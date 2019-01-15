Роза Люксембург. Жизнь и смерть революционерки
100 лет назад, 15 января 1919 года, была убита Роза Люксембург. Одну из самых известных на тот момент революционерок мира убили во время подавления восстания спартакистов в Берлине. Но идеи Люксембург до сих пор востребованы многими современными левыми партиями.
Убийству Розы Люксембург предшествовал целый ряд драматических событий, связанных с поражением Германии в Первой мировой войне и последовавшим крушением кайзеровской монархии. Уроженка Российской империи Роза Люксембург (настоящее имя – Розалия Люксенбург) играла в революционном движении Германии далеко не последнюю роль. Ее известность как философа – теоретика марксизма и как левого публициста распространялась далеко за пределы Германии и даже Европы. Учитывая, что на момент трагической смерти Розе Люксембург было всего 47 лет, политическую карьеру она начала делать еще в молодые годы.
Одна из будущих вождей немецкой социал-демократии родилась 5 марта 1871 года в уездном городе Замосце (Замостье) Люблинской губернии Царства Польского, то есть на территории Российской империи. Семья ее родителей была классической еврейской буржуазной семьей того времени. Отец Элиаш (Эдуард) Люксенбург занимался торговлей лесом, мать Лин Левенштейн воспитывала пятерых детей. Розалия была пятым, самым младшим ребенком.
Поскольку деньги у семьи водились, Розалию отдали в женскую гимназию в Варшаве. Там она и примкнула к революционному движению. В 1889 году 18-летняя Роза уже давно находилась в поле зрения полиции. Она переехала в Швейцарию, где начала изучать в Цюрихском университете философию, юриспруденцию и политическую экономию. Там она продолжала и революционную работу в среде польских студентов-эмигрантов. В 1893 году 22-летняя Роза оказалась в числе основателей Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) и возглавила печатный орган новой организации «Справа роботнича».
Но, активно занимаясь политической деятельностью, Роза не забывала и о научной работе. В 1897 году она защитила диссертацию «Промышленное развитие Польши» и получила степень доктора государственного права, после чего переехала в Германию. Дальнейшая политическая деятельность Розы преимущественно проходила именно в этой стране, хотя Люксембург не забывала и о Польше, куда периодически наведывалась для своеобразного «инспектирования» польского социал-демократического движения.
В Социал-демократической партии Германии Роза Люксембург занимала крайне левые позиции, дав начало политическому направлению, которое впоследствии получило название «люксембургианства», или «люксембургизма». В отличие от большевиков-ленинцев, люксембургианцы считают, что коммунистам следует ориентироваться на приход к власти с помощью демократических выборов, активно развивать работу по созданию рабочих советов, которые и должны формировать партийную структуру. Именно отношение к политическим свободам и гражданским правам является одним из кардинальных отличий люксембургианства от других марксистских течений. По мнению последователей Розы Люксембург, гражданские права в социалистическом государстве должны находиться на более высоком уровне, чем в буржуазной стране.
Начало Первой мировой войны способствовало расколу в германском социал-демократическом движении. Впрочем, такая же ситуация наблюдалась и в других странах – и во Франции, и в России.
Роза Люксембург вместе с Карлом Либкнехтом заняли последовательно интернационалистическую позицию. В составе СДПГ появилась оппозиционная центральному курсу партии группа «Интернационал», на базе которой в 1916 году была создана группа Спартака. Она занимала крайне левые позиции не только по отношению к СДПГ, но и по отношению к созданной в 1917 году Независимой социал-демократической партии, в состав которой вошли и спартакисты.
В основе отношения Люксембург и ее соратников к Первой мировой войне лежало понимание войны как империалистического противоборства держав, совершенно не отвечающего подлинным интересам пролетариата и народов стран – участниц войны в целом. Поэтому Люксембург развернула антивоенную пропаганду, за что даже привлекалась к ответственности и помещалась под стражу.
Находясь в заключении, Роза не прекращала активной пропагандистской деятельности. Так, она написала работу «Кризис социал-демократии», которую впоследствии высоко оценил Владимир Ильич Ленин. В этой работе Люксембург писала о грядущем полном разложении Второго Интернационала и о том, что будет создан Третий Интернационал, который объединит революционные силы. Как оказалось впоследствии, работа Люксембург действительно была пророческой. Все произошло именно так, как предсказывала Роза Люксембург. Интересно, что Роза дала критическую оценку и политике большевистской партии во время Октябрьской революции в России.
