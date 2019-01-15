Новое противостояние: Парасельские острова, ВМС США и ракета DF-26
В конце апреля 2018 года Министерство обороны Китайской Народной Республики рассказало о принятии на вооружение перспективного противокорабельного ракетного комплекса с баллистической ракетой средней дальности DF-26. В течение нескольких следующих месяцев Народно-освободительная армия Китая продолжала освоение этой техники и использовала ее лишь на полигонах.
Однако несколько дней назад стратегическая ситуация изменилась, и комплексам DF-26 пришлось готовиться к решению своих реальных задач – они получили задание предотвратить доступ вероятного противника в территориальные воды КНР.
Военно-политические события с участием ракет DF-26 связаны с дипломатическим конфликтом вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море. КНР считает эти участки суши своими, а акваторию вокруг них – собственными территориальными водами. Однако на острова также претендуют Вьетнам и Тайвань. Кроме того, свой интерес и к островам, и к окружающим акваториям проявляют Соединенные Штаты. Именно их действия стали причиной для жесткой реакции со стороны Пекина.
У островов и в пустыне
7 января через территориальные воды одного из Парасельских островов прошел американский эсминец типа Arleigh Burke. Китайские корабли попытались помешать этому проходу, прикрывая свои территориальные воды. Это был уже не первый подобный инцидент, и стороны вновь обменялись обвинениями в различных нарушениях. Однако на этот раз китайское руководство не стало ограничиваться только дипломатическими инструментами и пустило в ход военные аргументы.
10 января государственный телеканал CCTV сообщил о развертывании ракетных комплексов DF-26 на позициях, позволяющих контролировать значительную часть Южно-Китайского моря, в том числе спорные острова. Несколько пусковых установок DF-26 с ракетами на борту покинули пункты постоянной дислокации и вышли на огневые позиции, расположенные в западных районах пустыни Гоби и Тибетского плато. Несмотря на значительное удаление от береговой линии, эти позиции обеспечивают контроль над необходимыми районами, чему способствует дальность полета ракет.
Необходимо отметить, что это был первый факт развертывания противокорабельных ракетных комплексов DF-26 не в рамках учений. Экипажам новых систем впервые приходится выходить на дежурство, целью которого является обеспечение безопасностей морских и береговых рубежей страны. Вполне ожидаемо такой прецедент привлек внимание военных, политиков и общественности всего мира – прежде всего, в странах, которые могут быть вовлечены в вооруженный конфликт вокруг Парасельских островов.
Официальный Пекин прямо говорит о своей готовности применить новейшее ракетное вооружение, если возникнет необходимость в нем. Кроме того, официальные лица не стесняются раскрывать особенности актуальной стратегии. Так, заместитель главы китайской Академии военных наук Лу Юань заявил, что концепция обороны береговых районов и прибрежных акваторий КНР основывается на возможности уничтожения или серьезного повреждения авианосцев вероятного противника. США всерьез боятся потерять один или два авианосца вместе с экипажами. Подобные риски, как считает Лу Юань, способны удержать Вашингтон от прямого военного вмешательства.
Ракетный аргумент
На протяжении последних лет КНР делает все возможное для получения статуса регионального лидера с последующим выходом на мировое лидерство. Для этого принимается ряд мер, в том числе строительство развитых военно-морских сил и создание средств противодействия ВМС вероятного противника. Любопытным результатом подобных работ стали два противокорабельных комплекса с баллистическими ракетами – DF-21D и DF-26. Обе эти системы состоят на вооружении и эксплуатируются с целью защиты береговых районов и территориальных вод от кораблей вероятного противника.
По известным данным, система «Дунфэн-26» представляет собой ракетный комплекс в мобильном исполнении, несущий баллистическую ракету средней дальности. Иностранные разведки узнали о существовании этого комплекса несколько лет назад. В 2015 году самоходную пусковую ракету впервые показали на параде. В апреле прошлого года китайское военное ведомство официально объявило о принятии DF-26 на вооружение НОАК.
