Настолько ли был плох Т-34, как это показывают?

В 1951 году ЦРУ подробно проанализировало Т-34. Документ был рассекречен только в 2000 году.

Позже американцы, покатавшиеся на машине, написали, что трудности в переключении передач (которая не имела синхронизаторов) и многодисковое сухое сцепление делали вождение этого танка сложным и крайне утомительным делом.

Как и сегодняшнюю российскую "Армату", Т-34 превозносила пропаганда, только советская. Он изначально должен был стать танком победы, и лучшей средней машины у Красной армии на тот момент просто не было. Помогали и немцы, которые тоже захваливали советский танк, чтобы объяснить свои поражения. Вместе с тем это ничуть не преуменьшает героизм советских танкистов, которые доблестно сражались на том, что у них было».