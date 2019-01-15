Как погиб пламенный революционер Карл Либкнехт
100 лет назад, 15 января 1919 года, был убит глава Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт. В начале 1919 года он возглавил восстание против социал-демократического правительства Германии. Восставшие хотели установить в Германии советскую власть, поэтому руководство Социал-демократической партии приняло решении о физической ликвидации коммунистических лидеров.
Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт родился 13 августа 1871 года в городе Лейпциге в семье революционера и политика Вильгельма. Его крестными отцами стали К. Маркс и Ф. Энгельс. А по отцовской линии его предком был Мартин Лютер – зачинатель Реформации, один из создателей нового направления христианства – протестантизма (лютеранства). Таким образом, Карлу на роду было написано стать видным политиком.
После гимназии Карл учился в Лейпцигском и Берлинском университетах, изучал право и политэкономию, философию и историю. В 1897 году получает степень доктора юридических наук. В 1900 году вступает в ряды Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в ней занимает леворадикальные позиции. В 1904 году защищает в суде русских и немецких революционеров, которые обвинялись в нелегальном провозе через границу революционной литературы. При этом обличал репрессивную политику русского и германского правительств.
Карл Либкнехт выступал против приспособленческой реформистской тактики лидеров СДПГ. Основой его политической программы был антимилитаризм. На съезде Социал-демократической партии Германии в Бремене в 1904 году Либкнехт охарактеризовал милитаризм как важнейший оплот капитализма, и потребовал ведения специальной антивоенной пропаганды и создания социал-демократической молодёжной организации для мобилизации рабочего класса и молодёжи на борьбу с милитаризмом. Политический деятель поддерживает Первую русскую революцию. В 1906 на Мангеймском партийном съезде он критикуя германские власти за помощь русскому царизму в деле подавления революции, призвал немецких рабочих последовать примеру русского пролетариата.
Карл Либкнехт вместе с Розой Люксембург стал одним из видных вождей левого крыла германской социал-демократии. Он стал одним из основателей Социалистического интернационала молодежи (молодёжная организация Второго интернационала) в 1907 году и его руководителем до 1910 года. В годы мировой войны Социалистический интернационал молодежи занял интернационалистскую и антивоенную позицию. На первой международной конференции молодёжных социалистических организаций, созванной в том же 1907 году, Либкнехт выступил с докладом о борьбе с милитаризмом. В это же время вышла его брошюра «Милитаризм и антимилитаризм». В своей работе Либкнехт проанализировал суть милитаризма в империалистическую эпоху и теоретически обосновал необходимость антивоенной пропаганды как одного из методов классовой борьбы. В результате левый деятель в конце 1907 года был заключен в тюрьму (полтора года заключения) по обвинению в «государственной измене».
В 1908 году, ещё во время заключения в крепости Глац, Либкнехт был избран депутатом прусского ландтага (собрание представителей) от Берлина, в 1912 году – депутатом германского рейхстага. Политик продолжал обличать германских милитаристов, которые, по его словам, готовились разжечь пожар мировой войны. Так, в апреле 1913 года Либкнехт с трибуны рейхстага назвал крупнейших промышленников Германской империи во главе с «пушечным королем» Круппом поджигателями войны. По мнению Карла Либкнехта, только солидарность мирового пролетариата сможет остановить капиталистов-милитаристов.
После начала мировой войны Либкнехт, вопреки собственным заявлениям и убеждениям, подчинился решению фракции СДПГ в рейхстаге и проголосовал за военные кредиты правительству. Однако он быстро вернулся к прежней позиции и в декабре 1914 года Либкнехт один в парламенте голосовал против военных кредитов. Он вместе Розой Люксембург начал борьбу против руководства СДПГ, которое поддерживало войну. Либкнехт охарактеризовал войну как захватническую. В феврале 1915 года его исключили из социал-демократической фракции рейхстага за его нежелание голосовать за военные кредиты.
В 1915 году Либкнехта призвали в армию. Он продолжал антивоенную пропаганду, используя возможности депутата рейхстага и прусского ландтага. Левый политик присоединился к лозунгу русских большевиков о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую. С трибуны рейхстага он призвал рабочих обратить оружие против своих классовых врагов внутри страны. В листовке «Главный враг в собственной стране!», которая вышла в мае 1915 года, Либкнехт отметил, что главным врагом германского народа является немецкий империализм. В своём послании Циммервальдской конференции в этом же он выдвинул лозунги: «Гражданская война, а не гражданский мир! Соблюдать международную солидарность пролетариата, против псевдонациональной, псевдопатриотической гармонии классов, интернациональная классовая борьба за мир, за социалистическую революцию». Также Либкнехт требовал создания нового Интернационала.
