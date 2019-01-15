Пистолет Макарова заменят на «Удав»
В гонку по замене «старичка» ПМ в Вооруженных силах Российской Федерации всерьез включилась еще одна модель огнестрельного оружия. О том, что серийное производство новейшего российского пистолета для нужд Минобороны РФ, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется уже в 2019 году, ранее сообщило РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Речь идет о пистолете «Удав», который был спроектирован специалистами АО «ЦНИИточмаш».
По словам источника РИА «Новости», межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении новому образу вооружения литеры «О1», разрешающей серийное производство, завершит свою работу в марте 2019 года. После этого планируется запуск нового российского пистолета в серию. В настоящее время решается вопрос о том, на какой именно производственной площадке будет изготавливаться новый пистолет. Рассматриваются три основных варианта: «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.
«Основными претендентами выступают Москва и Ижевск, при этом все понимают, что основные технологии и компетенции, которые необходимы для выпуска нового пистолета – у ЦНИИточмаш», – отметил источник.
5 января 2019 года официальный сайт Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения сообщил о том, что испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 мм проходили с августа по декабрь 2018 года на испытательной базе АО «ЦНИИточмаш» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и полигонах Минобороны Российской Федерации, расположенных в Западном и Центральном военных округах. По заверениям компании-разработчика, новый пистолетный комплекс подвергался воздействию различных механических и климатических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), которые были установлены нормативно-технической документацией заказчика. Помимо этого проводились исследования баллистических характеристик пистолета.
Как сообщает сайт ЦНИИточмаш, испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики нового пистолета, его живучесть и способность функционировать в очень тяжелых, по-настоящему экстремальных условиях эксплуатации. К примеру, сообщается, что пистолет устойчиво работал в очень широком диапазоне температур окружающего воздуха: от +50 до -70 градусов по Цельсию. Как отмечают в ЦНИИточмаш, в настоящее время результаты проведенных испытаний нового пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.
Можно сказать, что новый пистолет стал результатом естественной эволюции подобных моделей стрелкового оружия, которая связана не только с прогрессом технологий и конструкторской мысли, но и новыми вызовами времени, к которым можно отнести изменение тактики боя и рост защищенности противников. Оружие, разработанное в рамках темы «Удав», представляет собой перспективный пистолет с курковым ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой. Разрабатываемое для замены пистолета Макарова оружие, впервые было представлено еще в 2016 году. При этом о разработке конструкторов АО «ЦНИИточмаш» до сих пор имеется не так много информации. Достоверно известно, что пистолетный комплекс создавался под патрон 9х21 мм, отличающийся повышенной мощностью и бронебойностью пули. Использование подобного боеприпаса отвечает одной из главных целей разработки нового пистолета – способности уверенно поражать живую силу противника, использующую современные индивидуальные средства бронезащиты. Помимо мощного патрона пистолет отличается наличием вместительного магазина, рассчитанного сразу на 18 патронов. Магазин старенького ПМ под патрон 9х18 мм вмещает всего 8 патронов.
Патрон 9х21 мм – это российский пистолетный патрон центрального воспламенения с бесфланцевой гильзой цилиндрической формы с небольшой конусностью. Данный боеприпас был разработан инженерами ЦНИИ точного машиностроения в городе Климовск еще в начале 1990-х годов. Отмечается, что разработка боеприпаса велась с 1992 по 1995 годы. Патрон изначально разрабатывался для эффективного поражения противников, которые защищены индивидуальными средствами защиты (бронежилеты, шлемы и т.д.). Патрон и некоторые новые пистолеты под него создавались в Климовске в рамках НИОКР по конкурсу «Грач» на новый пистолет для российских вооруженных сил. При этом применение патрона является достаточно ограниченным. Данный патрон, помимо нового пистолета, разрабатываемого в рамках темы «Удав», может использоваться с самозарядным пистолетом Сердюкова (СПС, «Гюрза», индекс ГРАУ 6П53) и пистолетом-пулеметом СР-2 «Вереск».
Кстати, небольшой факт о ЦНИИточмаш и его продукции. В золотых медалях, которые выиграла мужская российская биатлонная команда 13 января 2019 года в эстафетной гонке в немецком Оберхофе, есть заслуга и представителей предприятия из подмосковного Климовска. Так биатлонист Евгений Гараничев использовал при стрельбе патроны «Олимп-БИ» производства ЦНИИточмаш. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в разработке боеприпасов различного назначения в Климовске определенно знают толк.
