Ядерное оружие необходимо для того, чтобы война не началась. Чем его меньше, тем больше желание «попробовать». Именно гарантированное уничтожение делает войну неприемлемой для всех сторон. Для нас совершенно не важно, будет ли у США 10 000 боевых блоков, нам надо чтобы у нас их было достаточно, для гарантированного поражения всех целей в условиях ответно-встречного и ответного удара. В этом смысле 10 000 боевых блоков у США и 5000 боевых блоков у России лучше, чем по 1 500 блоков и у нас, и у них. Причём с ростом количества боевых блоков фактор разницы в объёмах ядерного арсенала будет играть всё меньшую роль. Более того, уже сейчас мы заключаем договоры об ограничении с США, не учитывая ядерные арсеналы других стран НАТО и Израиля. С уменьшением общего количества боевых блоков России и США их вклад становится всё более весомым.
В данном пункте необходимо сделать исключение – сохранить договор о не размещении ядерного оружия в космосе.
2. Максимальная секретность по номенклатуре и количеству средств СЯС аналогично тому, как это реализовано в КНР.
Какой смысл помогать противнику готовиться к нанесению первого удара, равно как и к защите от нашего ответного удара?
3. Сместить акцент в международной кооперации на обеспечение максимальной осведомлённости по запускам, для исключения случайного обмена ядерными ударами.
4. Включение в СЯС России элементов ПРО и высокоточных конвенциональных средств поражения большой дальности.
По образцу обновлённой триады СЯС США, для повышения гибкости применения и эффективного использования в ограниченном конфликте.
5. «Персонализация» ядерного удара.
На этом пункте необходимо остановиться поподробнее.
Точные перечни целей ядерного оружия засекречены. В конце 2018 года Национальное управление архивов и документации США опубликовало список целей для ракетно-ядерных ударов в СССР разработанный 50-х годов прошлого века, где наиболее впечатляюще выглядит пункт №275 – «население». Сам список — это 800-страничный документ, помеченный как секретный. Разработало его Стратегическое авиационное командование в 1956 году для войны, которая вполне могла случиться примерно через три года после создания списка. Население планировалось уничтожать, так как, по мнению военных того времени, следовало деморализовать врага, как солдат, так и мирное население.
По открытым источникам современный список мишеней США для России содержится в плане операций CONPLAN-8044 (возможно есть уже обновлённый документ). В общих чертах его содержание известно.
В случае необходимости американский президент может выбирать из четырех вариантов нанесения ядерного удара (Major Attack Option, МАО). MAO-1 предполагает удар по всем компонентам ядерных войск России и всей инфраструктуре создания и функционирования ядерного оружия: заводам, флоту, стратегической авиации, ракетным шахтам, РЛС, спутниковой связи, телекоммуникациям и т. п. В МАО-2 к этим целям прибавляются обычные военные базы и крупные аэродромы. Оба варианта намеренно щадят политиков и значительную часть армейского руководства — чтоб было с кем договариваться о капитуляции. При реализации MAO-3 пара боеголовок достанется и им. И наконец, МАО-4 — самая бескомпромиссная бомбардировка: вдобавок ко всему предыдущему ядерные удары наносятся по экономическим мишеням — топливно-энергетическому комплексу и крупным, прежде всего оборонным, производствам. Всего такой удар рассчитан на 1000–1200 целей и предполагает, что погибнут от 8 до 12 млн россиян.
Очевидно, что в России существует аналогичный документ, включающий определённые перечни целей.
Данный документ предлагается дополнить открытой частью, включающей в себя динамический (обновляемый) список целей.
Эти цели – акторы международной политики, чьи действия направлены против интересов РФ и чьи действия приближают или могут приближать начало «горячего» конфликта, способного перерасти в полномасштабную ядерную войну.
В настоящее время существует огромное количество людей, которые ведут активную враждебную, антироссийскую деятельность: журналисты, политики, открытие организации и закрытые клубы. Зачастую эти люди и их имущество находятся на территории третьих стран, не вовлечённых в конфликт. В случае начала военных действий, даже по худшему сценарию, они могут надеяться отсидеться в уютном бункере в Новой Зеландии или на вилле в Латинской Америке.
