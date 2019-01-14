Дискуссия по поводу создания "газовой полиции" в России
Трагедии в Магнитогорске и Шахтах, к которым, по официальным данным, привела утечка газа, поставили вопрос о безопасной эксплуатации газового оборудования. Напомним, что в многоэтажке Магнитогорска взрыв прогремел 31 декабря, унеся 39 жизней. Сегодня ранним утром произошёл взрыв в одной из шахтинских девятиэтажек.
В интервью порталу Ura.ru глава комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты России Артём Кирьянов заявил, что проблемы могут быть связаны с формальной проверкой газового оборудования. По его словам, жильцы зачастую не допускают сотрудников газовой службы до газовых плит, колонок и котлов, попросту не открывая тем двери. Артём Кирьянов говорит о том, что не должно продолжаться так, что для попадания в квартиру газовщикам приходилось бы снимать двери с петель.
Статистика, на самом деле, шокирующая. Сотрудники газовых служб сегодня не могут получить доступ почти в половину российских квартир.
Прозвучала инициатива создания так называемой газовой полиции. Это дополнительный контролирующий орган, который обладал бы не формальными, а реальными полномочиями в том числе по контролю эксплуатации газового оборудования. Фактически предлагается решить главную проблему – наладить допуск сотрудников газовых служб в дома и квартиры для своевременной проверки газовых систем и коммуникаций.
По этому поводу обозначила себя дискуссия между заинтересованными людьми.
Один из вопросов: сколько нужно "газовых полицейских", чтобы те смогли проконтролировать все те квартиры, которые для газовых проверок остаются недоступными? Другой вопрос: насколько эффективна будет "газовая полиция", если отдельные жильцы сами наплевательски относятся к собственной безопасности и безопасности других, или же попросту в силу тех или иных обстоятельств не в силах отвечать за безаварийную работу газового оборудования в домах и квартирах?
Ранее по поводу трагедии в Шахтах высказался президент России Владимир Путин. Президент поручил правительству и региональным властям оказать помощь пострадавшим, а также дал поручение провести тщательное расследование. Председатель Следкома Александр Бастрыкин заявил, что возбуждено уголовное дело.
В интервью порталу Ura.ru глава комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты России Артём Кирьянов заявил, что проблемы могут быть связаны с формальной проверкой газового оборудования. По его словам, жильцы зачастую не допускают сотрудников газовой службы до газовых плит, колонок и котлов, попросту не открывая тем двери. Артём Кирьянов говорит о том, что не должно продолжаться так, что для попадания в квартиру газовщикам приходилось бы снимать двери с петель.
Статистика, на самом деле, шокирующая. Сотрудники газовых служб сегодня не могут получить доступ почти в половину российских квартир.
Прозвучала инициатива создания так называемой газовой полиции. Это дополнительный контролирующий орган, который обладал бы не формальными, а реальными полномочиями в том числе по контролю эксплуатации газового оборудования. Фактически предлагается решить главную проблему – наладить допуск сотрудников газовых служб в дома и квартиры для своевременной проверки газовых систем и коммуникаций.
По этому поводу обозначила себя дискуссия между заинтересованными людьми.
Один из вопросов: сколько нужно "газовых полицейских", чтобы те смогли проконтролировать все те квартиры, которые для газовых проверок остаются недоступными? Другой вопрос: насколько эффективна будет "газовая полиция", если отдельные жильцы сами наплевательски относятся к собственной безопасности и безопасности других, или же попросту в силу тех или иных обстоятельств не в силах отвечать за безаварийную работу газового оборудования в домах и квартирах?
Ранее по поводу трагедии в Шахтах высказался президент России Владимир Путин. Президент поручил правительству и региональным властям оказать помощь пострадавшим, а также дал поручение провести тщательное расследование. Председатель Следкома Александр Бастрыкин заявил, что возбуждено уголовное дело.
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