К. Либкнехт вместе с Р. Люксембург участвует в создании революционной группы «Спартак» (с ноября 1918 года – «Союз Спартака»). Само название «Спартак» напрямую обращалось к античной истории, к восстанию Спартака. Его герои стали неотъемлемой частью германской и советской пропаганды. С легкой руки Ленина фигура вождя восставших Спартака была приравнена к герою-мученику, который погиб во имя «защиты порабощённого класса».
В марте 1916 года с трибуны прусского ландтага Карл Либкнехт призывает солдат всех воюющих стран бросить оружие и начать борьбу против общего врага, капиталистов. Он призывает берлинских рабочих выйти 1 мая на демонстрации с главными лозунгами: «Долой войну!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 1 мая 1916 года, во время первомайской демонстрации, организованной «Спартаком», революционер призвал выступить против правительства, ведущего захватническую войну. За это выступление его арестовали и военный суд приговорил Либкнехта к заключению сроком 4 года и 1 месяц, к исключению из армии и лишению гражданских прав на 6 лет. Срок отбывал в каторжной тюрьме Люкау.
Освобожден в октябре 1918 года под давлением общественности – это было время распада Второго рейха. Выйдя из тюрьмы, Либкнехт активно включился в революционные события. 8 ноября призвал к свержению правительства. Вместе с Р. Люксембург организовал издание газеты «Красное знамя». Либкнехт выступал за углубление Ноябрьской революции, которая привела к падению Второго рейха и монархии, созданию республики. В целом ноябрьский переворот был организован германской элитой – промышленной и военной, которая под вывеской победы социал-демократического движения, пыталась сохранить большую часть плодов войны. Кайзера Вильгельма II сделали «козлом отпущения», чтобы списать на него все военные преступления. Финансово-промышленная элита Германии сказочно обогатилась на войне и хотела сохранить свои капиталы, умножить власть, договорится с хозяевами Лондона, Парижа и Вашингтона. Поэтому война была остановлена, хотя Германия ещё могла оказывать сопротивление и нанести Антанте большой урон. Главным же врагом германского капитала (и западного капитала в целом) стали революционные силы, коммунисты. Правые социал-демократы, сформировавшие правительство после Ноябрьской революции, должны были похоронить революцию в Германии.
Поэтому К. Либкнехт и Р. Люксембург создали Коммунистическую партию Германии (КПГ). Учредительный съезд партии прошёл в Берлине 30 декабря 1918 – 1 января 1919 года. С 5 января 1919 года в ходе масштабной демонстрации началось восстание спартаковцев (Январское восстание) в Берлине. Революционеры боролись за создание советской республики. Восстание в целом было стихийным, плохо подготовленным и организованным, и в условиях сильного сопротивления не имело шансов на успех. Коммунистическая партия ещё только формировалась и не могла стать мощным организационным ядром революции. Активисты КПГ не смогли привлечь на свою сторону армию, включая и наиболее революционизированную Народную морскую дивизию, которая сыграла ведущую роль в ноябрьских событиях. Одни части объявили нейтралитет, другие поддержали социал-демократическое правительство. Не удалось даже захватить оружие для вооружения рабочих. Не поддержали восстание и в большинстве других городов. Советская республика была установлена только в Бремене (там восстание подавили в феврале 1919 года). Баварская советская республика была создана позднее – апреле 1919 года.
В итоге социал-демократическое правительство при поддержке германского капитала и генералитета перешло в наступление. Германских «белых» возглавил один из лидеров СДПГ Густав Носке. Правительственные войска усилили бойцами ультраправых группировок, реваншистских и милитаристских добровольческих формирований (фрайкор). В будущем на их фундаменте будут создаваться военные формирования нацистов, многие военно-политические лидеры Третьего рейха прошли школу фрайкора. 11 января 1919 года правительственные силы под командованием Носке и Пабста (командир фрайкора) вошли в город. Восстание в Берлине утопили в крови. 15 января бойцы Пабста захватили и жестоко убили Карла Либкнехта и Розу Люксембург.