Для тех, кто победнее:
Для тех, кто побогаче:
Кто-то из политиков может посчитать, что его страна слишком мала и не имеет военной ценности, поэтому вряд ли попадёт под удар, а поднабрать политический капитал на противостоянии «Империи зла» очень даже хочется.
Задача пятого пункта – донести до лиц, враждебных России, и их окружения, вне зависимости от гражданства, страны проживания, профессии или должности, информацию о том, что в случае начала конфликта их действия не останутся безнаказанными.
Фактически это сделает СЯС элементом информационной войны.
Список должен включать в себя открытую и закрытую часть. В некоторых случаях может быть указана только личность цели, но не указана собственность, т.к. она может находиться на территории дружественной страны. Также по политическим соображениям, скорее всего, не будут указаны лидеры государств и их ближайшее окружение (хотя и это не догма).
Также в закрытой части списка окажутся стратегические цели – военные и промышленные объекты из существующих секретных документов.
Над созданием открытого перечня целей должна работать многосторонняя комиссия, включающая в себя представителей различных ветвей власти и силовых структур. После того как утверждается перечень целей, разведывательные структуры обеспечивают максимальное раскрытие информации по цели – объекты недвижимости в собственности или в аренде, места пребывания и т. д.
Затем данная информация размещается на официальном государственном сайте, вплоть до указания типов боезарядов, которые будет применены по конкретным объектам. Сайт, помимо текстовой части, должен содержать графическую часть, на которой можно будет видеть, в зоне каких поражающих факторов ядерного взрыва будет находиться тот или иной объект. Пример реализации: https://outrider.org/nuclear-weapons/interactive/bomb-blast/.
В открытом списке могут быть указаны не только люди, но и государственные объекты – например, база ПРО США в Румынии. Возможно, чёткое понимание того, сколько килотонн прилетит к ним в случае начала конфликта, заставит население активнее противодействовать вовлечению своей страны в конфликты великих держав.
Как может повлиять пятый пункт на перечисленные выше угрозы? Предположительно, помимо оказания психологического давления непосредственно на враждебных лиц, могут проявиться и вторичные эффекты. Например, снизится стоимость земли, на которой находятся объекты потенциальных целей. В свою очередь, это может вызвать недовольство землевладельцев рядом расположенных участков, отказы в продаже или в приобретении таких участков. Такое вторичное финансовое давление («ядерный маркетинг») может оказаться эффективнее непосредственной угрозы жизни. В конце концов, хотите разогнать миллионную толпу – объявите сбор денег…
Некоторые страны могут и вовсе отказать в праве на въезд и приобретении недвижимости на своей территории лицам из списка.
Помимо «кнута», предполагается и «пряник». Поскольку список предполагается как динамический, в случае изменения политики, принятия положительных для России решений, закрытия баз США и т.п., цели исключаются из списка. Сделать свою нейтральной от применения ядерного оружия — чем не цель для политика?
В данном решении, как мне кажется, есть также некая справедливость в том, что последствия конфликта будет расхлёбывать не только некий абстрактный Джон, которые ненавидит Россию, настолько, насколько он восприимчив к теленовостям, а непосредственные участники и организаторы шоу.
Могут ли потенциальные противники ответить на пятый пункт симметрично? Практически нет. Так уж вышло, что акторы нашей политики предпочитают в качестве вложений недвижимость в странах Запада, т.е. им придётся фактически наносить удары по своей территории. Что же до конфискаций, то это может проводиться и сейчас, в рамках действующих экономических санкций.
Технически претворение в жизнь пятого пункта потребует эффективного взаимодействия СЯС и разведывательных структур, а также, возможно, создания компактных боевых блоков с минимальной мощностью (5-10 килотонн) и габаритами, но высокой точностью.
Самый малогабаритный боеприпас реализован на базе 152-мм артиллерийского снаряда. Боевой блок для баллистической ракеты, разумеется, будет больше, из-за теплозащиты и систем наведения, но в целом можно надеяться, что современные технологии позволят получить необходимое изделие в минимальных габаритах.
В качестве носителей – ракеты средней дальности для целей в Европе и Азии и межконтинентальные баллистические ракеты для удалённых регионов. Отдельно необходимо выделить перспективную ракету «Сармат». Её возможности позволят доставить боевые блоки даже в Новую Зеландию, которую зачастую рассматривают как безопасное место в случае глобального конфликта.