Как отмечают в «Российской газете», коллектив под руководством Александра Борисова, главного конструктора ЦНИИточмаш, практически совершил невозможное. В массе и габаритах незначительно превышающих те, которыми обладает пистолет Макарова, им удалось воплотить мощность выстрела, которая намного превосходит ту, что характерна для кольта, отличающегося существенно большими размерами и калибром. Чаще всего новому оружию в России присваивают имя его создателя. Но в случае с новым пистолетом вероятным представляется сценарий, при котором он сохранит имя темы, в рамках которой создавался. «Удав» – это само по себе звучит достаточно грозно. Тем более, что в основу нового пистолета легли идеи выдающегося и одного из старейших российских конструкторов-оружейников Петра Сердюкова, ранее реализованные им в самозарядном пистолете СПС.
Как отмечают в «Российской газете», по своей убойной силе российская новинка может стать одной из самых мощных в мире. Патрон нового пистолета калибра 9х21 мм превосходит патрон «макарова» – 9х18 мм. Казалось бы, разница составляет всего 3 миллиметра, однако в действительности разница в эффективности патронов огромна. Прицельная дальность нового пистолета должна составить порядка 100 метров, у ПМ – не более 50 метров. При этом на расстоянии 100 метров российская бронебойная пуля калибра 9х21 мм пробивает бронежилеты, состоящие из двух титановых пластин 1,4 мм и 30 слоев кевлара, либо лист стали толщиной до 4 мм.
Помимо своей убойной мощи, новый пистолет, который создавался в Климовске в рамках темы «Удав», очень элегантен, оружие можно смело назвать красивым. Можно сказать, что в ЦНИИточмаш решились на неординарный шаг, так как привлекли к созданию внешнего облика нового пистолета команду Владимира Пирожкова – промышленного дизайнера с мировым именем. В облике нового российского пистолета под патрон 9х21 мм можно разглядеть его мощь, а также высокую техническую эстетику модели. На такой шаг в России пошли впервые, при этом все чаще и другие КБ начали привлекать к разработке современных оружейных систем технических дизайнеров.
Сравнивая два перспективных пистолета, которые, возможно, уже в скором времени заменят легендарный пистолет Макарова в войсках, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, отметил, что они очень похожи друг на друга, в первую очередь своим дизайном, и ничуть не уступают западным образцам оружия. Речь идет о новом пистолете «Удав» и ижевском пистолете Лебедева ПЛ-15, который также активно демонстрируется концерном «Калашников» на различных оружейных выставках. «Эргономика оружия очень похожа, пистолеты приспособлены для стрельбы как правой, так и левой рукой, в частности, за счет удобного расположения предохранителей с обеих сторон», – приводит слова Литовкина сайт телеканала «Звезда».
Среди основных преимуществ недавно завершившего цикл государственных испытаний пистолета «Удав» можно выделить большой объем магазина (18 патронов у «Удава» против 14 – у пистолета Лебедева). В условиях проведения спецопераций или боевых действий это может иметь важную роль. Правда, это же объясняет и больший вес оружия под патрон 9х21 мм говорит Виктор Литовкин. Среди отличий новинки эксперт ТАСС выделил и большую мощность патронов у пистолета, созданного конструкторами в Климовске. По словам Литовкина, это на несколько граммов больше пороха, что влияет на рост дульной энергии и начальную скорость пули.
«Если же говорить о самом патроне для каждого из пистолетов, то можно отметить, что их диаметр является традиционным и составляет 9 мм, однако есть разница. У «Удава» патрон более длинный, а значит и более мощный: у последнего длина гильзы составляет 21 мм, а у Лебедева – традиционный патрон Парабеллум – 9х19 мм. Кроме того можно выделить вид боепитания: у «Удава» коробчатый магазин на 18 патронов, у пистолета Лебедева – на 14 патронов. Плюс пистолет ПЛ за счет меньшего объема магазина и массы патронов весит меньше, порядка 730 граммов, а со снаряженным магазином – около килограмма. В то время как «Удав» весит больше 1100 граммов», – отметил эксперт. Резюмируя все сказанное, Виктор Литовкин подчеркнул тот факт, что оба пистолета являются похожими и выбирать их следует, лишь исходя из личных предпочтений стрелка.
Нельзя исключать, что оба пистолета, и «Удав», и ПЛ-15, будут приняты на вооружение российской армии и придут на замену пистолету Макарова, который был принят на вооружение еще в 1951 году. Ранее в январе 2018 года на вооружение Сил специальных операций России были приняты автоматы А-545 и А-762, тогда как конкурирующие модели автоматического оружия, АК-12 и АК-15, были приняты на вооружение российской армии как общевойсковые. Не исключен вариант, что в случае принятия на вооружение пистолеты ПЛ-15 и «Удав» также будут разделены по нишам использования, либо выбор личного оружия будет оставлен непосредственно его владельцу.
