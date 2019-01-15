США готовят «керченский инцидент» в Северном Ледовитом океане
Wall Street Journal сообщил о намерении военного ведомства США организовать провокацию в Арктике. Именно так следует понимать сообщение о готовящейся Пентагоном операции «по обеспечению свободы судоходства» и ответа на «чрезмерные притязания» России и Китая на арктический регион.
Напомним, что эвфемизм «защита свободы судоходства» Вашингтон использует для обозначения своих провокационных действий, когда корабли американских ВМС вторгаются в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Подобным образом западные СМИ обозначают и провокации в Черном и Азовском морях.
Согласно сообщению WSJ, операция запланирована на лето, а ее формат предполагает проход американского корабля в арктических водах. Конкретное место и объект провокации, разумеется, не сообщается.
Однако можно предположить, что она будет направлена против Северного морского пути (СМП), который закон нашей страны определяет как «исторически сложившуюся национальную транспортную коммуникацию Российской Федерации».
Напомним, что на Западе пытаются опротестовать правила, согласно которым организация плавания судов в акватории СМП осуществляется на разрешительной и возмездной основе.
При чем здесь Китай, который США намерены «сдерживать» в Арктике? Дело в том, что интерес Пекина к СМП чрезвычайно высок. Ведь суда, которые следуют по морскому пути в Северном Ледовитом океане, способны достигать Европы из Азии на две недели раньше, чем в случае плавания по традиционному пути через Суэцкий канал.
Использование Китаем Северного морского пути может оказать большое влияние на морские перевозки между Азией и Европой, учитывая растущие объемы торговли Китая с европейскими странами.
Китайцы полагают, что СМП является «наиболее экономичным решением» для отгрузки китайских товаров в Европу. Китай никогда особо не скрывал своего интереса к СМП. Напомним, что еще в 2013 год он получил статус постоянного наблюдателя при Арктическом совете. По оценкам китайцев, в 2020 году транзит по СМП мог бы составить 15% внешнеторгового оборота Китая!
Использование иностранными судами СМП может ежегодно приносить России за проводку судов миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов ежегодно. Но для этого, разумеется, необходимо обеспечить безопасность и спокойствие этой транспортной магистрали. И американские провокации в этом регионе, вне всякого сомнения, нацелены на срыв этого проекта.
Возможностей у США для этого не так уж и много. Тот факт, что предполагаемая провокация откладывается до лета, связана, в частности, с отсутствием необходимых боевых ледоколов в ВМС США.
Впрочем, действия США в регионе предполагаемым провокационным рейдом боевого корабля в районе СМП не ограничатся. Как сообщает Wall Street Journal, Вашингтон намерен развернуть на острове Адак, административно относящемся к штату Аляска и находящемся ближе всего к России, передовую военную базу.
Там планируется расположить инфраструктуру для обеспечения надводных кораблей и самолеты-разведчики P-8.
США начали милитаризацию арктического региона не сегодня. Так, на Аляске уже дислоцированы три базы армии (Сухопутных войск) и три – ВВС, а также несколько объектов береговой охраны с общей численностью 24 тыс. военнослужащих. Однако считается, что этих сил и возможностей недостаточно.
Несколько лет назад министерством ВМС США был принят документ под названием «Арктический план действий ВМС».
«У Соединенных Штатов есть широкие и фундаментальные интересы в Арктическом регионе, – говорится в документе, – и Вашингтон готов действовать либо независимо, либо совместно с другими государствами, чтобы обезопасить эти интересы. Среди этих интересов – такие вопросы, как противоракетная оборона и системы раннего оповещения; развертывание морских и воздушных систем для стратегических морских перевозок, стратегического сдерживания, присутствия на морях и операций морской безопасности; а также вытекающая из этого свобода навигации и пролета над территорией».
Далее в этом источнике сообщается о задаче «сохранения глобальной мобильности американских военных и гражданских судов и самолетов по всей площади Арктического региона». В свете принятого плана ВМС США приступили к развертыванию военно-морской базы передового базирования в Арктике.
Напомним, что в Норвегии, в непосредственной близости от границ с Россией, в городе Варде размещен радар ПРО США Globus II. Ранее Globus II находился на базе ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии. Он был разработан для получения разведданных о баллистических ракетах. Теперь его местоположение идеально подходит для того, чтобы следить за запусками наших межконтинентальных ракет на пространстве от Плесецка до Камчатки.
