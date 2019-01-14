Новые производства РФ: от керамогранита до авиастекла

В очередном выпуске программы «Время – вперёд!» рассказывается об открытии ряда производств в нашей стране в последнее время. Так, в Волгограде запущено производство присадочных материалов для работы механизмов и агрегатов в экстремальных условиях. Также работу начали на производстве отечественного керамогранита, который в России уже традиционно закупали за рубежом, в том числе в Италии.Саратов отличился запуском производства уникального авиационного стекла. Его уникальность состоит в повышенной прочности и уровне пропускания света. При этом в саратовское производство инвестировано более миллиарда рублей.Интересный факт – налаживание выпуска микроконтроллеров для будущей работы так называемого Интернета вещей. Микроконтроллеры позволят защищать информацию при её передаче на новых принципах обслуживания сети.Сахалинская область получила новую молочную ферму с внушительными инвестициями – более 9 млрд рублей.Подробнее же о начале работы этих и других предприятий в различных регионах нашей страны можно узнать в ролике:Об этом не принято говорить в рамках российских ток-шоу на федеральных ТК, где обычно обсуждаются, как кажется руководству телеканалов, «более важные темы», в первую очередь новые «заскоки» Украины и сколько внебрачных детей у звёзд шоу-бизнеса.