Будучи сторонницей сохранения демократических свобод, Роза Люксембург видела в их подавлении большую опасность для пролетарского государства, в том числе и для власти Советов. По мнению Люксембург, подавление демократических свобод неизбежно влекло за собой ослабление советской власти, сосредоточение властных полномочий в руках партии и партийной верхушки. Следствием такого положения дел рано или поздно становится подчинение партии и рабочего класса узкой бюрократической прослойке:
4 ноября 1918 года в Киле, где дислоцировались значительные силы немецкого флота, вспыхнуло восстание военных моряков. Этим событиям предшествовал арест более тысячи матросов, не желавших выходить в море. Подняв восстание, товарищи освободили их с гауптвахт, после чего полностью захватили Киль и создали там Совет матросов, превратившийся в единственный орган власти.
Главным требованием восставших стало отречение от престола кайзера Вильгельма. Несмотря на попытки правительства скрыть от народа любую информацию о событиях в Киле, новость о восстании быстро разнеслась по всей стране. В других городах Германии в воинских частях стали создаваться солдатские советы. 9 ноября 1918 года в газете СДПГ «Форвертс» появилось сообщение о том, что гарнизон Берлина в большинстве своем перешел на сторону революционного народа и находится в распоряжении рабочих советов.
Прекрасно понимая, что кайзер более не может сохранить власть и желая избежать возможных беспорядков и насилия, канцлер Германии принц Максимилиан Баденский в тот же день, 9 ноября 1918 года, объявил об отречении кайзера от престола и передал полномочия канцлера главе социал-демократов Фридриху Эберту. Германская империя перестала существовать. Сам кайзер отбыл в Нидерланды, где 28 ноября также официально объявил об отречении от престола. Новыми органами власти стали Совет народных уполномоченных во главе с Эбертом и Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина.
В процессе революционных событий из германских тюрем были освобождены политические заключенные, среди них – Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Практически сразу заняв привычный им крайне левый фланг германского социал-демократического движения, Либкнехт и Люксембург приступили к работе по созданию Коммунистической партии Германии. Основу новой политической структуры должны были создать группы спартакистов, функционировавшие прежде в составе Независимой социал-демократической партии. Учредительная конференция КПГ проходила в охваченном революционными беспорядками Берлине с 29 декабря 1918 по 1 января 1919 гг.
Несмотря на то, что Люксембург была сторонницей соблюдения прав и свобод, в сложившейся ситуации она выступила в поддержку вооруженного восстания. Первым за свержение правительства социал-демократов высказался Карл Либкнехт, затем его позицию поддержала и Роза. Можно предположить, что коммунистические лидеры последовали за основной массой низового актива леворадикальных групп, который как раз и требовал начала немедленного вооруженного восстания против буржуазной власти. В сложившейся ситуации Либкнехт и Люксембург должны были «сохранить лицо», и они, даже не будучи уверенными в победе революции, пошли за толпой.
В Советской России восстание в Берлине восприняли скептически, а находившийся в Германии в качестве эмиссара большевиков Карл Радек даже потребовал, чтобы Компартия Германии прекратила участвовать в бессмысленной авантюре. Но было уже поздно. Активисты КПГ вышли на улицы, но их лидерам не удалось привлечь на свою сторону ни одну войсковую часть, включая даже пропитанную революционными идеями Народную Морскую Дивизию. Революционные матросы объявили о своем нейтралитете, а большая часть сухопутных подразделений сохранила верность социал-демократическому правительству.
11 января 1919 года военный министр социал-демократ Густав Носке во главе 2-3 тысяч солдат вошел в Берлин. Подчинявшиеся ему подразделения, используя артиллерию и пулеметы, начали «топить в крови» Берлинское восстание. Роза Люксембург, еще не подозревавшая, что дни ее сочтены, успела оставить воспоминания о начале страшных дней расправ над революционерами:
Через четыре дня, 15 января 1919 года, Розу Люксембург и Карла Либкнехта обнаружили на одной из квартир в Берлине. Очевидно, что партийные лидеры собирались переждать наиболее опасные дни, но попали в руки к карателям.
Арестом Люксембург и Либкнехта руководил командир фрайкора (проправительственного ополчения) капитан Эрнст Юлиус Вальдемар Пабст (1880-1970) – профессиональный военный, участник Первой мировой войны. Именно он лично допросил задержанных лидеров коммунистов, после чего было принято решение направить их под конвоем в тюрьму Моабит. На самом деле, Пабст собрался устранить и Либкнехта, и Люксембург как наиболее опасных коммунистических вождей Германии.