Таким образом, революция в Германии, на которую так рассчитывали многие русские коммунисты (Россия и Германия должны были стать лидерами мировой революции), не состоялась. Карл Либкнехт и Роза Люксембург стали для коммунистического движения своего рода героями-мучениками, которые повторили путь Спартака.
Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт родился 13 августа 1871 года в городе Лейпциге в семье революционера и политика Вильгельма. Его крестными отцами стали К. Маркс и Ф. Энгельс. А по отцовской линии его предком был Мартин Лютер – зачинатель Реформации, один из создателей нового направления христианства – протестантизма (лютеранства). Таким образом, Карлу на роду было написано стать видным политиком.
После гимназии Карл учился в Лейпцигском и Берлинском университетах, изучал право и политэкономию, философию и историю. В 1897 году получает степень доктора юридических наук. В 1900 году вступает в ряды Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в ней занимает леворадикальные позиции. В 1904 году защищает в суде русских и немецких революционеров, которые обвинялись в нелегальном провозе через границу революционной литературы. При этом обличал репрессивную политику русского и германского правительств.
Карл Либкнехт выступал против приспособленческой реформистской тактики лидеров СДПГ. Основой его политической программы был антимилитаризм. На съезде Социал-демократической партии Германии в Бремене в 1904 году Либкнехт охарактеризовал милитаризм как важнейший оплот капитализма, и потребовал ведения специальной антивоенной пропаганды и создания социал-демократической молодёжной организации для мобилизации рабочего класса и молодёжи на борьбу с милитаризмом. Политический деятель поддерживает Первую русскую революцию. В 1906 на Мангеймском партийном съезде он критикуя германские власти за помощь русскому царизму в деле подавления революции, призвал немецких рабочих последовать примеру русского пролетариата.
Карл Либкнехт вместе с Розой Люксембург стал одним из видных вождей левого крыла германской социал-демократии. Он стал одним из основателей Социалистического интернационала молодежи (молодёжная организация Второго интернационала) в 1907 году и его руководителем до 1910 года. В годы мировой войны Социалистический интернационал молодежи занял интернационалистскую и антивоенную позицию. На первой международной конференции молодёжных социалистических организаций, созванной в том же 1907 году, Либкнехт выступил с докладом о борьбе с милитаризмом. В это же время вышла его брошюра «Милитаризм и антимилитаризм». В своей работе Либкнехт проанализировал суть милитаризма в империалистическую эпоху и теоретически обосновал необходимость антивоенной пропаганды как одного из методов классовой борьбы. В результате левый деятель в конце 1907 года был заключен в тюрьму (полтора года заключения) по обвинению в «государственной измене».
В 1908 году, ещё во время заключения в крепости Глац, Либкнехт был избран депутатом прусского ландтага (собрание представителей) от Берлина, в 1912 году – депутатом германского рейхстага. Политик продолжал обличать германских милитаристов, которые, по его словам, готовились разжечь пожар мировой войны. Так, в апреле 1913 года Либкнехт с трибуны рейхстага назвал крупнейших промышленников Германской империи во главе с «пушечным королем» Круппом поджигателями войны. По мнению Карла Либкнехта, только солидарность мирового пролетариата сможет остановить капиталистов-милитаристов.
После начала мировой войны Либкнехт, вопреки собственным заявлениям и убеждениям, подчинился решению фракции СДПГ в рейхстаге и проголосовал за военные кредиты правительству. Однако он быстро вернулся к прежней позиции и в декабре 1914 года Либкнехт один в парламенте голосовал против военных кредитов. Он вместе Розой Люксембург начал борьбу против руководства СДПГ, которое поддерживало войну. Либкнехт охарактеризовал войну как захватническую. В феврале 1915 года его исключили из социал-демократической фракции рейхстага за его нежелание голосовать за военные кредиты.
В 1915 году Либкнехта призвали в армию. Он продолжал антивоенную пропаганду, используя возможности депутата рейхстага и прусского ландтага. Левый политик присоединился к лозунгу русских большевиков о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую. С трибуны рейхстага он призвал рабочих обратить оружие против своих классовых врагов внутри страны. В листовке «Главный враг в собственной стране!», которая вышла в мае 1915 года, Либкнехт отметил, что главным врагом германского народа является немецкий империализм. В своём послании Циммервальдской конференции в этом же он выдвинул лозунги: «Гражданская война, а не гражданский мир! Соблюдать международную солидарность пролетариата, против псевдонациональной, псевдопатриотической гармонии классов, интернациональная классовая борьба за мир, за социалистическую революцию». Также Либкнехт требовал создания нового Интернационала.