Комплекс DF-26 построен на базе шестиосного специального шасси, оснащенного подъемной стрелой для транспортно-пускового контейнера ракеты. Также в состав комплекса входят несколько других компонентов, тоже выполненных на автомобильных шасси. Это позволяет обеспечить высокую мобильность, в том числе с высокой проходимостью. Так, в ходе недавней переброски на огневые позиции самоходным боевым машинам пришлось двигаться как по шоссе, так и по бездорожью, но сложные условия не остановили их.
Ракета комплекса DF-26 имеет длину около 15 м при диаметре менее 1,5 м. Стартовая масса оценивается в 20 т. Ракета построена по трехступенчатой схеме и несет сбрасываемую моноблочную боевую часть. Изделие оснащается боевым блоком с конвенциональным или специальным зарядом массой до 1,5-1,8 т. Управление в полете обеспечивается инерциальной навигационной системой; на терминальном участке в работу включается головка самонаведения, тип которого достоверно неизвестен. Именно последняя позволяет баллистической ракете поражать подвижные цели типа «корабль».
Известно, что изделие DF-26 относится к категории баллистических ракет средней дальности. На официальном уровне его основные характеристики пока не назывались. Согласно одним оценкам, дальность стрельбы достигает 3500-4000 км, но имеют место и более смелые версии – вплоть до 4500-5000 км. Подобная дальность обеспечивает возможность поражения целей на значительном удалении от береговой позиции, а также упрощает поиск оптимального места старта
При дальности стрельбы до 4 тыс. км ракетные комплексы DF-26, находясь на позициях в центральной части Китая, способны контролировать все прибрежные моря и часть океанской акватории за их пределами. Кроме того, появляется возможность атаки удаленных сухопутных объектов. Именно по этой причине китайский комплекс в зарубежных публикациях нередко фигурирует под прозвищем Guam Killer. Действительно, ракета DF-26 с китайской территории способна достичь о. Гуам и поразить расположенные там американские базы.
Размещение ракет на позициях в глубине континента дает определенные преимущества. В такой ситуации ракеты средней дальности сохраняют возможность контроля требуемых акваторий, но при этом оказываются защищены от ответного удара. Вероятному противнику будет непросто обнаружить запуск и принять необходимые меры. Поражение позиций и ракетных комплексов на них тоже окажется крайне сложной задачей, если учитывать глубину их расположения, а также наличие у Китая развитой ПВО.
Согласно заявлениям официального Пекина, развернутые на базах в Гоби и на Тибетском плато комплексы DF-26 предназначаются для защиты интересов КНР в Южно-Китайском море и вокруг спорных Парасельских островов. При этом самоходные пусковые установки и их ракеты могут контролировать куда больший район, распространяющийся на территории и акватории соседних стран. Фактически под ударом оказываются любые корабли и соединения рядом с островами и архипелагами, на которые претендует Китай, а также во всех ближайший морях.
Противоракетный ответ
Официальным поводом для переброски ракетных комплексов стал проход американского эсминца рядом с одним из спорных островов. США проявляют особый интерес к Азиатско-Тихоокеанскому региону и особенно району Юго-Восточной Азии. Там работает несколько американских баз, и постоянно курсируют корабельные соединения ВМС США. Таким образом, именно американские корабли являются приоритетной целью для китайских противокорабельных ракет DF-26.
Часть американских крейсеров типа Ticonderoga и эсминцев проекта Arleigh Burke задействована в системе противоракетной обороны, для чего имеет соответствующие аппаратуру и вооружение. Подобный потенциал может быть использован не только для защиты Соединенных Штатов от стратегических угроз, но и для прикрытия корабельного ордера или базы от противокорабельных баллистических ракет.
Эти возможности уже были подтверждены на практике, хотя пока лишь в рамках испытаний. В декабре 2016 года американское Агентство по ПРО провело успешные тестовые пуски, в ходе которых противоракеты корабельного базирования перехватили учебную цель, имитировавшую ракету средней дальности. По результатам этих испытаний были сделаны интересные выводы. Официальные лица утверждали, что такие ракеты-перехватчики позволят ВМС США успешно бороться с китайскими ракетами типа DF-21D или DF-26.
Задействованные в ПРО корабли США несут боевую информационно-управляющую систему с функциями противоракетной обороны Aegis BMD. В ее состав входят собственно БИУС, радиолокационные и радиотехнические средства, а также противоракеты, используемые с универсальной пусковой установкой Mk 41. На кораблях могут применяться ракеты-перехватчики нескольких типов и ряда модификаций.
