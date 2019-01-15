Гуманитарная помощь для ЕС. Не выбрасывайте объедки, пригодятся!

Давным-давно, когда ожидания были большими, а сомнения маленькими, в России много рассказывали про замечательную Западную Европу. Да что там в России – во всем СССР только и говорили о том, как же там все изумительно устроено, как много сортов колбасы в западноевропейских магазинах, как там улицы моют шампунем, а свободу намазывают на бутерброды для детских завтраков. Самое удивительное, что это не было в чистом виде мифом – кое-что действительно имело место быть, и реальность от наших ожиданий отличалась зачастую только в самых незначительных деталях. Но кого тогда интересовало, сколько из трехсот сортов колбасы можно есть, а сколькими даже кошки побрезгуют? Мелочи ведь, правда?Как и большинство из нас, я застал ту Европу только как образ, почти миф, красивую картинку на далеком, солнечном горизонте. Лично, увы, не удалось – маловат был, да и рабоче-крестьянское происхождение моей семьи особых шансов на заграничный туризм не оставляло. Но «ту самую Европу» помню хорошо. Может, даже лучше, чем сами европейцы. И это, наверное, лучше всего характеризует силу того образа, который нам транслировался через несколько границ, сквозь блоковые разногласия и классовые различия.Я довольно часто натыкаюсь на разные рассуждения о том, как распался СССР и почему наши недавние союзники так стремительно бросились в объятия ЕС, а с ним и в НАТО. В этих рассуждениях много разумного, ибо было множество объективных причин экономического, политического, социального, национального характера. Но почему-то никто и никогда не говорит о том, что одной из таких причин был упомянутый выше образ Европы – сытой, благоустроенной, безопасной, такой пленительной и притягательной. А говорить об этом надо: пример Европы активно использовался и для того, чтобы оболванить доверчивого советского обывателя, привыкшего к тому, что все, написанное в газете, есть истина в последней инстанции, и для доказательства того, что развалившись, СССР сможет легко перестроиться по европейскому лекалу, моментально облагодетельствовав всех колбасой, пивом и красивыми витринами.И при всем моем христианском терпении в глубине души я уверен, что милая старушка Европа изрядно нам задолжала. А ещё и в том, что Европа, раскормленная нашими энергоносителями, слегка разжиревшая от особых экономических связей с РФ, является нашим врагом. Причем, наверное, ничуть не менее опасным, чем действительно жуткие и беспощадные англосаксы.Долги с них мы вряд ли когда-нибудь истребуем. Но за то, что прибалтийские нацисты вот уже четверть века под крылышком ЕС спокойно плюют в больного и отощавшего русского медведя, кто-то, на мой взгляд, должен ответить. И если там наконец рванет, я лицемерных слез лить не буду. Да что там – я, возможно, даже не без удовольствия выпью на поминках.Но случатся ли они? Действительно ли признаки ухудшения ситуации в ЕС свидетельствуют о фатальной болезни? Или речь идёт о сильном насморке? Что ж, давайте попробуем поставить диагноз…Для начала несколько общих рассуждений. Прежде всего мы, конечно же, должны помнить о том, что Европу хоронят уже давно: кажется, «Закат Европы» Шпенглера не так давно отпраздновал свой столетний юбилей? Это, согласитесь, дата, кое о чем говорящая. И питать слишком больших иллюзий нам, наверное, не стоит: сама старушка может и не умереть, и помочь ей в этом должны именно мы. Тогда, смею надеяться, шансы будут хотя бы 50 на 50.С другой стороны, умирают иногда и от насморка. Нечасто, надо признать, но все-таки. Ослабленный иммунитет, сопутствующее заболевание, внезапная аллергическая реакция – в общем, всякое бывает. У нашей старушки с иммунитетом в последние годы точно не все в порядке, так что кто знает, кто знает…События, которые сейчас разворачиваются в Европе, по всем канонам напоминают нам то, что в свое время происходило в СССР. Разве что экономика и социалка все ещё получше, а в остальном весьма и весьма похоже.Прежде всего отметим разновекторность интересов как некоторых отдельных членов ЕС, так и целых групп стран, объединенных по какому-то принципу. Например, Греция заплатила за европейскую благодать почти полным развалом своей промышленности. Ну, так уж получилось, что при вступлении в ЕС конкурентоспособных отраслей у неё не оказалось, а дотации и субсидии Брюсселя были быстро и не без удовольствия потрачены на рост потребления. Итог для Греции плачевен – кроме дышащего на ладан туризма, экономику страны двигать нечем, а обеспечивать привычный уже уровень потребления без старших братьев по ЕС просто невозможно. Они пока не отказываются и что-то подкидывают, но…Но на подходе Италия, а за ней, возможно, и Испания. Юг, накопивший триллионы долгов (как прямых государственных, так и в ещё большей степени банковских), может обрушить экономику ЕС при любой крупной нестабильности на европейском континенте. Причем это вовсе не обязательно должна быть война или что-то подобное – вполне достаточно и какого-нибудь биржевого кризиса.На востоке Европы сформировалась дерзкая и весьма неприятная «вышеградская» группа восточноевропейских государств. Экономически они более-менее устойчивы (просто не успели ещё набрать столько долгов, как Юг), но политически весьма проблемны. Особенно это касается амбиций Польши, стремящейся превратиться в региональную сверхдержаву и получить статус главного союзника США в Европе. Добиться этого она может только одним способом – раздувая противостояние с Россией, без которого нужда в ней у заокеанских господ стремительно снижается. В свою очередь, для всего ЕС конфронтация с Россией откровенно контрпродуктивна, и подобное противоречие между Варшавой и Берлином как главным европейским игроком также становится потенциальной точкой разлома.Якорем (в данном случае слово «якорь» является обозначением очень продвинутого тормоза) постепенно становится и Прибалтика. «Центральноевропейские супердемократии», как я их иногда называю, настолько заигрались в игру «плюнь в спящего медведя», что не заметили, как медведь проснулся. Плевки он вытрет, ничего страшного. Но вот транзит уже почти перекрыл. А без русского транзита, как оказалось, да без продажи в Россию своих шпрот, прибалтийская экономика чувствует себя как-то не очень. А скоро, чувствует моя селезенка, мишка и за прибалтийские банки возьмется…Но все это было бы не так страшно, если бы не шатались главные столпы ЕС – Франция, Германия, да почти уже «отчалившая» Великобритания. «Желтые жилеты» продолжают протестовать, и это довольно серьезно – обычно ведь все массовые протесты в Европе заканчиваются с первыми холодами. А тут до середины зимы дотянули, и это само по себе симптоматично. А так как в основе протестов лежат все-таки экономические и социальные требования, похоже, что с европейской экономикой действительно не все в порядке.Это, конечно, все ещё не позднесоветские бунты из-за отсутствия сахара, мыла и сигарет, но все-таки динамика радует, согласитесь?Германия, фактически вступившая в «постмеркелевскую эпоху», тоже весьма радует нас своими политическими новостями. То заговор военных раскроют, то очаровательная Сара Вагенкнехт разразится беспощадной критикой действующей власти (а она набрала уже такой политический вес, что при определенном раскладе может и канцлером стать), то «Альтернатива для Германии» наберет больше голосов, чем прогнозировали все эксперты.Добавьте в этот коктейль проблему мигрантов, которая сама по себе, без всякой посторонней помощи, может взорвать ЕС.И так хочется, чтобы в этот напряженный момент нашлась умелая, уверенная рука, которая подтолкнет бедную старушку под поезд исторической неизбежности.А вот потом я буду даже посылки с гуманитарной помощью в Германию отправлять. Обещаю.