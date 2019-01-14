Лавров: У Москвы и Токио существенные разногласия в вопросе мирного договора
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, по итогам первого дня переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, заявил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.
По словам Лаврова, главным условием для заключения мирного договора между странами, Россия обозначила признание со стороны Японии полного суверенитета России над Курильскими островами и это является "базовой позицией" России, которая "обсуждению не подлежит". В тоже время министр отметил, что "воля лидеров России и Японии полностью нормализовать отношения между странами побуждает активизировать диалог", и стороны договорились о дальнейшей работе над мирным договором на основе декларации 1956 года.
По итогам переговоров стороны договорились ускорить проведение дальнейших переговоров по проблеме мирного договора.
Напоминаем, что между Россией и Японией нет заключенного мирного договора, а заключению его мешают амбициозные планы японского правительства получить суверенитет над южными Курильскими островами, ведь именно это условие Токио ставит главным в вопросе заключения договора с Москвой.
Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора. Позиции изначально были диаметрально противоположными- заявил министр.
По словам Лаврова, главным условием для заключения мирного договора между странами, Россия обозначила признание со стороны Японии полного суверенитета России над Курильскими островами и это является "базовой позицией" России, которая "обсуждению не подлежит". В тоже время министр отметил, что "воля лидеров России и Японии полностью нормализовать отношения между странами побуждает активизировать диалог", и стороны договорились о дальнейшей работе над мирным договором на основе декларации 1956 года.
Это означает признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды- добавил глава МИД
По итогам переговоров стороны договорились ускорить проведение дальнейших переговоров по проблеме мирного договора.
Напоминаем, что между Россией и Японией нет заключенного мирного договора, а заключению его мешают амбициозные планы японского правительства получить суверенитет над южными Курильскими островами, ведь именно это условие Токио ставит главным в вопросе заключения договора с Москвой.
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