Основной противоракетой ВМС США на данный момент является изделие RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3). Ее последние модификации могут бороться с баллистическими ракетами средней и малой дальности. Силовая установка ракеты обеспечивает перехват цели на дальностях до 2000-2500 км. Поражение баллистической цели происходит при помощи т.н. кинетического перехватчика типа LEAP – специальной боевой ступени, осуществляющей прямое столкновение с назначенным объектом. По мере развития изделия SM-3 использовались новые средства наведения и управления. Также предусматривался рост основных летно-технических характеристик.
Вторым основным противоракетным средством является ракета RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) или SM-6. Двухступенчатое изделие этого типа способно поражать баллистические объекты на удалении порядка 240 км и высотах до 32-34 км. Используется осколочно-фугасная боевая часть массой 64 кг. Именно ракеты SM-6 использовались в испытаниях декабря 2016 года, в ходе которых подтвердили свою способность борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, в том числе с китайскими противокорабельными системами.
В состав типовой авианосной ударной группы ВМС США входит не менее одного авианосца, а также несколько крейсеров и эсминцев с управляемым ракетным вооружением. Последние призваны обеспечивать защиту авианосца и всей группы от нападений со всех направлений, в том числе с воздуха. В распоряжении АУГ единовременно может быть до нескольких десятков противоракет SM-3 и SM-6. Корабельные группы, используемые в составе стратегической противоракетной обороны, могут иметь иной состав и больший запас ракет-перехватчиков, готовых к старту.
Таким образом, корабельные соединения американского флота имеют вооружения, пригодные для самозащиты от противокорабельных ракет разных типов, в том числе китайских комплексов наземного базирования типа DF-21D или DF-26. По результатам проведенных испытаний, американское командование говорит о возможности успешного отражения ракетного удара вероятного противника.
Очевидные выводы
В последние дни мы могли наблюдать очередной виток противостояния КНР и США в районе Юго-Восточной Азии. Разные страны имеют свои интересы в этом регионе и стремятся реализовывать их при помощи доступных средств. Так, Соединенные Штаты посылают в район спорных Парасельских островов свои корабли, а Китай отвечает на этот шаг развертыванием противокорабельных ракетных комплексов. Также страны обменялись официальными заявлениями не самого дружелюбного характера.
Нетрудно заметить, что события последних дней по своему характеру и активности участвующих сторон серьезно отличаются от предыдущих инцидентов. В последние годы НОАК неоднократно производила развертывание новых ракетных систем, в том числе противокорабельного назначения, но ни разу подобные события не имели прямой связи с действиями третьих стран и не позиционировались в качестве ответа на них. Кроме того, ответ на проход чужих кораблей пока не имел столь угрожающего характера.
Очевидно, что Китай и Соединенные Штаты продолжают бороться за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и предпринимают все возможные шаги – стараясь не доводить дело до открытого конфликта. США увеличивают свое присутствие в морях вблизи Китая, на что он отвечает разработкой и развертыванием новых систем для борьбы с кораблями. Все эти события сопровождаются агрессивной риторикой, хотя и без излишних угроз.
По своим масштабам и результатам события последних дней – проход кораблей в территориальных водах спорных островов и развертывание ракетных комплексов – отличаются от инцидентов недавнего прошлого. Есть все основания полагать, что в дальнейшем такие или подобные ситуации повторятся, и даже появится повод называть их регулярными. Впрочем, и КНР, и США будут стараться вести себя аккуратно, чтобы не допускать открытого конфликта, ненужного обеим сторонам. Стоит ждать, что соперничество в регионе продолжится и будет становиться все более ожесточенным, но останется в известных рамках. Поводы для оптимистичных прогнозов пока отсутствуют.
Учитывая текущую обстановку, актуальные факторы и риски ближайшего будущего, следует полагать, что американские корабли с противоракетами и китайские самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами еще не раз станут героями новостей. Хотелось бы надеяться, что эти новости так и не выйдут за пределы военно-политической сферы, и не станут рассказывать о сражениях с участием флотов и береговых войск.