По словам источника РИА «Новости», межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении новому образу вооружения литеры «О1», разрешающей серийное производство, завершит свою работу в марте 2019 года. После этого планируется запуск нового российского пистолета в серию. В настоящее время решается вопрос о том, на какой именно производственной площадке будет изготавливаться новый пистолет. Рассматриваются три основных варианта: «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.
«Основными претендентами выступают Москва и Ижевск, при этом все понимают, что основные технологии и компетенции, которые необходимы для выпуска нового пистолета – у ЦНИИточмаш», – отметил источник.
5 января 2019 года официальный сайт Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения сообщил о том, что испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 мм проходили с августа по декабрь 2018 года на испытательной базе АО «ЦНИИточмаш» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и полигонах Минобороны Российской Федерации, расположенных в Западном и Центральном военных округах. По заверениям компании-разработчика, новый пистолетный комплекс подвергался воздействию различных механических и климатических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), которые были установлены нормативно-технической документацией заказчика. Помимо этого проводились исследования баллистических характеристик пистолета.
Предполагаемый вариант исполнения пистолет "Удав" ЦНИИточмаш
Как сообщает сайт ЦНИИточмаш, испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики нового пистолета, его живучесть и способность функционировать в очень тяжелых, по-настоящему экстремальных условиях эксплуатации. К примеру, сообщается, что пистолет устойчиво работал в очень широком диапазоне температур окружающего воздуха: от +50 до -70 градусов по Цельсию. Как отмечают в ЦНИИточмаш, в настоящее время результаты проведенных испытаний нового пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.
Можно сказать, что новый пистолет стал результатом естественной эволюции подобных моделей стрелкового оружия, которая связана не только с прогрессом технологий и конструкторской мысли, но и новыми вызовами времени, к которым можно отнести изменение тактики боя и рост защищенности противников. Оружие, разработанное в рамках темы «Удав», представляет собой перспективный пистолет с курковым ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой. Разрабатываемое для замены пистолета Макарова оружие, впервые было представлено еще в 2016 году. При этом о разработке конструкторов АО «ЦНИИточмаш» до сих пор имеется не так много информации. Достоверно известно, что пистолетный комплекс создавался под патрон 9х21 мм, отличающийся повышенной мощностью и бронебойностью пули. Использование подобного боеприпаса отвечает одной из главных целей разработки нового пистолета – способности уверенно поражать живую силу противника, использующую современные индивидуальные средства бронезащиты. Помимо мощного патрона пистолет отличается наличием вместительного магазина, рассчитанного сразу на 18 патронов. Магазин старенького ПМ под патрон 9х18 мм вмещает всего 8 патронов.
Патрон 9х21 мм – это российский пистолетный патрон центрального воспламенения с бесфланцевой гильзой цилиндрической формы с небольшой конусностью. Данный боеприпас был разработан инженерами ЦНИИ точного машиностроения в городе Климовск еще в начале 1990-х годов. Отмечается, что разработка боеприпаса велась с 1992 по 1995 годы. Патрон изначально разрабатывался для эффективного поражения противников, которые защищены индивидуальными средствами защиты (бронежилеты, шлемы и т.д.). Патрон и некоторые новые пистолеты под него создавались в Климовске в рамках НИОКР по конкурсу «Грач» на новый пистолет для российских вооруженных сил. При этом применение патрона является достаточно ограниченным. Данный патрон, помимо нового пистолета, разрабатываемого в рамках темы «Удав», может использоваться с самозарядным пистолетом Сердюкова (СПС, «Гюрза», индекс ГРАУ 6П53) и пистолетом-пулеметом СР-2 «Вереск».
9х21 мм пистолетный патрон РГ054 с бронебойной пулей, опытный,1994 год
Кстати, небольшой факт о ЦНИИточмаш и его продукции. В золотых медалях, которые выиграла мужская российская биатлонная команда 13 января 2019 года в эстафетной гонке в немецком Оберхофе, есть заслуга и представителей предприятия из подмосковного Климовска. Так биатлонист Евгений Гараничев использовал при стрельбе патроны «Олимп-БИ» производства ЦНИИточмаш. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в разработке боеприпасов различного назначения в Климовске определенно знают толк.
