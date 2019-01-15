Воздушный радар «судного дня» прибыл на Ближний Восток. Планируемый удар по Ирану принимает новые очертания

Источники информации:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5993421

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml

http://nevskii-bastion.ru/e-8-jstars/

http://airwar.ru/enc/spy/e8.html

https://syria.liveuamap.com/ru

На сегодняшний день уже практически ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что с завидной регулярностью объявляемое Дональдом Трампом «начало немедленного вывода» американского военного контингента с территории Сирийской Арабской Республики является чистой воды фикцией, смоделированной советниками главы Белого дома и весьма продуманными четырёхзвёздными генералами из Пентагона для отвлечения внимания американской общественности, европейских игроков, а также Москвы и Дамаска от куда более дерзкого и амбициозного плана, информация о котором только начинает мелкими порциями поступать в американское, западноевропейское и российское медиапространство от различных новостных агентств, ссылающихся на представителей политического истеблишмента США. Речь идёт о возможном нанесении мощного ракетно-бомбового удара по военно-промышленным объектам Исламской Республики Иран, оперативно-стратегические моменты реализации которой предложил проработать советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом 14 января 2019 года сообщил известный американский ежедневник «The Wall Street Journal».Необходимость реализации данного сценария была преподнесена самим Болтоном как ответная мера на миномётный обстрел правительственного квартала Багдада 7 сентября 2018 года, ответственность за который Вашингтон, по вполне понятным причинам, немедленно возложил на проиранские «шиитские подразделения», приписывая последним стремление причинить максимальный ущерб американскому посольству, а также резиденции премьер-министра Ирака. Но мы-то с вами отлично знакомы с истинной подноготной планируемого Пентагоном эскалационного раунда «антииранской игры», которая предусматривает полное и безоговорочное уничтожение Ирана как региональной сверхдержавы с одновременным вытеснением любых интересов Тегерана из ближневосточной повестки дня.Учитывая бесчисленное количество угроз, которые прозвучали в адрес ИРИ из уст представителей трёх американских администраций (с 2003), а также регулярную и бесполезную «игру мускулами» со стороны командования ВМС США в целом и 5-го оперативного флота в частности, выраженную в постоянных проходах через Ормузский пролив авианосцев и «Иджис»-эсминцев класса «Арлей Бёрк», очередное бурное сотрясание воздуха со стороны господина Болтона можно было бы просто пропустить мимо ушей. Да и экспертные круги при оборонном ведомстве США, казалось бы, отлично осведомлены о потенциале внушительного количества ракетных бригад Корпуса стражей Исламской революции, располагающих БРСД «Шихаб-3М», «Саджил-2» и «Гадир-110», способных стереть с лица земли большинство американских авиабаз на Аравийском полуострове после прорыва «противоракетного зонтика», сформированного комплексами «Patriot PAC-3». Тем не менее, два основных события последних нескольких недель заставляют нас куда более серьёзно воспринимать недавний посыл со стороны Болтона, обнародованный «The Wall Street Journal».В первую очередь это утрата тактической авиацией Военно-воздушных сил Израиля возможности нанесения эффективных массированных ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Корпуса стражей Исламской революции, дислоцированным не только в районе прикрываемого комплексами С-300ПМУ-2 сирийского города Масьяф, но и в южных районах провинции Дамаск, что было отлично продемонстрировано в ходе двух недавних рейдов израильских F-16I «Sufa» на арсеналы иранского военного контингента, расположенные близ аэропорта Дамаска. Как выяснилось, противоракетных возможностей сведённых в батареи 4-канальных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» вполне хватило для перехвата не только более чем 90% тактических ракет большой дальности «Delilah», но и порядка 70% сверхмалозаметных управляемых планирующих авиабомб GBU-39/B SDB, что нанесло подразделениям КСИР в Сирии лишь минимальный ущерб.Естественно, подобное положение вещей никоим образом не вписывается в израильское видение оперативно-стратегической обстановки в переднеазиатском регионе; видение, в котором по-прежнему нет места равноправному и конструктивному диалогу с шиитскими структурами, внесшими наибольший вклад в уничтожении основных игиловских «костяков» в Сирии. Как следствие, уже в обозримом будущем можно будет пронаблюдать процесс активного подталкивания действующей администрации США (по линии израильского лобби как в Конгрессе, так и в самой администрации Трампа) к совместному с Хель Хаавир массированному противорадиолокационному удару по радиотехническим подразделениям и ПВО Ирана, а затем и к массированному ракетно-авиационному удару (МРАУ) по оборонным предприятиям и ядерным объектам республики. А, как известно, при всей склонности Трампа к непредсказуемым и дерзким военно-политическим выпадам на глобальной арене, желаемого результата Нетаньяху и Айзенкот могут добиться весьма скоро.Куда более тревожным «звоночком» является недавнее прибытие на одну из авиабаз Военно-воздушных сил США в Передней Азии самолёта стратегической радиолокационной разведки E-8C «JSTARS», о чём зарубежные споттеры, ссылаясь на порталы мониторинга воздушного трафика, сообщили 13 января 2019 года, опубликовав изображение (см. ниже) с маршрутом полёта машины на тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com. По их данным, E-8C с серийным номером 97-0100 проследовал через воздушное пространство Израиля в направлении Ирака, осуществив дозаправку от воздушного танкера Airbas A330 MRTT Королевских ВВС Великобритании. Но для чего данный воздушный радар «судного дня» прибыл в Переднюю Азию? Ведь мощными АФАР-радарами AN/ZPY-2 для наблюдения за поверхностными целями оснащаются БПЛА RQ-4B «Global Hawk».Всё дело в том, что E-8C JSTARS, являясь аналогом российского Ту-214Р, оснащён в разы более мощным (нежели AN-ZPY-2) радиолокационным комплексом бокового обзора с АФАР AN/APY-7, разрешение получаемой РЛ-картинки у которого значительно выше благодаря большей площадь апертуры и количеству приёмо-передающих модулей сантиметрового X-диапазона. Главным достоинством этого радара является сохранение высокого разрешения радиолокационной картины ТВД даже на расстоянии 250—270 км, в то время как РЛС «Глобал Хоука» демонстрирует аналогичный результат на дальности 150—200 км от сканируемого наземного участка театра военных действий. Более того, если РЛС JSTARSа способна за одну минуту просканировать 50000 кв. км земной поверхности, то радару «Глобал Хока» для обзора аналогичного участка поверхности необходимо порядка 8 часов непрерывного барражирования близ целевого участка (если отталкиваться от данных из официальных источников).Дальность эффективной работы в 250—270 км открывает перед операторами радара AN/APY-7 уникальную возможность «сканирования» оперативной глубины территории Ирана без необходимости приближения E-8C к крайним рубежам радиуса действия иранских ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит». Учитывая же отсутствие у КСИР и ВВС Ирана продвинутых средств радиоэлектронной борьбы, способных усложнять работу активной ФАР штатовского воздушного радара, экипаж E-8C сможет оперативно классифицировать и идентифицировать 1000 иранских наземных объектов (от единиц бронетехники и пусковых установок ОТБР, до ПУ ЗРК и станций радиотехнической разведки). Важным преимуществом наличия на борту E-8C 17 операторов комплекса AN/APY-7 является возможность применения этого самолёта ещё и в качестве воздушного командного пункта, целеуказание от которого по каналу «Link-16» будет в «удобоваримой» форме поступать на терминалы обмена данными тактической авиации (включая палубную).