44-летний рядовой гусарского полка Отто Рунге, до армии работавший сварщиком и металлистом, по приказу Пабста нанес несколько ударов прикладом в голову Либкнехту, а затем и Люксембург. Затем к Розе Люксембург подошел лейтенант флота Герман Вильгельм Сушон (1895-1982), который выстрелил в висок женщине. Роза Люксембург была убита. Одновременно лейтенант кавалерии Рудольф Липман (1894-1940) застрелил Карла Либкнехта.
Тело Розы Люксембург лейтенант Сушон и его подручные сбросили в канал между мостами в районе прибрежной улицы Katharina-Heinroth-Ufer. Лишь 31 мая 1919 года оно было обнаружено и 13 июня 1919 года захоронено на кладбище Фридрихсфельде в Берлине. Там же был похоронен и Карл Либкнехт, чье тело также выловили в канале.
Непосредственный руководитель убийства Люксембург и Ликбнехт капитан Пабст затем вспоминал, что приказ на устранение коммунистических лидеров якобы получил лично от военного министра социал-демократа Густава Носке. Убийцы Розы Люксембург и Карла Либкнехта, кстати, в большинстве своем дожили до преклонных лет. Так, Вальдемар Пабст занимался торговлей оружием в Третьем Рейхе, после войны участвовал в деятельности неофашистских организаций и скончался, не дожив 7 месяцев до 90 лет.
Герман Сушон, служивший в люфтваффе, дорос до звания полковника авиации, после войны руководил протестантской общественной организацией в Штутгарте и также контактировал с неофашистскими организациями. Умер в 1982 году в возрасте 87 лет.
Единственным из участников убийства, кто понес реальное наказание, был самый младший по званию его участник – рядовой Отто Рунге. Сначала он был осужден на 2 года в апреле 1919 года, а затем, уже после победы над гитлеровской Германией, арестован в советской зоне оккупации и скончался, находясь под стражей.
Роза Люксембург, несмотря на отличие ее взглядов от большевизма, в Советском Союзе была причислена к числу наиболее уважаемых героев мирового революционного движения. Ее именем были названы улицы, площади во множестве городов советской страны.
Убийству Розы Люксембург предшествовал целый ряд драматических событий, связанных с поражением Германии в Первой мировой войне и последовавшим крушением кайзеровской монархии. Уроженка Российской империи Роза Люксембург (настоящее имя – Розалия Люксенбург) играла в революционном движении Германии далеко не последнюю роль. Ее известность как философа – теоретика марксизма и как левого публициста распространялась далеко за пределы Германии и даже Европы. Учитывая, что на момент трагической смерти Розе Люксембург было всего 47 лет, политическую карьеру она начала делать еще в молодые годы.
Одна из будущих вождей немецкой социал-демократии родилась 5 марта 1871 года в уездном городе Замосце (Замостье) Люблинской губернии Царства Польского, то есть на территории Российской империи. Семья ее родителей была классической еврейской буржуазной семьей того времени. Отец Элиаш (Эдуард) Люксенбург занимался торговлей лесом, мать Лин Левенштейн воспитывала пятерых детей. Розалия была пятым, самым младшим ребенком.
Поскольку деньги у семьи водились, Розалию отдали в женскую гимназию в Варшаве. Там она и примкнула к революционному движению. В 1889 году 18-летняя Роза уже давно находилась в поле зрения полиции. Она переехала в Швейцарию, где начала изучать в Цюрихском университете философию, юриспруденцию и политическую экономию. Там она продолжала и революционную работу в среде польских студентов-эмигрантов. В 1893 году 22-летняя Роза оказалась в числе основателей Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) и возглавила печатный орган новой организации «Справа роботнича».
Но, активно занимаясь политической деятельностью, Роза не забывала и о научной работе. В 1897 году она защитила диссертацию «Промышленное развитие Польши» и получила степень доктора государственного права, после чего переехала в Германию. Дальнейшая политическая деятельность Розы преимущественно проходила именно в этой стране, хотя Люксембург не забывала и о Польше, куда периодически наведывалась для своеобразного «инспектирования» польского социал-демократического движения.
