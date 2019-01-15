Приключения томоса, которого не было

Уже которую неделю на Украине творится самая настоящая истерия, подаваемая под соусом знатной «перемоги», которая по всем канонам украинской реальности со дня на день обернётся не менее знатной «зрадой». Но, как говорится, куй железо, пока горячо. Вот они и куют. Куют с таким задорным и заразительным информационным шумом, что даже наши доморощенные эксперты, любители сетевого ехидства, не замедлили вставить шпильку, в том числе и автору этих строк, который изначально понимал немыслимость независимости украинской церкви (ПЦУ или УПЦ КП, не важно), не равны силы.Но обывателя можно понять, столько разговоров о невозможности вручения Украине томоса об автокефалии, а тут при всём честном народе в руках у Петра Алексеевича оказывается золочёный тубус. На что, собственно, и рассчитывали все участники этого театра. И никто из обывателей даже в содержание не удосужился взглянуть – слишком велик соблазн, не вдаваясь в детали, поднять информационную волну, а может, и слегка всплыть на ней.О содержании несколько позже. А сейчас о том, почему ни о какой независимости и речи быть не могло. Диспозиция сторон этого политического, а отнюдь не религиозного действа, была такова.С одной стороны — Пётр Порошенко. Человек, бесконечно далёкий от православия и от понятия духовности как таковой. У гражданина Порошенко на носу если не выборы, которые ещё могут и не состояться, то предвыборная кампания – точно. Поэтому для него этот театр с томосом работает на несколько зрителей сразу. Во-первых, перед ним стоит задача явить электорату «перемогу» над Россией. Во-вторых, забить информационный поток СМИ этой «перемогой». И, в-третьих, в очередной раз легитимировать себя как президента в глазах Запада и внутренних «коллег», кто спит и видит его за решёткой. Так что Порошенко готов на всё, чтобы погрузить народ вместо предвыборного угара в религиозный психоз. И главное, что он ничего не теряет, ибо положение церкви его не интересует.С другой стороны – Михаил Денисенко, он же Филарет. Этот гражданин, кажется, навечно ангажирован властными кругами. Сам его разрыв с КГБ, с которым он «дружил» годами, связан был лишь с тем, что КГБ отказался далее «окормлять» этого гражданина. Кроме того, Мишу неоднократно ловили на банальном финансовом жульничестве, когда Денисенко украл церковную казну канонической УПЦ МП. Но и этого неутомимому лжепатриарху было мало, поэтому он умудрился попасться на прелюбодеянии – попросту, находясь в монашеском сане, сожительствовал с противоположным полом.Человек необычайно властный и тщеславный, что он неоднократно подтверждал, заявляя, что будет патриархом до конца дней своих, видимо, независимо от решения Священного Синода, а это папская ересь. Но он всё же понимает, что запачкаться «дружбой» с подобным деятелем никто не спешит. Особенно после шлейфа экономических и вполне себе уголовных скандалов, когда его соперника нашли внезапно… мёртвым. Поэтому, получив официальное звание «почётного патриарха» и неофициальную должность «серого кардинала», а также возможность погреться в каноническом кругу, он также готов на всё. Даже терпеть малолетнего для должности главы церкви Епифания.Самой слабой стороной, безусловно, является Сергей Думенко, так называемый митрополит Епифаний. Конечно, он не так сильно испачкан, как Денисенко, абсолютный русофоб (и это ему в плюс в реалиях не только Украины, но и европейских стран), открытый «западник» вплоть до поддержки ЛГБТ и т.д., посему фигура нужная в данный момент в театре абсурда. Но именно поэтому его позиции ничтожны – ни поддержки паствы, ни поддержки клира, ни даже весомой поддержки украинских нацистов у него нет. «Окормлять духовно» последних в этом списке мгновенно, только свистни, выстроится очередь, способная обогнуть весь Майдан. Единственным выходом для Епифания как блестящего представителя политического карьериста в рясе нового времени служит бесконечное продолжение банкета, пока парубок не нагуляет необходимый жирок.В итоге на политико-театральной сцене в этом спектакле единственной сильной фигурой остаётся Димитриос Архондонис, известный как Варфоломей. Необычайно тщеславный фанарский старец, «запертый» в Стамбуле волей новоявленного султана Эрдогана, мнит себя «папой римским» православного мира. При этом гражданин Варфоломей, большая часть приходов которого находится в Северной Америке (около 1400 приходов; во всей Греции и Турции, вместе взятых, — около 1000), вполне устраивает и Запад, и Анкару, которая, в свою очередь, никогда не против вставить шпильку «российским союзникам». Сам же стамбульский патриарх прекрасно понимает, что его коллеги по томосу в лице Порошенко, Филарета и Епифания очень торопятся решить свои политические проблемы этим автокефальным спектаклем, и позиции всех троих шатки донельзя. Поэтому можно ставить любые условия, лишь бы зритель не лез в реквизит.