Минимизация габаритов боевых блоков позволит увеличить их количество на одном носителе, что, в свою очередь, позволить снизить затраты на развёртывание этого элемента СЯС. Для ракет типа «Сармат» заявляется от 10 до 15 боеголовок, в зависимости от мощности (обычно это 100-300 килотонн). Для зарядов малой мощности хорошим результатам было бы размещение на носителе такого класса порядка 30-40 боеголовок.
И наконец, включение в состав СЯС конвенциональных средств поражения позволит разбить поражение целей на этапы, когда некоторые цели поражаются неядерным оружием в угрожаемый период. Например, лидеры той же Украины трижды подумают над тем, чтобы доводить наши народы до братской войны, понимая, что первыми её жертвами точно станут они сами. И далеко не факт, что после такой демонстрации США или кто-то из стран Евросоюза решит «вписаться». Как сказал Генри Киссинджер: «Великие державы не жертвуют собой ради союзников».
Насколько это должно быть затратно в финансовом плане? Всё зависит от того, сколько дополнительных целей появится, насколько удастся миниатюризировать боевые блоки, сколько и на каких носителях их можно будет разместить. Поскольку не на всех направлениях удара будут системы ПРО, то на части носителей для удешевления можно отказаться от средств прорыва, ложных блоков.
Сколько всего нужно боеголовок при условии выхода из договоров по ограничению количества боезарядов? Здесь мы возвращаемся к предыдущему вопросу.
Наконец, озвученный сценарий может быть использован как средство политического давления. Т.е. могут быть декларированы планы и намерения, начато осуществление предварительной подготовки. В дальнейшем, в зависимости от развития событий, данный сценарий может быть осуществлён частично или отменён полностью, равно как и полностью реализован.
Подводя итог, можно сказать, что не факт, что инициаторами выхода из договоров по ограничению ядерных вооружений будет Россия. Если США решат, что для них это выгодно, то они сделают это, не раздумывая: решимости в денонсировании договоров им не занимать. Не стоит уповать на то, что их промышленность в части производства ядерного оружия переживает далеко не лучшие времена. Будет задача – будут решать, научная база и промышленность у них колоссальные. На мой взгляд, лучше проявлять инициативу самим, нежели плыть в русле чужой политики.
Особняком стоит тактическое ядерное оружие, коего на вооружении РФ находится порядка двух тысяч боезарядов различного назначения.
Согласно существующей редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Структура СЯС Соединённых Штатов Америки в целом соответствует структуре СЯС России (СССР), с тем отличием, что в США доминирующим является морской компонент.
В других странах ядерного клуба наблюдается примерно такая же картина, с поправкой на отсутствие или недоразвитость некоторых компонентов СЯС и меньший потенциал носителей и боевых блоков.
Отличительной особенностью СЯС России, США, да и других стран мира является узкая специализация: обеспечение сдерживания противника от полномасштабного нападения, в том числе и с применением ядерного оружия. СЯС не могут помешать противнику, осуществлять враждебные действия, такие как организация государственных переворотов, организация локальных конфликтов на границах или даже на самой территории объекта агрессии, осуществлять меры экономического и политического давления и другие подобные враждебные действия. В этом плане СЯС являются бесполезной нагрузкой на бюджет государства и вооруженных сил, ограничивающей развитие сил общего назначения.
После развала СССР разработчики ядерной стратегии США сделали вывод, что новая эра международных отношений характеризуется наличием многочисленных потенциальных противников, источников конфликтов и беспрецедентных вызовов, а также спектром трудно прогнозируемых вариантов развития событий. По сравнению с эпохой «холодной войны» мир стал более опасным и непредсказуемым для США. В результате существующая политика сдерживания, в основу которой было положено ядерное противостояние с одной страной — Советским Союзом, должна быть адаптирована к новым условиям.
Традиционную триаду ядерных сил, согласно новой ядерной стратегии США, предполагалось трансформировать в триаду, состоящую из ядерных и неядерных стратегических сил, систем активной и пассивной противоракетной обороны (ПРО) глобального охвата, а также гибкой, способной к воссозданию своих возможностей инфраструктуры испытаний, производства и боевого применения стратегического ядерного и неядерного оружия, объединенных системой связи, разведки и управления на основе новых информационных технологий.