В Социал-демократической партии Германии Роза Люксембург занимала крайне левые позиции, дав начало политическому направлению, которое впоследствии получило название «люксембургианства», или «люксембургизма». В отличие от большевиков-ленинцев, люксембургианцы считают, что коммунистам следует ориентироваться на приход к власти с помощью демократических выборов, активно развивать работу по созданию рабочих советов, которые и должны формировать партийную структуру. Именно отношение к политическим свободам и гражданским правам является одним из кардинальных отличий люксембургианства от других марксистских течений. По мнению последователей Розы Люксембург, гражданские права в социалистическом государстве должны находиться на более высоком уровне, чем в буржуазной стране.
Начало Первой мировой войны способствовало расколу в германском социал-демократическом движении. Впрочем, такая же ситуация наблюдалась и в других странах – и во Франции, и в России.
Роза Люксембург вместе с Карлом Либкнехтом заняли последовательно интернационалистическую позицию. В составе СДПГ появилась оппозиционная центральному курсу партии группа «Интернационал», на базе которой в 1916 году была создана группа Спартака. Она занимала крайне левые позиции не только по отношению к СДПГ, но и по отношению к созданной в 1917 году Независимой социал-демократической партии, в состав которой вошли и спартакисты.
В основе отношения Люксембург и ее соратников к Первой мировой войне лежало понимание войны как империалистического противоборства держав, совершенно не отвечающего подлинным интересам пролетариата и народов стран – участниц войны в целом. Поэтому Люксембург развернула антивоенную пропаганду, за что даже привлекалась к ответственности и помещалась под стражу.
Находясь в заключении, Роза не прекращала активной пропагандистской деятельности. Так, она написала работу «Кризис социал-демократии», которую впоследствии высоко оценил Владимир Ильич Ленин. В этой работе Люксембург писала о грядущем полном разложении Второго Интернационала и о том, что будет создан Третий Интернационал, который объединит революционные силы. Как оказалось впоследствии, работа Люксембург действительно была пророческой. Все произошло именно так, как предсказывала Роза Люксембург. Интересно, что Роза дала критическую оценку и политике большевистской партии во время Октябрьской революции в России.
Будучи сторонницей сохранения демократических свобод, Роза Люксембург видела в их подавлении большую опасность для пролетарского государства, в том числе и для власти Советов. По мнению Люксембург, подавление демократических свобод неизбежно влекло за собой ослабление советской власти, сосредоточение властных полномочий в руках партии и партийной верхушки. Следствием такого положения дел рано или поздно становится подчинение партии и рабочего класса узкой бюрократической прослойке:
Господствует и управляет несколько десятков энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее выдающихся людей и только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрания для того, чтобы аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции.
4 ноября 1918 года в Киле, где дислоцировались значительные силы немецкого флота, вспыхнуло восстание военных моряков. Этим событиям предшествовал арест более тысячи матросов, не желавших выходить в море. Подняв восстание, товарищи освободили их с гауптвахт, после чего полностью захватили Киль и создали там Совет матросов, превратившийся в единственный орган власти.
Главным требованием восставших стало отречение от престола кайзера Вильгельма. Несмотря на попытки правительства скрыть от народа любую информацию о событиях в Киле, новость о восстании быстро разнеслась по всей стране. В других городах Германии в воинских частях стали создаваться солдатские советы. 9 ноября 1918 года в газете СДПГ «Форвертс» появилось сообщение о том, что гарнизон Берлина в большинстве своем перешел на сторону революционного народа и находится в распоряжении рабочих советов.
Прекрасно понимая, что кайзер более не может сохранить власть и желая избежать возможных беспорядков и насилия, канцлер Германии принц Максимилиан Баденский в тот же день, 9 ноября 1918 года, объявил об отречении кайзера от престола и передал полномочия канцлера главе социал-демократов Фридриху Эберту. Германская империя перестала существовать. Сам кайзер отбыл в Нидерланды, где 28 ноября также официально объявил об отречении от престола. Новыми органами власти стали Совет народных уполномоченных во главе с Эбертом и Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина.
В процессе революционных событий из германских тюрем были освобождены политические заключенные, среди них – Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Практически сразу заняв привычный им крайне левый фланг германского социал-демократического движения, Либкнехт и Люксембург приступили к работе по созданию Коммунистической партии Германии. Основу новой политической структуры должны были создать группы спартакистов, функционировавшие прежде в составе Независимой социал-демократической партии. Учредительная конференция КПГ проходила в охваченном революционными беспорядками Берлине с 29 декабря 1918 по 1 января 1919 гг.