К. Либкнехт вместе с Р. Люксембург участвует в создании революционной группы «Спартак» (с ноября 1918 года – «Союз Спартака»). Само название «Спартак» напрямую обращалось к античной истории, к восстанию Спартака. Его герои стали неотъемлемой частью германской и советской пропаганды. С легкой руки Ленина фигура вождя восставших Спартака была приравнена к герою-мученику, который погиб во имя «защиты порабощённого класса».
В марте 1916 года с трибуны прусского ландтага Карл Либкнехт призывает солдат всех воюющих стран бросить оружие и начать борьбу против общего врага, капиталистов. Он призывает берлинских рабочих выйти 1 мая на демонстрации с главными лозунгами: «Долой войну!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 1 мая 1916 года, во время первомайской демонстрации, организованной «Спартаком», революционер призвал выступить против правительства, ведущего захватническую войну. За это выступление его арестовали и военный суд приговорил Либкнехта к заключению сроком 4 года и 1 месяц, к исключению из армии и лишению гражданских прав на 6 лет. Срок отбывал в каторжной тюрьме Люкау.
Освобожден в октябре 1918 года под давлением общественности – это было время распада Второго рейха. Выйдя из тюрьмы, Либкнехт активно включился в революционные события. 8 ноября призвал к свержению правительства. Вместе с Р. Люксембург организовал издание газеты «Красное знамя». Либкнехт выступал за углубление Ноябрьской революции, которая привела к падению Второго рейха и монархии, созданию республики. В целом ноябрьский переворот был организован германской элитой – промышленной и военной, которая под вывеской победы социал-демократического движения, пыталась сохранить большую часть плодов войны. Кайзера Вильгельма II сделали «козлом отпущения», чтобы списать на него все военные преступления. Финансово-промышленная элита Германии сказочно обогатилась на войне и хотела сохранить свои капиталы, умножить власть, договорится с хозяевами Лондона, Парижа и Вашингтона. Поэтому война была остановлена, хотя Германия ещё могла оказывать сопротивление и нанести Антанте большой урон. Главным же врагом германского капитала (и западного капитала в целом) стали революционные силы, коммунисты. Правые социал-демократы, сформировавшие правительство после Ноябрьской революции, должны были похоронить революцию в Германии.
Поэтому К. Либкнехт и Р. Люксембург создали Коммунистическую партию Германии (КПГ). Учредительный съезд партии прошёл в Берлине 30 декабря 1918 – 1 января 1919 года. С 5 января 1919 года в ходе масштабной демонстрации началось восстание спартаковцев (Январское восстание) в Берлине. Революционеры боролись за создание советской республики. Восстание в целом было стихийным, плохо подготовленным и организованным, и в условиях сильного сопротивления не имело шансов на успех. Коммунистическая партия ещё только формировалась и не могла стать мощным организационным ядром революции. Активисты КПГ не смогли привлечь на свою сторону армию, включая и наиболее революционизированную Народную морскую дивизию, которая сыграла ведущую роль в ноябрьских событиях. Одни части объявили нейтралитет, другие поддержали социал-демократическое правительство. Не удалось даже захватить оружие для вооружения рабочих. Не поддержали восстание и в большинстве других городов. Советская республика была установлена только в Бремене (там восстание подавили в феврале 1919 года). Баварская советская республика была создана позднее – апреле 1919 года.
В итоге социал-демократическое правительство при поддержке германского капитала и генералитета перешло в наступление. Германских «белых» возглавил один из лидеров СДПГ Густав Носке. Правительственные войска усилили бойцами ультраправых группировок, реваншистских и милитаристских добровольческих формирований (фрайкор). В будущем на их фундаменте будут создаваться военные формирования нацистов, многие военно-политические лидеры Третьего рейха прошли школу фрайкора. 11 января 1919 года правительственные силы под командованием Носке и Пабста (командир фрайкора) вошли в город. Восстание в Берлине утопили в крови. 15 января бойцы Пабста захватили и жестоко убили Карла Либкнехта и Розу Люксембург.
Таким образом, революция в Германии, на которую так рассчитывали многие русские коммунисты (Россия и Германия должны были стать лидерами мировой революции), не состоялась. Карл Либкнехт и Роза Люксембург стали для коммунистического движения своего рода героями-мучениками, которые повторили путь Спартака.
- Автор:
- Самсонов Александр
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