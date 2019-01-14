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Лукашенко: Недоразумение на Донбассе надо заканчивать

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с украинским политиком, лидером движения «Украинский выбор – право народа» Виктором Медведчуком подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины, передает БЕЛТА.




Это недоразумение, иначе не скажешь, надо заканчивать. Братские республики… Делаем нашим врагам подарок своими руками,
сказал Лукашенко.

Президент отметил, что любая информация о событиях на Украине для него важна не только потому, что его корни уходят «куда-то туда, между Черниговом и Киевом», но и потому, что это «наша родная Украина».

Он напомнил, что в начале конфликта в Беларусь «хлынули» около 150 тыс. украинских беженцев, и всем им были предоставлены равные с белорусами права и условия. «Было непросто, но, слава Богу, всё обошлось», – отметил Лукашенко.

По его словам, некоторые беженцы вернулись на Украину, другие до сих пор «ездит туда-сюда», а кто-то обосновался – живут и работают в Беларуси «как наши близкие, родные люди».

Президент также попросил Медведчука побольше рассказать о «внутренней политической кухне» на Украине, подчеркнув, что такая информация необходима для дальнейшего поведения Беларуси.

Вы должны как-то сориентировать меня в этой ситуации,
добавил он.

В свою очередь Медведчук поблагодарил Лукашенко за теплые слова об Украине, и за его личную роль в деле урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, осенью прошлого года Лукашенко заявил, что добиться завершения конфликта на востоке Украины без США невозможно, потому что в Европе с ним никто не может справиться.
Использованы фотографии:
БЕЛТА, www.youtube
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