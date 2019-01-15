Вставай, страна огромная, вставай…

Буквально несколько дней назад в одном из материалов я высказался на тему, что далеко зайдем такими темпами, в плане того, что фашизм вокруг поднимает голову, и вот – нате, четкое и однозначное подтверждение слов.То, что рано или поздно Венгрия поднимет голову и присоединится к итальянским коллегам по блоку «Оси», было ясно и понятно. Ну мало в какой стране бывшего соцлагеря нас ненавидят меньше. Ну, разве что в Польше, но там это делают уже в открытую давно.И вот сразу на странице самого правительства… Нет, возможно, на выходных просто взломали, но честно говоря, особенно в это не верится. Когда слишком много совпадений – это уже закономерность.Тем более что прослеживается четкая аналогия с итальянцами, уверенно освоившими юг Воронежской и Белгородской областей. Те самые альпийские стрелки, которые сегодня устраивают исторические экскурсы «по местам боевой славы».Скажете, а какая тут, к итальянскому черту, слава?А вот такая. Вот вам копии пары документов, как видно из ссылок, вполне легально опубликованных в Италии. Просто вчитайтесь, о чем вещали Муссолини и Гарибольди. И сравните с тем, о чем вещают венгры.Сейчас многие зададут вопрос: вроде начал за венгров, чего к итальянцам скатился?Вопрос весьма умный, потому я его, не дожидаясь, сам задал.А дело в том, что итальянцы уже прошли двадцатилетний путь к славе своих пришибленных героев. И сегодня уже пожинают плоды. А венгры только-только встают на эту дорожку.Но венграм будет значительно проще. Ветераны Великой Отечественной стремительно уходят, и толп защитников их памяти я сегодня не наблюдаю. Зато великолепно наблюдаю, как охотно (на примере Россошанской администрации) современные российские чиновники идут на сотрудничество с потомками оккупантов и убийц. А прокуратура и прочие учреждения охотно их покрывают.И у венгров уже есть от чего отталкиваться. Два мемориальных кладбища на Воронежской земле, в Рудкино и Болдыревке.А всего в России 492 кладбища венгров, где лежит около 60 тысяч вояк, включая памятные знаки и мемориалы. В Венгрии 994 захоронения советских воинов, в которых покоится 120 тысяч человек. Венгрия обещала ухаживать за могилами советских воинов на своей территории, а Россия согласилась на строительство мемориалов.И, надо сказать, обе стороны честно исполняли условия соглашения. В отличие от Украины, Польши, Болгарии, на территории Венгрии особых проблем с памятниками нашим воинам не возникало.Видимо, скоро возникнут.Наверное, не на территории Венгрии, а у нас. По образу и подобию итальянских коллег, венгры вполне могут наладить маршруты для поклонения захоронениям своих воителей.Снова ответ на вопрос: почему я уделяю этому столько внимания? А все просто. Где у нас лежит основная масса венгров? Да все там же, в Воронежской области. Неспроста слово «Коротояк» для доброй трети венгерского населения – аналог Пискаревского кладбища для коренного ленинградца. Хоть кто-то из родственников, да похоронен там.Сравнение, конечно, так себе, у особо чувствительных сразу прошу прощения, но суть понятна. Под Коротояком и Острогожском венгров не просто били, их уничтожали без малейшего сомнения.А теперь это нелюди (а именно так мадьяры себя и зарекомендовали) на родине становятся героями и объектами для поклонения.Понятно, что по образу и подобию итальянских почитателей выбитых альпийских стрелков, теперь и венгры станут налаживать исторически маршруты по местам «боевой славы». По кладбищам своих «хероев», где будут вешать на кресты ленточки и возлагать венки.И, надо сказать, венгры это умеют. И не так, как итальянцы, обойдутся без шума и шествий с фашистскими штандартами. Тихонько, зато действенно.Вот, для сравнения. Старое кладбище знаменитого монастыря в Дивногорье.Вот крест на могиле венгров, умерших в госпитале, который был в монастыре во время оккупации.А вот могилы наших бойцов. Точнее, что от них осталось. Почувствуйте, как говорится, разницу.Разница была, есть и будет. К сожалению. И было, есть и будет дальше все сильнее и сильнее самое страшное – преклонение наших чиновников на местах перед соблазном взять деньги и позволить иностранным «гостям» творить то, что им заблагорассудится.И, уверен, ни венгры, ни итальянцы, ни румыны (потенциальные в очереди) в своих маршрутах вряд ли станут посещать другие кладбища. Где покоятся их жертвы.Действительно, к чему?Между тем стоит иной раз найти существующие отличия. О том, как выглядит венгерский мемориал в Рудкино и можно ли с ним сравнить воинское захоронение в Гремячьем, уже говорили, но мы обязательно посетим. Чтобы убедиться, что сравнение не в пользу нашего.А вот как в Россоши все выглядит, можем показать. Вот памятники итальянцам. На кладбище даже капремонт сделали.Про незаконный могильник с костями итальянских "героев" внутри я уже писал.А вот как выглядит памятник жертвам итальянцев, двум с лишним тысячам россошанцев, расстрелянным итальянцами в концлагере. Мрамор в одном случае и кирпич с кровельным железом в другом.И в голову пришла спокойная такая мысль. Без истерик, чисто констатация факта.Мы проигрываем по всем фронтам.Ветераны уходят, памятники ветшают, Вечные огни гасят и заменяют Огнями памяти, которые зажигают 1-2 раза в год, народу понемногу становится наплевать на все происходящее вокруг, потому что надо типа выживать, и просто некогда реализовывать свой патриотизм… Или негде.А вокруг нас постепенно образовывается кольцо из мало того что не пылающих любовью режимов, так еще и имеющих к нам гору претензий. Прибалтика, Польша, Украина, теперь вот Венгрия. Вообще-то, венгерские претензии с 1956 года тянутся, но в этом плане мы как бы пораньше будем.Венгрию ж никто не принуждал солдат гонведа к Сталинграду и Воронежу посылать. И не наша вина, что в фашистской Венгрии именно так понимали свои национальные интересы, которые как-то так оказались за тысячи километров к востоку.А вообще да, венграм и при фашизме неплохо жилось, равноправно достаточно и не пыльно. Пока Красная армия не убедила, что фашизм – это плохо.Но теперь все не так, как во времена СССР. Теперь мы никому ничего не должны доказывать, да и наше мнение особо никого не интересует.Эпоха двуполярного мира и глобальных идеологий ушла вместе с Советским Союзом.А вместо глобальных идеологий в Европу возвращается эпоха национализмов. А какая эпоха – такие и герои.Да, нормального русского человека будет коробить от таких героев. Но простите, при нынешней шкале ценностей — это национальная лирика, не более того. Личное дело каждого.Но если посмотреть реально, абстрагируясь от тупых криков уря-патриотов «да мы вам повторим 45-й», «прорвемся, мужики!» и прочей шелухи, станет ясно и понятно, что ничего хорошего в этом плане не предвидится. Не прорвемся никуда и ничего не повторим. Ну если только за клавиатурой компа...Факты показывают, что реваншизм начинает расцветать махровым цветом в Европе, и что самое страшное, факты говорят о том, что он встречает понимание и поддержку у нас. И вполне возможно, что в самом недалеком будущем мы сможем увидеть, как начнут там и тут появляться памятники героям из Италии, Венгрии, Румынии, Германии, Франции и прочих стран-участниц сборной Европы, напавшей на нас в 1941 году.И как на их фоне будут хиреть и ветшать памятники нашим солдатам.А дальше и до полной переписи истории рукой подать.Страна огромная, кажется, тебе снова пора вставать…