По материалам сайтов:
http://cctv.cntv.cn/englishnews/
https://janes.com/
http://globaltimes.cn/
https://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
http://nevskii-bastion.ru/
https://naval-technology.com/
http://designation-systems.net/
Однако несколько дней назад стратегическая ситуация изменилась, и комплексам DF-26 пришлось готовиться к решению своих реальных задач – они получили задание предотвратить доступ вероятного противника в территориальные воды КНР.
Военно-политические события с участием ракет DF-26 связаны с дипломатическим конфликтом вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море. КНР считает эти участки суши своими, а акваторию вокруг них – собственными территориальными водами. Однако на острова также претендуют Вьетнам и Тайвань. Кроме того, свой интерес и к островам, и к окружающим акваториям проявляют Соединенные Штаты. Именно их действия стали причиной для жесткой реакции со стороны Пекина.
У островов и в пустыне
7 января через территориальные воды одного из Парасельских островов прошел американский эсминец типа Arleigh Burke. Китайские корабли попытались помешать этому проходу, прикрывая свои территориальные воды. Это был уже не первый подобный инцидент, и стороны вновь обменялись обвинениями в различных нарушениях. Однако на этот раз китайское руководство не стало ограничиваться только дипломатическими инструментами и пустило в ход военные аргументы.
10 января государственный телеканал CCTV сообщил о развертывании ракетных комплексов DF-26 на позициях, позволяющих контролировать значительную часть Южно-Китайского моря, в том числе спорные острова. Несколько пусковых установок DF-26 с ракетами на борту покинули пункты постоянной дислокации и вышли на огневые позиции, расположенные в западных районах пустыни Гоби и Тибетского плато. Несмотря на значительное удаление от береговой линии, эти позиции обеспечивают контроль над необходимыми районами, чему способствует дальность полета ракет.
Необходимо отметить, что это был первый факт развертывания противокорабельных ракетных комплексов DF-26 не в рамках учений. Экипажам новых систем впервые приходится выходить на дежурство, целью которого является обеспечение безопасностей морских и береговых рубежей страны. Вполне ожидаемо такой прецедент привлек внимание военных, политиков и общественности всего мира – прежде всего, в странах, которые могут быть вовлечены в вооруженный конфликт вокруг Парасельских островов.
Официальный Пекин прямо говорит о своей готовности применить новейшее ракетное вооружение, если возникнет необходимость в нем. Кроме того, официальные лица не стесняются раскрывать особенности актуальной стратегии. Так, заместитель главы китайской Академии военных наук Лу Юань заявил, что концепция обороны береговых районов и прибрежных акваторий КНР основывается на возможности уничтожения или серьезного повреждения авианосцев вероятного противника. США всерьез боятся потерять один или два авианосца вместе с экипажами. Подобные риски, как считает Лу Юань, способны удержать Вашингтон от прямого военного вмешательства.
Ракетный аргумент
На протяжении последних лет КНР делает все возможное для получения статуса регионального лидера с последующим выходом на мировое лидерство. Для этого принимается ряд мер, в том числе строительство развитых военно-морских сил и создание средств противодействия ВМС вероятного противника. Любопытным результатом подобных работ стали два противокорабельных комплекса с баллистическими ракетами – DF-21D и DF-26. Обе эти системы состоят на вооружении и эксплуатируются с целью защиты береговых районов и территориальных вод от кораблей вероятного противника.
По известным данным, система «Дунфэн-26» представляет собой ракетный комплекс в мобильном исполнении, несущий баллистическую ракету средней дальности. Иностранные разведки узнали о существовании этого комплекса несколько лет назад. В 2015 году самоходную пусковую ракету впервые показали на параде. В апреле прошлого года китайское военное ведомство официально объявило о принятии DF-26 на вооружение НОАК.
Комплекс DF-26 построен на базе шестиосного специального шасси, оснащенного подъемной стрелой для транспортно-пускового контейнера ракеты. Также в состав комплекса входят несколько других компонентов, тоже выполненных на автомобильных шасси. Это позволяет обеспечить высокую мобильность, в том числе с высокой проходимостью. Так, в ходе недавней переброски на огневые позиции самоходным боевым машинам пришлось двигаться как по шоссе, так и по бездорожью, но сложные условия не остановили их.