Несмотря на то, что Люксембург была сторонницей соблюдения прав и свобод, в сложившейся ситуации она выступила в поддержку вооруженного восстания. Первым за свержение правительства социал-демократов высказался Карл Либкнехт, затем его позицию поддержала и Роза. Можно предположить, что коммунистические лидеры последовали за основной массой низового актива леворадикальных групп, который как раз и требовал начала немедленного вооруженного восстания против буржуазной власти. В сложившейся ситуации Либкнехт и Люксембург должны были «сохранить лицо», и они, даже не будучи уверенными в победе революции, пошли за толпой.
В Советской России восстание в Берлине восприняли скептически, а находившийся в Германии в качестве эмиссара большевиков Карл Радек даже потребовал, чтобы Компартия Германии прекратила участвовать в бессмысленной авантюре. Но было уже поздно. Активисты КПГ вышли на улицы, но их лидерам не удалось привлечь на свою сторону ни одну войсковую часть, включая даже пропитанную революционными идеями Народную Морскую Дивизию. Революционные матросы объявили о своем нейтралитете, а большая часть сухопутных подразделений сохранила верность социал-демократическому правительству.
11 января 1919 года военный министр социал-демократ Густав Носке во главе 2-3 тысяч солдат вошел в Берлин. Подчинявшиеся ему подразделения, используя артиллерию и пулеметы, начали «топить в крови» Берлинское восстание. Роза Люксембург, еще не подозревавшая, что дни ее сочтены, успела оставить воспоминания о начале страшных дней расправ над революционерами:
Правительственные войска зверски убивали посредников, которые пробовали вести переговоры о сдаче здания „Форвертс“, используя приклады ружей, чтобы избивать их до неузнаваемости. Пленных ставили к стенке и убивали так жестоко, что череп и кусочки мозговой ткани разлетались в разные стороны.
Через четыре дня, 15 января 1919 года, Розу Люксембург и Карла Либкнехта обнаружили на одной из квартир в Берлине. Очевидно, что партийные лидеры собирались переждать наиболее опасные дни, но попали в руки к карателям.
Арестом Люксембург и Либкнехта руководил командир фрайкора (проправительственного ополчения) капитан Эрнст Юлиус Вальдемар Пабст (1880-1970) – профессиональный военный, участник Первой мировой войны. Именно он лично допросил задержанных лидеров коммунистов, после чего было принято решение направить их под конвоем в тюрьму Моабит. На самом деле, Пабст собрался устранить и Либкнехта, и Люксембург как наиболее опасных коммунистических вождей Германии.
44-летний рядовой гусарского полка Отто Рунге, до армии работавший сварщиком и металлистом, по приказу Пабста нанес несколько ударов прикладом в голову Либкнехту, а затем и Люксембург. Затем к Розе Люксембург подошел лейтенант флота Герман Вильгельм Сушон (1895-1982), который выстрелил в висок женщине. Роза Люксембург была убита. Одновременно лейтенант кавалерии Рудольф Липман (1894-1940) застрелил Карла Либкнехта.
Тело Розы Люксембург лейтенант Сушон и его подручные сбросили в канал между мостами в районе прибрежной улицы Katharina-Heinroth-Ufer. Лишь 31 мая 1919 года оно было обнаружено и 13 июня 1919 года захоронено на кладбище Фридрихсфельде в Берлине. Там же был похоронен и Карл Либкнехт, чье тело также выловили в канале.
Непосредственный руководитель убийства Люксембург и Ликбнехт капитан Пабст затем вспоминал, что приказ на устранение коммунистических лидеров якобы получил лично от военного министра социал-демократа Густава Носке. Убийцы Розы Люксембург и Карла Либкнехта, кстати, в большинстве своем дожили до преклонных лет. Так, Вальдемар Пабст занимался торговлей оружием в Третьем Рейхе, после войны участвовал в деятельности неофашистских организаций и скончался, не дожив 7 месяцев до 90 лет.
Герман Сушон, служивший в люфтваффе, дорос до звания полковника авиации, после войны руководил протестантской общественной организацией в Штутгарте и также контактировал с неофашистскими организациями. Умер в 1982 году в возрасте 87 лет.
Единственным из участников убийства, кто понес реальное наказание, был самый младший по званию его участник – рядовой Отто Рунге. Сначала он был осужден на 2 года в апреле 1919 года, а затем, уже после победы над гитлеровской Германией, арестован в советской зоне оккупации и скончался, находясь под стражей.
Роза Люксембург, несмотря на отличие ее взглядов от большевизма, в Советском Союзе была причислена к числу наиболее уважаемых героев мирового революционного движения. Ее именем были названы улицы, площади во множестве городов советской страны.
- Автор:
- Илья Полонский
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