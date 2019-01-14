Лукашенко: Недоразумение на Донбассе надо заканчивать
Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с украинским политиком, лидером движения «Украинский выбор – право народа» Виктором Медведчуком подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины, передает БЕЛТА.
Президент отметил, что любая информация о событиях на Украине для него важна не только потому, что его корни уходят «куда-то туда, между Черниговом и Киевом», но и потому, что это «наша родная Украина».
Он напомнил, что в начале конфликта в Беларусь «хлынули» около 150 тыс. украинских беженцев, и всем им были предоставлены равные с белорусами права и условия. «Было непросто, но, слава Богу, всё обошлось», – отметил Лукашенко.
По его словам, некоторые беженцы вернулись на Украину, другие до сих пор «ездит туда-сюда», а кто-то обосновался – живут и работают в Беларуси «как наши близкие, родные люди».
Президент также попросил Медведчука побольше рассказать о «внутренней политической кухне» на Украине, подчеркнув, что такая информация необходима для дальнейшего поведения Беларуси.
В свою очередь Медведчук поблагодарил Лукашенко за теплые слова об Украине, и за его личную роль в деле урегулирования конфликта в Донбассе.
Напомним, осенью прошлого года Лукашенко заявил, что добиться завершения конфликта на востоке Украины без США невозможно, потому что в Европе с ним никто не может справиться.
Это недоразумение, иначе не скажешь, надо заканчивать. Братские республики… Делаем нашим врагам подарок своими руками,сказал Лукашенко.
Президент отметил, что любая информация о событиях на Украине для него важна не только потому, что его корни уходят «куда-то туда, между Черниговом и Киевом», но и потому, что это «наша родная Украина».
Он напомнил, что в начале конфликта в Беларусь «хлынули» около 150 тыс. украинских беженцев, и всем им были предоставлены равные с белорусами права и условия. «Было непросто, но, слава Богу, всё обошлось», – отметил Лукашенко.
По его словам, некоторые беженцы вернулись на Украину, другие до сих пор «ездит туда-сюда», а кто-то обосновался – живут и работают в Беларуси «как наши близкие, родные люди».
Президент также попросил Медведчука побольше рассказать о «внутренней политической кухне» на Украине, подчеркнув, что такая информация необходима для дальнейшего поведения Беларуси.
Вы должны как-то сориентировать меня в этой ситуации,добавил он.
В свою очередь Медведчук поблагодарил Лукашенко за теплые слова об Украине, и за его личную роль в деле урегулирования конфликта в Донбассе.
Напомним, осенью прошлого года Лукашенко заявил, что добиться завершения конфликта на востоке Украины без США невозможно, потому что в Европе с ним никто не может справиться.
- Использованы фотографии:
- БЕЛТА, www.youtube
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