Ракета комплекса DF-26 имеет длину около 15 м при диаметре менее 1,5 м. Стартовая масса оценивается в 20 т. Ракета построена по трехступенчатой схеме и несет сбрасываемую моноблочную боевую часть. Изделие оснащается боевым блоком с конвенциональным или специальным зарядом массой до 1,5-1,8 т. Управление в полете обеспечивается инерциальной навигационной системой; на терминальном участке в работу включается головка самонаведения, тип которого достоверно неизвестен. Именно последняя позволяет баллистической ракете поражать подвижные цели типа «корабль».
Известно, что изделие DF-26 относится к категории баллистических ракет средней дальности. На официальном уровне его основные характеристики пока не назывались. Согласно одним оценкам, дальность стрельбы достигает 3500-4000 км, но имеют место и более смелые версии – вплоть до 4500-5000 км. Подобная дальность обеспечивает возможность поражения целей на значительном удалении от береговой позиции, а также упрощает поиск оптимального места старта
При дальности стрельбы до 4 тыс. км ракетные комплексы DF-26, находясь на позициях в центральной части Китая, способны контролировать все прибрежные моря и часть океанской акватории за их пределами. Кроме того, появляется возможность атаки удаленных сухопутных объектов. Именно по этой причине китайский комплекс в зарубежных публикациях нередко фигурирует под прозвищем Guam Killer. Действительно, ракета DF-26 с китайской территории способна достичь о. Гуам и поразить расположенные там американские базы.
Размещение ракет на позициях в глубине континента дает определенные преимущества. В такой ситуации ракеты средней дальности сохраняют возможность контроля требуемых акваторий, но при этом оказываются защищены от ответного удара. Вероятному противнику будет непросто обнаружить запуск и принять необходимые меры. Поражение позиций и ракетных комплексов на них тоже окажется крайне сложной задачей, если учитывать глубину их расположения, а также наличие у Китая развитой ПВО.
Согласно заявлениям официального Пекина, развернутые на базах в Гоби и на Тибетском плато комплексы DF-26 предназначаются для защиты интересов КНР в Южно-Китайском море и вокруг спорных Парасельских островов. При этом самоходные пусковые установки и их ракеты могут контролировать куда больший район, распространяющийся на территории и акватории соседних стран. Фактически под ударом оказываются любые корабли и соединения рядом с островами и архипелагами, на которые претендует Китай, а также во всех ближайший морях.
Противоракетный ответ
Официальным поводом для переброски ракетных комплексов стал проход американского эсминца рядом с одним из спорных островов. США проявляют особый интерес к Азиатско-Тихоокеанскому региону и особенно району Юго-Восточной Азии. Там работает несколько американских баз, и постоянно курсируют корабельные соединения ВМС США. Таким образом, именно американские корабли являются приоритетной целью для китайских противокорабельных ракет DF-26.
Часть американских крейсеров типа Ticonderoga и эсминцев проекта Arleigh Burke задействована в системе противоракетной обороны, для чего имеет соответствующие аппаратуру и вооружение. Подобный потенциал может быть использован не только для защиты Соединенных Штатов от стратегических угроз, но и для прикрытия корабельного ордера или базы от противокорабельных баллистических ракет.
Эти возможности уже были подтверждены на практике, хотя пока лишь в рамках испытаний. В декабре 2016 года американское Агентство по ПРО провело успешные тестовые пуски, в ходе которых противоракеты корабельного базирования перехватили учебную цель, имитировавшую ракету средней дальности. По результатам этих испытаний были сделаны интересные выводы. Официальные лица утверждали, что такие ракеты-перехватчики позволят ВМС США успешно бороться с китайскими ракетами типа DF-21D или DF-26.
Задействованные в ПРО корабли США несут боевую информационно-управляющую систему с функциями противоракетной обороны Aegis BMD. В ее состав входят собственно БИУС, радиолокационные и радиотехнические средства, а также противоракеты, используемые с универсальной пусковой установкой Mk 41. На кораблях могут применяться ракеты-перехватчики нескольких типов и ряда модификаций.
