Настолько ли был плох Т-34, как это показывают?
Ожидаемо, ожидаемо донельзя полезло изо всех щелей критиканство. Как бы ни были плохи фильмы нашего времени (а они плохи) про танки, но мало того, что их сняли. Надо добавить. Как контрольный выстрел в голову, то есть в башню.
Господин А. Ильин на «Утре» разродился опусом, который сделал бы честь братьям Стругацким и братьям Гримм в плане фантастичности. А уж дури хватило бы на три фильма «Танки» и два «Т-34» сразу.
Чего стоит только это:
Ну да, правильно, они ж там в США все по Лаврову и Задорнову живут. Одновременно.
Интересно, вот зачем ЦРУ в 1951 году так подробно анализировать Т-34 в 1951 году, если уже в 1947-м в серию и в войска пошел Т-54?
И что такого секретного можно было нарыть, что аж до 2000 года все это нарытое в секретах числилось?
Дальше повторять откровенные глупости Ильина нет никакого смысла. Достаточно вот таких перлов:
Да, вот такой был танк. И да, на наших подводных лодках не было автоматов для производства мороженого, а в дальних бомбардировщиках и истребителях не было туалетов. Но, как ни странно, с основной своей задачей, уничтожением живой силы и техники противника, наша техника вполне прилично справлялась.
Или я чего-то не понимаю, и в Берлине не красный флаг на рейхстаге был, а звездно-полосатый?
Нет, такими темпами будет. Но не при моей жизни, уверен.
Вывод у статьи хорош. Долларами пахнет.
Да, Т-34 были дрянь, немцы их хвалили, чтобы объяснить свои поражения. Роскошно. Вот только почему такая дрянь, неспособная ездить, особенно быстро, поражаемая насквозь вязальной спицей, постоянно ломающаяся, победила «Тигры», «Пантеры»?
И почему «Шерманы», которые так яростно облизывает Ильин, не вошли первыми в Берлин?
Кстати, «Шерманам» намного меньше надо было проехать…
В общем, достаточно. Можно было бы продолжать до бесконечности долго, валить Ильина и его заокеанских хозяев фактами, цифрами и цитатами, но…
Предлагаю просто посмотреть фильм.
Отличный фильм, сделанный прекрасными людьми. С некоторыми из них мы работали прошлым летом в музее Верхней Пышмы, и, уверен, еще будем работать.
Пусть эмблема «Первого канала» никого не пугает, это очень добротно сделанный материал. Просто посмотрите, рекомендую.
Господин А. Ильин на «Утре» разродился опусом, который сделал бы честь братьям Стругацким и братьям Гримм в плане фантастичности. А уж дури хватило бы на три фильма «Танки» и два «Т-34» сразу.
Чего стоит только это:
В 1951 году ЦРУ подробно проанализировало Т-34. Документ был рассекречен только в 2000 году.
Ну да, правильно, они ж там в США все по Лаврову и Задорнову живут. Одновременно.
Интересно, вот зачем ЦРУ в 1951 году так подробно анализировать Т-34 в 1951 году, если уже в 1947-м в серию и в войска пошел Т-54?
И что такого секретного можно было нарыть, что аж до 2000 года все это нарытое в секретах числилось?
Дальше повторять откровенные глупости Ильина нет никакого смысла. Достаточно вот таких перлов:
Позже американцы, покатавшиеся на машине, написали, что трудности в переключении передач (которая не имела синхронизаторов) и многодисковое сухое сцепление делали вождение этого танка сложным и крайне утомительным делом.
Да, вот такой был танк. И да, на наших подводных лодках не было автоматов для производства мороженого, а в дальних бомбардировщиках и истребителях не было туалетов. Но, как ни странно, с основной своей задачей, уничтожением живой силы и техники противника, наша техника вполне прилично справлялась.
Или я чего-то не понимаю, и в Берлине не красный флаг на рейхстаге был, а звездно-полосатый?
Нет, такими темпами будет. Но не при моей жизни, уверен.
Вывод у статьи хорош. Долларами пахнет.
Как и сегодняшнюю российскую "Армату", Т-34 превозносила пропаганда, только советская. Он изначально должен был стать танком победы, и лучшей средней машины у Красной армии на тот момент просто не было. Помогали и немцы, которые тоже захваливали советский танк, чтобы объяснить свои поражения. Вместе с тем это ничуть не преуменьшает героизм советских танкистов, которые доблестно сражались на том, что у них было».
Да, Т-34 были дрянь, немцы их хвалили, чтобы объяснить свои поражения. Роскошно. Вот только почему такая дрянь, неспособная ездить, особенно быстро, поражаемая насквозь вязальной спицей, постоянно ломающаяся, победила «Тигры», «Пантеры»?
И почему «Шерманы», которые так яростно облизывает Ильин, не вошли первыми в Берлин?
Кстати, «Шерманам» намного меньше надо было проехать…
В общем, достаточно. Можно было бы продолжать до бесконечности долго, валить Ильина и его заокеанских хозяев фактами, цифрами и цитатами, но…
Предлагаю просто посмотреть фильм.
Отличный фильм, сделанный прекрасными людьми. С некоторыми из них мы работали прошлым летом в музее Верхней Пышмы, и, уверен, еще будем работать.
Пусть эмблема «Первого канала» никого не пугает, это очень добротно сделанный материал. Просто посмотрите, рекомендую.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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