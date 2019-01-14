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Минобороны РФ получило за 2018 год 36 боевых самолётов новой постройки

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Минобороны России получило на вооружение в 2018 году 36 боевых самолетов нового производства. Снижение поставок новой авиационной техники до уровня 2013 года связано с тем, что в настоящее время Минобороны РФ поддерживает фактически только три серийные закупочные программы (Су-30СМ, Су-34 и Су-35С). При этом заявляется, что Вооруженные силы России испытывают нехватку летного состава для эксплуатации наличной авиатехники, передает блог bmpd.

Минобороны РФ получило за 2018 год 36 боевых самолётов новой постройки



Из числа поставленных Минобороны самолетов:

14 многофункциональных истребителей Су-30СМ. Из них 12 истребителей Су-30СМ поступили в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЗВО на аэродроме Халино (Курск). Два Су-30СМ приняты в состав штурмовой эскадрильи 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск в Калининградской области

12 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Все 12 самолетов Су-34 поступили для перевооружения 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЦВО, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск).

10 истребителей Су-35С. Четыре новых Су-35С поступили в в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Шесть Су-35С поступили на вооружение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области.

14 учебно-боевых самолетов Як-130 поставлены ВКС России. Однако только шесть из них являлись машинами постройки 2018 года, а остальные восемь самолетов были построены еще в 2017 году, но задержаны с передачей Минобороны.

Кроме поступления новых, были продолжены работы по модернизации боевых самолетов. По имеющейся информации, в течение 2018 года были модернизированы 24 истребителя-перехватчика МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ/БСМ, в том числе несколько истребителей МиГ-31ДЗ было переоборудовано в самолеты-носители МиГ-31К ракетного комплекса "Кинжал".

Также в 2018 году после завершения модернизации ВКС России были сданы один стратегический бомбардировщик Ту-160, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МСМ, шесть истребителей Су-27СМ3, четыре штурмовика Су-25СМ3, один самолет радиолокационного дозора А-50У.
Использованы фотографии:
https://bmpd.livejournal.com/
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Два новых Су-30СМ прибыли в Халино
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