Важным событием стало подписание нового Плана объединенных военных командований США, который усиливает централизацию, обеспечивает тесное сотрудничество между Европейским командованием и НАТО и «будет иметь решающее значение для обеспечения национальной безопасности США в процессе выдвижения странами региона своих территориальных и экономических претензий в отношении Арктики».
ВМС США являются главной силой решения основных проблем Арктики. Командование ОВС США надеется иметь к 2020 году в основном надводном боевом корабельном составе ВМС не менее 92 единиц: 11 авианосцев, 19 крейсеров УРО CG (X), 62 эсминца УРО (DOG).
При этом реализацию своих интересов в Арктике США старается представить как защиту «коллективного Запада». Собственно, подобного пафоса были исполнены масштабные учения «Единый трезубец 2018», прошедшие минувшей осенью в Норвегии.
Примечательно, что WSJ объясняет бряцание оружием в Арктике тем, что в связи с глобальным потеплением в арктическом регионе появились возможности для открытия новых морских путей и более активного судоходства. Что, в свою очередь, привело к более напряженной обстановке в торговой и военной сферах.
Как интенсификация морского сообщения и создание новых торговых путей могут привести к эскалации напряженности? Ведь торговля и экономическое сотрудничество всегда рассматривались как некая антитеза войне. Но это с точки зрения нормальной логики. Вашингтон же превратил войну, военные угрозы и силовое давление в инструменты продвижения своих экономических задач. И даже не пытается как-то обыграть столь «неспортивные» методы в глазах мировой общественности.
И Wall Street Journal просто ретранслирует официальную американскую позицию, согласно которой в качестве угрозы США рассматриваются не только возросшее военное могущество России, способной нанести неприемлемые потери любому агрессору (читай: Соединенным Штатам), но и экономические успехи, в том числе перспективные и гипотетические, нашей страны.
РИА «Новости» сообщает, что ранее немецкие СМИ писали, что действия американцев по «обеспечению свободы морской навигации» будут осуществляться в районах, на которые «претендует Москва», и могут привести к повторению «керченского инцидента». Что, вне всякого сомнения, и является целью Вашингтона.
Причем, как заявил министр ВМС Ричард Спенсер, готовящийся провокационный рейд станет первой операцией американских ВМС по обеспечению свободы судоходства в Арктике, и такими действиями Вашингтон намерен дать ответ на «чрезмерные притязания некоторых стран». То есть подобные акции США намерены проводить до достижения результата, а именно – срыва проекта превращения СМП в «Северный шелковый путь».
Напомним, что эвфемизм «защита свободы судоходства» Вашингтон использует для обозначения своих провокационных действий, когда корабли американских ВМС вторгаются в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Подобным образом западные СМИ обозначают и провокации в Черном и Азовском морях.
Согласно сообщению WSJ, операция запланирована на лето, а ее формат предполагает проход американского корабля в арктических водах. Конкретное место и объект провокации, разумеется, не сообщается.
Однако можно предположить, что она будет направлена против Северного морского пути (СМП), который закон нашей страны определяет как «исторически сложившуюся национальную транспортную коммуникацию Российской Федерации».
Напомним, что на Западе пытаются опротестовать правила, согласно которым организация плавания судов в акватории СМП осуществляется на разрешительной и возмездной основе.
При чем здесь Китай, который США намерены «сдерживать» в Арктике? Дело в том, что интерес Пекина к СМП чрезвычайно высок. Ведь суда, которые следуют по морскому пути в Северном Ледовитом океане, способны достигать Европы из Азии на две недели раньше, чем в случае плавания по традиционному пути через Суэцкий канал.
Использование Китаем Северного морского пути может оказать большое влияние на морские перевозки между Азией и Европой, учитывая растущие объемы торговли Китая с европейскими странами.
Китайцы полагают, что СМП является «наиболее экономичным решением» для отгрузки китайских товаров в Европу. Китай никогда особо не скрывал своего интереса к СМП. Напомним, что еще в 2013 год он получил статус постоянного наблюдателя при Арктическом совете. По оценкам китайцев, в 2020 году транзит по СМП мог бы составить 15% внешнеторгового оборота Китая!
Использование иностранными судами СМП может ежегодно приносить России за проводку судов миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов ежегодно. Но для этого, разумеется, необходимо обеспечить безопасность и спокойствие этой транспортной магистрали. И американские провокации в этом регионе, вне всякого сомнения, нацелены на срыв этого проекта.
Возможностей у США для этого не так уж и много. Тот факт, что предполагаемая провокация откладывается до лета, связана, в частности, с отсутствием необходимых боевых ледоколов в ВМС США.
