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Медведев жёстко ответил властям Белоруссии

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления, которые в последнее время доносятся из Минска. Минские заявления о «возможной потере Россией союзника» выглядели жёсткими, не менее жёсткий ответ позволил себе и глава российского кабмина. По словам Медведева, Белоруссии нужно ценить ту поддержку, которую стране оказывает Россия.

Медведев жёстко ответил властям Белоруссии



Медведев:
По сути, мы помогаем (Республике Беларусь, - прим. «ВО»), вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях.


Медведев напомнил, что кредитная поддержка Белоруссии уже превышает 6,5 млрд долларов, не считая кредитования строительства стратегически важного объекта белорусской энергетики – атомной электростанции. Глава правительства РФ добавил, что Россия не требует немедленного возврата кредитных средств, пролонгируя кредиты по просьбе белорусской стороны.

Напомним, что ранее в Минске предложили «избавиться от российской энергетической зависимости». При этом президент Белоруссии не конкретизировал, на чьи именно энергоносители РБ собирается переходить, если откажется от поставок из России.

Премьер-министр РФ отметил, что Россия готова продолжать переговоры с белорусскими партнёрами, и добавил, что Москва никогда не обещала компенсировать «недополученные другими странами доходы».

Нужно напомнить, что Александр Лукашенко ожидает от России поставок энергоносителей по внутрироссийским ценам, причём в тех объёмах, которые сам Минск и запросит. Глава российского правительства фактически дал понять, что разговор на уровне ультиматумов Москва не приемлет.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev
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