Изображение взято с сайта pentagonus.ru
В новой ядерной триаде США необходимо выделить такие компоненты, как наличие глобальной системы ПРО, неядерный компонент стратегических сил, в который планировалось включить средства быстрого глобального удара, и высокоэффективную систему разведки управления и связи для оперативного выявления целей.
Также в качестве средств оперативного применения рассматривались ядерные заряды малой мощности, применение которых, по мнению США, может быть оправдано в некоторых сценариях региональных конфликтов. Некоторое время активно муссировалась тема т. н. чистых ядерных зарядов, которые практически не оставляют после себя радиоактивного загрязнения и могут широко применяться в локальных конфликтах. Однако никакой детальной информации по данному направлению на текущий момент нет.
В последние годы Российская Федерация сталкивается с возрастающим давлением стран Запада, в первую очередь США. Основным инструментом США в данном вопросе является инструмент экономических санкций. Используя имеющиеся экономические и политические инструменты, США навязывают участие в санкциях в отношении РФ странам, так или иначе связанным с американской экономикой.
Помимо этого, обостряется военная риторика. Под видом мнимых нарушений Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США угрожают выйти из этого договора, как они ранее вышли из договора о ПРО.
Перечень существующих и потенциальных угроз на начало 2019 года:
Угроза выхода США из ДРСМД, высказанная в ультимативной форме, уже 2 февраля 2019 года Вашингтон сможет запустить процедуру выхода из соглашения.
Для России размещение ракет средней дальности и крылатых ракет означает существенное уменьшение времени на принятие решения и нанесение ответно-встречного удара, а также уменьшение количества ракет для нанесения ответного удара.
Размещение пусковых установок конвенционального оружия на границах РФ, позиционируемых как элементы ПРО США.
Собственно, это можно рассматривать как подготовительные мероприятия к предыдущему пункту. В случае выхода США из ДРСМД в универсальных пусковых установках могут быть размещены крылатые ракеты с ядерной и конвенциональной боевой частью. В дальнейшем, по мере разработки США ракет средней дальности, они могут быть размещены на тех же базах вассалов США, где сейчас размещены элементы ПРО.
Экономические санкции.
Список экономических санкций непрерывно расширяется и оказывает существенно воздействие на экономику России. Помимо тех санкций что уже действуют, существенное влияние оказывает фактор неопределённости для обеих сторон. В частности, поставщик сложного высокотехнологичного оборудования в дальнейшем может отказаться от услуг по его поддержке, под предлогом нового пакета санкций, в свою очередь Российский покупатель должен учитывать данный фактор при покупке. Полное же импортозамещение… Во-первых, в условиях современного мира, с чудовищно разросшимся деревом технологий, это вообще не под силу ни одной стране мира, в том числе США. Во-вторых, это определённо невозможно в России, с учётом развала промышленности в течение нескольких десятилетий и потери многих критичных производств.
Создание враждебных режимов и очагов напряженности на границах РФ.
Географическая изоляция – невозможность транспортировки грузов, прокладки трубопроводов, невозможность перемещения вооружённых сил. Нарушение экономических связей и необходимость реагирования на возникновение зоны нестабильности. В перспективе обеспечение плацдармов для развёртывания ядерного или конвенционального оружия средней и меньшей дальности.
Политическое давление.
Принятие на уровне международных организаций и на межгосударственном уровне деклараций и постановлений, определяющих Россию как страну-агрессора с нелегитимным режимом. Подведение политической базы для дальнейшего наложения экономических санкций и легитимизации враждебных действий против России.
Информационное воздействие на всех уровнях.
Очернение любой информации происходящей из России, начиная от программ новостей и заканчивая детскими мультфильмами. Психологическая подготовка населения стран запада к агрессии против России, концентрация внимания на России как на главном источнике мировых проблем. Искажение исторических фактов, включая роль СССР во Второй мировой войне.