Впрочем, действия США в регионе предполагаемым провокационным рейдом боевого корабля в районе СМП не ограничатся. Как сообщает Wall Street Journal, Вашингтон намерен развернуть на острове Адак, административно относящемся к штату Аляска и находящемся ближе всего к России, передовую военную базу.
Там планируется расположить инфраструктуру для обеспечения надводных кораблей и самолеты-разведчики P-8.
США начали милитаризацию арктического региона не сегодня. Так, на Аляске уже дислоцированы три базы армии (Сухопутных войск) и три – ВВС, а также несколько объектов береговой охраны с общей численностью 24 тыс. военнослужащих. Однако считается, что этих сил и возможностей недостаточно.
Несколько лет назад министерством ВМС США был принят документ под названием «Арктический план действий ВМС».
«У Соединенных Штатов есть широкие и фундаментальные интересы в Арктическом регионе, – говорится в документе, – и Вашингтон готов действовать либо независимо, либо совместно с другими государствами, чтобы обезопасить эти интересы. Среди этих интересов – такие вопросы, как противоракетная оборона и системы раннего оповещения; развертывание морских и воздушных систем для стратегических морских перевозок, стратегического сдерживания, присутствия на морях и операций морской безопасности; а также вытекающая из этого свобода навигации и пролета над территорией».
Далее в этом источнике сообщается о задаче «сохранения глобальной мобильности американских военных и гражданских судов и самолетов по всей площади Арктического региона». В свете принятого плана ВМС США приступили к развертыванию военно-морской базы передового базирования в Арктике.
Напомним, что в Норвегии, в непосредственной близости от границ с Россией, в городе Варде размещен радар ПРО США Globus II. Ранее Globus II находился на базе ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии. Он был разработан для получения разведданных о баллистических ракетах. Теперь его местоположение идеально подходит для того, чтобы следить за запусками наших межконтинентальных ракет на пространстве от Плесецка до Камчатки.
Важным событием стало подписание нового Плана объединенных военных командований США, который усиливает централизацию, обеспечивает тесное сотрудничество между Европейским командованием и НАТО и «будет иметь решающее значение для обеспечения национальной безопасности США в процессе выдвижения странами региона своих территориальных и экономических претензий в отношении Арктики».
ВМС США являются главной силой решения основных проблем Арктики. Командование ОВС США надеется иметь к 2020 году в основном надводном боевом корабельном составе ВМС не менее 92 единиц: 11 авианосцев, 19 крейсеров УРО CG (X), 62 эсминца УРО (DOG).
При этом реализацию своих интересов в Арктике США старается представить как защиту «коллективного Запада». Собственно, подобного пафоса были исполнены масштабные учения «Единый трезубец 2018», прошедшие минувшей осенью в Норвегии.
Примечательно, что WSJ объясняет бряцание оружием в Арктике тем, что в связи с глобальным потеплением в арктическом регионе появились возможности для открытия новых морских путей и более активного судоходства. Что, в свою очередь, привело к более напряженной обстановке в торговой и военной сферах.
Как интенсификация морского сообщения и создание новых торговых путей могут привести к эскалации напряженности? Ведь торговля и экономическое сотрудничество всегда рассматривались как некая антитеза войне. Но это с точки зрения нормальной логики. Вашингтон же превратил войну, военные угрозы и силовое давление в инструменты продвижения своих экономических задач. И даже не пытается как-то обыграть столь «неспортивные» методы в глазах мировой общественности.
И Wall Street Journal просто ретранслирует официальную американскую позицию, согласно которой в качестве угрозы США рассматриваются не только возросшее военное могущество России, способной нанести неприемлемые потери любому агрессору (читай: Соединенным Штатам), но и экономические успехи, в том числе перспективные и гипотетические, нашей страны.
РИА «Новости» сообщает, что ранее немецкие СМИ писали, что действия американцев по «обеспечению свободы морской навигации» будут осуществляться в районах, на которые «претендует Москва», и могут привести к повторению «керченского инцидента». Что, вне всякого сомнения, и является целью Вашингтона.
Причем, как заявил министр ВМС Ричард Спенсер, готовящийся провокационный рейд станет первой операцией американских ВМС по обеспечению свободы судоходства в Арктике, и такими действиями Вашингтон намерен дать ответ на «чрезмерные притязания некоторых стран». То есть подобные акции США намерены проводить до достижения результата, а именно – срыва проекта превращения СМП в «Северный шелковый путь».
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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