Таким образом, в какой бы торжественной обстановке и в каком бы изящно золочёном тубусе ни вручали так называемый томос, его содержание было предопределено жуликоватой сущностью сторон. Но не будем голословными. Заглянем в сам «томос об автокефалии», который уже успели опубликовать и на украинском, и на русском языках.В заглавии от самолюбования Варфоломея перехватывает дух: «Варфоломей, милостью Божией Архиепископ Константинополя (!), Нового Рима и Вселенский Патриарх». Всё с заглавной буквы. В соседней галактике кто-то начал икать, хотя для полноты картины сей текст стоит зачитывать под «имперскую» музыку из американской космооперы «Звёздные войны».Далее следует изящная, как таракан, попытка пришить религию и современную русофобскую политику Украины и подать этого «Франкенштейна» под соусом демократии: «Поскольку… земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с его давними просьбами в свое время обращенными к святейшему Апостольскому Константинопольскому Престолу…»И вот потихоньку стамбульское начальство начинает расправлять плечи, а независимость трескаться, как штукатурка на халтурном фасаде: «Существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой, имея Первого в церковных делах и признавая каждого ее канонического Предстоятеля, который носит титул "Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины", — не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви…»То есть, насколько автор понимает, ни о какой патриархии речи не идёт. А как же звание свежеиспечённого «героя Украины» Денисенко – «почётный патриарх»? Видимо, точно также как с «томосом об автокефалии», да и с самой Конституцией Украины, — лучше не читать.И это только начало. Далее украинским участникам спектакля напрямую указывают тот номер, под которым они и будут далее выступать: «К тому же этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью (!), и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру (!) и упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины» (СЦУ. — Прим. автора) как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу».В этом пункте прекрасно всё. Во-первых, игрой слов «дочь-сестра» стамбульский старик сразу же ставит остальных в своеобразное подчинение. Во-вторых, звучит недвусмысленный намёк на то, что в случае баловства новая дочурка получит по наглой автокефальной попе. В-третьих, и главное, на наших глазах проходит глобальная экспроприация собственности в масштабах планеты, да ещё под радостные возгласы обворовываемых. И пока украинские СМИ исходят ехидной радостью, что такого «томоса» у Русской православной церкви нет, остаётся только согласиться. ТАКОГО точно нет, т.к. храмы РПЦ можно встретить в Венгрии, Латвии, Белоруссии, Франции, Австрии, Аргентине, ЮАР и так далее.В итоге новый хозяин прямо говорит, что самозванцев им не надо, командиром будет… Варфоломей: «Проясняем к выше сказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол». Красиво, не правда ли?Зачитывать интересные нюансы этого задокументированного унижения можно долго. Но несомненным остаётся одно – ни о какой независимости речь не идёт в принципе. Однако, словно всего вышесказанного было мало, начались самые настоящие приключения «томоса» и компании. Сначала в угаре информационной «перемоги» стамбульские и украинские деятели запамятовали проставить все необходимые для данного документа подписи членов Синода Стамбульской церкви. Поэтому свободным киевским панам вновь пришлось вернуться в Стамбул и канючить перед турецким капитаном, чтобы всё-таки оформить бумагу как должно.Замаячившая на горизонте «зрада» не заставила себя долго ждать. Оказалось, что подписи представителей Синода Стамбульской церкви под томосом не полностью совпадают с официальным списком состава этого самого Синода, который опубликован на официальной странице Варфоломеевской церкви.На данный момент глобальная экспроприация как минимум архитектурного наследия не просто началась, а находится в самом разгаре. Так, на данный момент Порошенко намерен передать Стамбульскому патриархату храм Спаса на Берестове постройки XI века. Храм, кроме того, что входит в исторический комплекс зданий Киево-Печёрской лавры, так ещё и является усыпальницей основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.Это, безусловно, является огромной потерей для всеобщего наследия Руси, но проснуться от летаргического сна следовало раньше. Так, ещё в 2002 году жулику Денисенко за последовательное подхалимство перед украинской властью передали несколько исторических зданий в Киеве в Десятинном переулке, в каких-то 900 метрах от Майдана. Не поведя и бровью, Денисенко снёс эти здания, несмотря на протесты. Во время сноса обнаружили часть фундамента дворца самого князя Владимира, но и это не помогло. В итоге сейчас там высится стеклянно-металлический монстр, принадлежащий лжепатриарху.В общем, приключения начинаются, ибо пан Порошенко до того ошалел от счастья, что собрался в самый настоящий томос-тур по городам Украины…