Если экстраполировать вышеперечисленные действия, то они прямо ведут к переходу от холодной войны к реальному «горячему» конфликту. А отсюда и до полномасштабной ядерной войны недалеко. С учётом потенциала СЯС России маловероятно, что кто-то решится на прямую вооружённую агрессию, однако иногда логика возникновения и развития вооружённых конфликтов не соответствует ожиданиям их участников. Пример: в случае эскалации ситуации на Украине может начаться региональный конфликт с участием России, Украины и стран НАТО с непредсказуемыми последствиями.
Не менее серьёзной угрозой являются экономические санкции. Как уже говорилось ранее, в современном мире ни одна, даже самая крупная страна, не может нормально развиваться без взаимодействия с другими странами, не перенимая чужой опыт и не участвуя в научных разработках. Пользуясь привлекательностью своей экономики, ёмкостью рынка и высокой покупательной способностью населения, США вынуждают экономические субъекты других стран, не заинтересованные в санкциях против России, участвовать в них под угрозой ограничения доступа к технологиям компаний США и рынкам сбыта.
Пример эффективности таких санкций. В апреле 2018 года Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний из-за нарушений санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. Для ZTE данное решение едва не обернулось полным развалом компании, и лишь «пойдя на покаяние» в США и заплатив миллиардные штрафы, компания смогла остаться на плаву.
Каким образом можно остудить пыл наших западных партнёров и их пособников?
В качестве одного из эффективных средств можно предложить реорганизацию СЯС России.
Все нижеперечисленные меры могут быть приняты одновременно или поэтапно в ответ на выход США из ДРСМД или, например, превышение некоего критического порога экономических санкций.
1. Выйти из всех договоров, ограничивающих количество и средства доставки ядерного оружия.
Ядерное оружие необходимо для того, чтобы война не началась. Чем его меньше, тем больше желание «попробовать». Именно гарантированное уничтожение делает войну неприемлемой для всех сторон. Для нас совершенно не важно, будет ли у США 10 000 боевых блоков, нам надо чтобы у нас их было достаточно, для гарантированного поражения всех целей в условиях ответно-встречного и ответного удара. В этом смысле 10 000 боевых блоков у США и 5000 боевых блоков у России лучше, чем по 1 500 блоков и у нас, и у них. Причём с ростом количества боевых блоков фактор разницы в объёмах ядерного арсенала будет играть всё меньшую роль. Более того, уже сейчас мы заключаем договоры об ограничении с США, не учитывая ядерные арсеналы других стран НАТО и Израиля. С уменьшением общего количества боевых блоков России и США их вклад становится всё более весомым.
В данном пункте необходимо сделать исключение – сохранить договор о не размещении ядерного оружия в космосе.
2. Максимальная секретность по номенклатуре и количеству средств СЯС аналогично тому, как это реализовано в КНР.
Какой смысл помогать противнику готовиться к нанесению первого удара, равно как и к защите от нашего ответного удара?
3. Сместить акцент в международной кооперации на обеспечение максимальной осведомлённости по запускам, для исключения случайного обмена ядерными ударами.
4. Включение в СЯС России элементов ПРО и высокоточных конвенциональных средств поражения большой дальности.
По образцу обновлённой триады СЯС США, для повышения гибкости применения и эффективного использования в ограниченном конфликте.
5. «Персонализация» ядерного удара.
На этом пункте необходимо остановиться поподробнее.
Точные перечни целей ядерного оружия засекречены. В конце 2018 года Национальное управление архивов и документации США опубликовало список целей для ракетно-ядерных ударов в СССР разработанный 50-х годов прошлого века, где наиболее впечатляюще выглядит пункт №275 – «население». Сам список — это 800-страничный документ, помеченный как секретный. Разработало его Стратегическое авиационное командование в 1956 году для войны, которая вполне могла случиться примерно через три года после создания списка. Население планировалось уничтожать, так как, по мнению военных того времени, следовало деморализовать врага, как солдат, так и мирное население.
По открытым источникам современный список мишеней США для России содержится в плане операций CONPLAN-8044 (возможно есть уже обновлённый документ). В общих чертах его содержание известно.