Как отмечают в «Российской газете», коллектив под руководством Александра Борисова, главного конструктора ЦНИИточмаш, практически совершил невозможное. В массе и габаритах незначительно превышающих те, которыми обладает пистолет Макарова, им удалось воплотить мощность выстрела, которая намного превосходит ту, что характерна для кольта, отличающегося существенно большими размерами и калибром. Чаще всего новому оружию в России присваивают имя его создателя. Но в случае с новым пистолетом вероятным представляется сценарий, при котором он сохранит имя темы, в рамках которой создавался. «Удав» – это само по себе звучит достаточно грозно. Тем более, что в основу нового пистолета легли идеи выдающегося и одного из старейших российских конструкторов-оружейников Петра Сердюкова, ранее реализованные им в самозарядном пистолете СПС.
Как отмечают в «Российской газете», по своей убойной силе российская новинка может стать одной из самых мощных в мире. Патрон нового пистолета калибра 9х21 мм превосходит патрон «макарова» – 9х18 мм. Казалось бы, разница составляет всего 3 миллиметра, однако в действительности разница в эффективности патронов огромна. Прицельная дальность нового пистолета должна составить порядка 100 метров, у ПМ – не более 50 метров. При этом на расстоянии 100 метров российская бронебойная пуля калибра 9х21 мм пробивает бронежилеты, состоящие из двух титановых пластин 1,4 мм и 30 слоев кевлара, либо лист стали толщиной до 4 мм.
Предполагаемый вид пистолета "Удав" ЦНИИточмаш
Помимо своей убойной мощи, новый пистолет, который создавался в Климовске в рамках темы «Удав», очень элегантен, оружие можно смело назвать красивым. Можно сказать, что в ЦНИИточмаш решились на неординарный шаг, так как привлекли к созданию внешнего облика нового пистолета команду Владимира Пирожкова – промышленного дизайнера с мировым именем. В облике нового российского пистолета под патрон 9х21 мм можно разглядеть его мощь, а также высокую техническую эстетику модели. На такой шаг в России пошли впервые, при этом все чаще и другие КБ начали привлекать к разработке современных оружейных систем технических дизайнеров.
Сравнивая два перспективных пистолета, которые, возможно, уже в скором времени заменят легендарный пистолет Макарова в войсках, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, отметил, что они очень похожи друг на друга, в первую очередь своим дизайном, и ничуть не уступают западным образцам оружия. Речь идет о новом пистолете «Удав» и ижевском пистолете Лебедева ПЛ-15, который также активно демонстрируется концерном «Калашников» на различных оружейных выставках. «Эргономика оружия очень похожа, пистолеты приспособлены для стрельбы как правой, так и левой рукой, в частности, за счет удобного расположения предохранителей с обеих сторон», – приводит слова Литовкина сайт телеканала «Звезда».
Среди основных преимуществ недавно завершившего цикл государственных испытаний пистолета «Удав» можно выделить большой объем магазина (18 патронов у «Удава» против 14 – у пистолета Лебедева). В условиях проведения спецопераций или боевых действий это может иметь важную роль. Правда, это же объясняет и больший вес оружия под патрон 9х21 мм говорит Виктор Литовкин. Среди отличий новинки эксперт ТАСС выделил и большую мощность патронов у пистолета, созданного конструкторами в Климовске. По словам Литовкина, это на несколько граммов больше пороха, что влияет на рост дульной энергии и начальную скорость пули.
ПЛ-15 концерна "Калашников"
«Если же говорить о самом патроне для каждого из пистолетов, то можно отметить, что их диаметр является традиционным и составляет 9 мм, однако есть разница. У «Удава» патрон более длинный, а значит и более мощный: у последнего длина гильзы составляет 21 мм, а у Лебедева – традиционный патрон Парабеллум – 9х19 мм. Кроме того можно выделить вид боепитания: у «Удава» коробчатый магазин на 18 патронов, у пистолета Лебедева – на 14 патронов. Плюс пистолет ПЛ за счет меньшего объема магазина и массы патронов весит меньше, порядка 730 граммов, а со снаряженным магазином – около килограмма. В то время как «Удав» весит больше 1100 граммов», – отметил эксперт. Резюмируя все сказанное, Виктор Литовкин подчеркнул тот факт, что оба пистолета являются похожими и выбирать их следует, лишь исходя из личных предпочтений стрелка.
Нельзя исключать, что оба пистолета, и «Удав», и ПЛ-15, будут приняты на вооружение российской армии и придут на замену пистолету Макарова, который был принят на вооружение еще в 1951 году. Ранее в январе 2018 года на вооружение Сил специальных операций России были приняты автоматы А-545 и А-762, тогда как конкурирующие модели автоматического оружия, АК-12 и АК-15, были приняты на вооружение российской армии как общевойсковые. Не исключен вариант, что в случае принятия на вооружение пистолеты ПЛ-15 и «Удав» также будут разделены по нишам использования, либо выбор личного оружия будет оставлен непосредственно его владельцу.
- Автор:
- Юферев Сергей
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