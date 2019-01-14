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Лавров: У Москвы и Токио существенные разногласия в вопросе мирного договора

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, по итогам первого дня переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, заявил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора. Позиции изначально были диаметрально противоположными
- заявил министр.


Лавров: У Москвы и Токио существенные разногласия в вопросе мирного договора


По словам Лаврова, главным условием для заключения мирного договора между странами, Россия обозначила признание со стороны Японии полного суверенитета России над Курильскими островами и это является "базовой позицией" России, которая "обсуждению не подлежит". В тоже время министр отметил, что "воля лидеров России и Японии полностью нормализовать отношения между странами побуждает активизировать диалог", и стороны договорились о дальнейшей работе над мирным договором на основе декларации 1956 года.

Это означает признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды
- добавил глава МИД

По итогам переговоров стороны договорились ускорить проведение дальнейших переговоров по проблеме мирного договора.

Напоминаем, что между Россией и Японией нет заключенного мирного договора, а заключению его мешают амбициозные планы японского правительства получить суверенитет над южными Курильскими островами, ведь именно это условие Токио ставит главным в вопросе заключения договора с Москвой.
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