В случае необходимости американский президент может выбирать из четырех вариантов нанесения ядерного удара (Major Attack Option, МАО). MAO-1 предполагает удар по всем компонентам ядерных войск России и всей инфраструктуре создания и функционирования ядерного оружия: заводам, флоту, стратегической авиации, ракетным шахтам, РЛС, спутниковой связи, телекоммуникациям и т. п. В МАО-2 к этим целям прибавляются обычные военные базы и крупные аэродромы. Оба варианта намеренно щадят политиков и значительную часть армейского руководства — чтоб было с кем договариваться о капитуляции. При реализации MAO-3 пара боеголовок достанется и им. И наконец, МАО-4 — самая бескомпромиссная бомбардировка: вдобавок ко всему предыдущему ядерные удары наносятся по экономическим мишеням — топливно-энергетическому комплексу и крупным, прежде всего оборонным, производствам. Всего такой удар рассчитан на 1000–1200 целей и предполагает, что погибнут от 8 до 12 млн россиян.
Очевидно, что в России существует аналогичный документ, включающий определённые перечни целей.
Данный документ предлагается дополнить открытой частью, включающей в себя динамический (обновляемый) список целей.
Эти цели – акторы международной политики, чьи действия направлены против интересов РФ и чьи действия приближают или могут приближать начало «горячего» конфликта, способного перерасти в полномасштабную ядерную войну.
В настоящее время существует огромное количество людей, которые ведут активную враждебную, антироссийскую деятельность: журналисты, политики, открытие организации и закрытые клубы. Зачастую эти люди и их имущество находятся на территории третьих стран, не вовлечённых в конфликт. В случае начала военных действий, даже по худшему сценарию, они могут надеяться отсидеться в уютном бункере в Новой Зеландии или на вилле в Латинской Америке.
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Кто-то из политиков может посчитать, что его страна слишком мала и не имеет военной ценности, поэтому вряд ли попадёт под удар, а поднабрать политический капитал на противостоянии «Империи зла» очень даже хочется.
Задача пятого пункта – донести до лиц, враждебных России, и их окружения, вне зависимости от гражданства, страны проживания, профессии или должности, информацию о том, что в случае начала конфликта их действия не останутся безнаказанными.
Фактически это сделает СЯС элементом информационной войны.
Список должен включать в себя открытую и закрытую часть. В некоторых случаях может быть указана только личность цели, но не указана собственность, т.к. она может находиться на территории дружественной страны. Также по политическим соображениям, скорее всего, не будут указаны лидеры государств и их ближайшее окружение (хотя и это не догма).
Также в закрытой части списка окажутся стратегические цели – военные и промышленные объекты из существующих секретных документов.
Над созданием открытого перечня целей должна работать многосторонняя комиссия, включающая в себя представителей различных ветвей власти и силовых структур. После того как утверждается перечень целей, разведывательные структуры обеспечивают максимальное раскрытие информации по цели – объекты недвижимости в собственности или в аренде, места пребывания и т. д.
Затем данная информация размещается на официальном государственном сайте, вплоть до указания типов боезарядов, которые будет применены по конкретным объектам. Сайт, помимо текстовой части, должен содержать графическую часть, на которой можно будет видеть, в зоне каких поражающих факторов ядерного взрыва будет находиться тот или иной объект. Пример реализации: https://outrider.org/nuclear-weapons/interactive/bomb-blast/.
Изображение с сайта outrider.org
В открытом списке могут быть указаны не только люди, но и государственные объекты – например, база ПРО США в Румынии. Возможно, чёткое понимание того, сколько килотонн прилетит к ним в случае начала конфликта, заставит население активнее противодействовать вовлечению своей страны в конфликты великих держав.
Как может повлиять пятый пункт на перечисленные выше угрозы? Предположительно, помимо оказания психологического давления непосредственно на враждебных лиц, могут проявиться и вторичные эффекты. Например, снизится стоимость земли, на которой находятся объекты потенциальных целей. В свою очередь, это может вызвать недовольство землевладельцев рядом расположенных участков, отказы в продаже или в приобретении таких участков. Такое вторичное финансовое давление («ядерный маркетинг») может оказаться эффективнее непосредственной угрозы жизни. В конце концов, хотите разогнать миллионную толпу – объявите сбор денег…
Некоторые страны могут и вовсе отказать в праве на въезд и приобретении недвижимости на своей территории лицам из списка.