Основной противоракетой ВМС США на данный момент является изделие RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3). Ее последние модификации могут бороться с баллистическими ракетами средней и малой дальности. Силовая установка ракеты обеспечивает перехват цели на дальностях до 2000-2500 км. Поражение баллистической цели происходит при помощи т.н. кинетического перехватчика типа LEAP – специальной боевой ступени, осуществляющей прямое столкновение с назначенным объектом. По мере развития изделия SM-3 использовались новые средства наведения и управления. Также предусматривался рост основных летно-технических характеристик.
Вторым основным противоракетным средством является ракета RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) или SM-6. Двухступенчатое изделие этого типа способно поражать баллистические объекты на удалении порядка 240 км и высотах до 32-34 км. Используется осколочно-фугасная боевая часть массой 64 кг. Именно ракеты SM-6 использовались в испытаниях декабря 2016 года, в ходе которых подтвердили свою способность борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, в том числе с китайскими противокорабельными системами.
В состав типовой авианосной ударной группы ВМС США входит не менее одного авианосца, а также несколько крейсеров и эсминцев с управляемым ракетным вооружением. Последние призваны обеспечивать защиту авианосца и всей группы от нападений со всех направлений, в том числе с воздуха. В распоряжении АУГ единовременно может быть до нескольких десятков противоракет SM-3 и SM-6. Корабельные группы, используемые в составе стратегической противоракетной обороны, могут иметь иной состав и больший запас ракет-перехватчиков, готовых к старту.
Таким образом, корабельные соединения американского флота имеют вооружения, пригодные для самозащиты от противокорабельных ракет разных типов, в том числе китайских комплексов наземного базирования типа DF-21D или DF-26. По результатам проведенных испытаний, американское командование говорит о возможности успешного отражения ракетного удара вероятного противника.
Очевидные выводы
В последние дни мы могли наблюдать очередной виток противостояния КНР и США в районе Юго-Восточной Азии. Разные страны имеют свои интересы в этом регионе и стремятся реализовывать их при помощи доступных средств. Так, Соединенные Штаты посылают в район спорных Парасельских островов свои корабли, а Китай отвечает на этот шаг развертыванием противокорабельных ракетных комплексов. Также страны обменялись официальными заявлениями не самого дружелюбного характера.
Нетрудно заметить, что события последних дней по своему характеру и активности участвующих сторон серьезно отличаются от предыдущих инцидентов. В последние годы НОАК неоднократно производила развертывание новых ракетных систем, в том числе противокорабельного назначения, но ни разу подобные события не имели прямой связи с действиями третьих стран и не позиционировались в качестве ответа на них. Кроме того, ответ на проход чужих кораблей пока не имел столь угрожающего характера.
Очевидно, что Китай и Соединенные Штаты продолжают бороться за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и предпринимают все возможные шаги – стараясь не доводить дело до открытого конфликта. США увеличивают свое присутствие в морях вблизи Китая, на что он отвечает разработкой и развертыванием новых систем для борьбы с кораблями. Все эти события сопровождаются агрессивной риторикой, хотя и без излишних угроз.
По своим масштабам и результатам события последних дней – проход кораблей в территориальных водах спорных островов и развертывание ракетных комплексов – отличаются от инцидентов недавнего прошлого. Есть все основания полагать, что в дальнейшем такие или подобные ситуации повторятся, и даже появится повод называть их регулярными. Впрочем, и КНР, и США будут стараться вести себя аккуратно, чтобы не допускать открытого конфликта, ненужного обеим сторонам. Стоит ждать, что соперничество в регионе продолжится и будет становиться все более ожесточенным, но останется в известных рамках. Поводы для оптимистичных прогнозов пока отсутствуют.
Учитывая текущую обстановку, актуальные факторы и риски ближайшего будущего, следует полагать, что американские корабли с противоракетами и китайские самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами еще не раз станут героями новостей. Хотелось бы надеяться, что эти новости так и не выйдут за пределы военно-политической сферы, и не станут рассказывать о сражениях с участием флотов и береговых войск.
По материалам сайтов:
http://cctv.cntv.cn/englishnews/
https://janes.com/
http://globaltimes.cn/
https://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
http://nevskii-bastion.ru/
https://naval-technology.com/
http://designation-systems.net/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- CCTV, Globalsecurity.org, Thedrive.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter