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Вьетнамские морпехи вернули в строй пушки ЗиС-3

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Вьетнамское командование передало на вооружение морским пехотинцам легендарные пушки советского производства ЗиС-3, сообщает Российская газета.




Перед отправкой в войска орудия прошли восстановительный ремонт на предприятии Минобороны Вьетнама – заводе Z133. Сегодня эта техника осваивается военнослужащими на полигоне, где проходят боевые стрельбы.

76-миллиметровые пушки образца 1942 года поставлялись во Вьетнам еще во времена СССР. После снятия с вооружения десятки лет находились на военных складах. Теперь снова пришло их время – примерно один дивизион передан в морскую пехоту.



В последние годы вьетнамское военное ведомство делало упор на обновление парка ВВС, средств ПВО и корабельного состава флота. Из-за финансовых ограничений морская пехота и сухопутные войска пока продолжают эксплуатировать в основном устаревшую технику производства СССР, Китая и США.



При этом местные предприятия проводят работы по модернизации некоторых образцов. Так, 57-мм пушки С-60 получили автоматизированную систему заряжания, в результате чего значительно увеличилась их скорострельность. Наведение на цель стало осуществляться с помощью модернизированных РЛС.

На базе вездеходов Урал-4320 инженерами были созданы самоходные установки, главным орудием которых стали американские гаубицы М101А1 калибра 105 мм.

БТР-152 прошли доработку для участия в миротворческих операциях, а плавающие танки ПТ-76 получили новые прицелы.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры вкупе с тщательным уходом за техникой, ее ресурс не бесконечен, отмечают эксперты. В ближайшее время вьетнамскому военному ведомству придется вплотную заняться перевооружением сухопутных сил. И первой ласточкой в этом процессе можно считать поставку партии современных Т-90С.
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