Помимо «кнута», предполагается и «пряник». Поскольку список предполагается как динамический, в случае изменения политики, принятия положительных для России решений, закрытия баз США и т.п., цели исключаются из списка. Сделать свою нейтральной от применения ядерного оружия — чем не цель для политика?
В данном решении, как мне кажется, есть также некая справедливость в том, что последствия конфликта будет расхлёбывать не только некий абстрактный Джон, которые ненавидит Россию, настолько, насколько он восприимчив к теленовостям, а непосредственные участники и организаторы шоу.
Могут ли потенциальные противники ответить на пятый пункт симметрично? Практически нет. Так уж вышло, что акторы нашей политики предпочитают в качестве вложений недвижимость в странах Запада, т.е. им придётся фактически наносить удары по своей территории. Что же до конфискаций, то это может проводиться и сейчас, в рамках действующих экономических санкций.
Технически претворение в жизнь пятого пункта потребует эффективного взаимодействия СЯС и разведывательных структур, а также, возможно, создания компактных боевых блоков с минимальной мощностью (5-10 килотонн) и габаритами, но высокой точностью.
Самый малогабаритный боеприпас реализован на базе 152-мм артиллерийского снаряда. Боевой блок для баллистической ракеты, разумеется, будет больше, из-за теплозащиты и систем наведения, но в целом можно надеяться, что современные технологии позволят получить необходимое изделие в минимальных габаритах.
Самый миниатюрный из всех когда-либо принятых на вооружение ядерных боеприпасов – 152-мм артиллерийский снаряд разработки ВНИИТФ. Изображение с сайта starcom68.livejournal.com
В качестве носителей – ракеты средней дальности для целей в Европе и Азии и межконтинентальные баллистические ракеты для удалённых регионов. Отдельно необходимо выделить перспективную ракету «Сармат». Её возможности позволят доставить боевые блоки даже в Новую Зеландию, которую зачастую рассматривают как безопасное место в случае глобального конфликта.
Минимизация габаритов боевых блоков позволит увеличить их количество на одном носителе, что, в свою очередь, позволить снизить затраты на развёртывание этого элемента СЯС. Для ракет типа «Сармат» заявляется от 10 до 15 боеголовок, в зависимости от мощности (обычно это 100-300 килотонн). Для зарядов малой мощности хорошим результатам было бы размещение на носителе такого класса порядка 30-40 боеголовок.
И наконец, включение в состав СЯС конвенциональных средств поражения позволит разбить поражение целей на этапы, когда некоторые цели поражаются неядерным оружием в угрожаемый период. Например, лидеры той же Украины трижды подумают над тем, чтобы доводить наши народы до братской войны, понимая, что первыми её жертвами точно станут они сами. И далеко не факт, что после такой демонстрации США или кто-то из стран Евросоюза решит «вписаться». Как сказал Генри Киссинджер: «Великие державы не жертвуют собой ради союзников».
Насколько это должно быть затратно в финансовом плане? Всё зависит от того, сколько дополнительных целей появится, насколько удастся миниатюризировать боевые блоки, сколько и на каких носителях их можно будет разместить. Поскольку не на всех направлениях удара будут системы ПРО, то на части носителей для удешевления можно отказаться от средств прорыва, ложных блоков.
Сколько всего нужно боеголовок при условии выхода из договоров по ограничению количества боезарядов? Здесь мы возвращаемся к предыдущему вопросу.
Наконец, озвученный сценарий может быть использован как средство политического давления. Т.е. могут быть декларированы планы и намерения, начато осуществление предварительной подготовки. В дальнейшем, в зависимости от развития событий, данный сценарий может быть осуществлён частично или отменён полностью, равно как и полностью реализован.
Подводя итог, можно сказать, что не факт, что инициаторами выхода из договоров по ограничению ядерных вооружений будет Россия. Если США решат, что для них это выгодно, то они сделают это, не раздумывая: решимости в денонсировании договоров им не занимать. Не стоит уповать на то, что их промышленность в части производства ядерного оружия переживает далеко не лучшие времена. Будет задача – будут решать, научная база и промышленность у них колоссальные. На мой взгляд, лучше проявлять инициативу самим, нежели плыть в русле чужой политики.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
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