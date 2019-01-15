Тимошенко спрогнозировала свою победу на выборах

Более конкурентов не существует.

Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила представить своеобразный прогноз результатов выборов президента Украины. Напомним, что у Юлия Тимошенко собирается выставлять свою кандидатуру на этих выборах (пройдут 31 марта). По словам экс-премьера Украины, высказанным в эфире ICTV, будет второй тур выборов, в котором будут представлены «две команды».Первой «командой» Тимошенко назвала себя и своё окружение, второй – «команду» действующего президента Петра Порошенко.Тимошенко:Далее глава «Батькивщины», оперируя результатами местных выборов на Украине, состоявшихся вне регионов с военным положением в декабре прошлого года, заявила, что у команды Порошенко «не ни единого шанса». Таким образом, Тимошенко фактически заявляет, что победителем в избирательной гонке станет она.Тимошенко привела статистику, которая говорит о том, что за «Батькивщину» на местных выборах проголосовали более трети избирателей, а за Блок Петра Порошенко – около 23%.Тимошенко назвала действующую украинскую конституцию профанацией и пообещала представить гражданам новый проект основного закона Украины в ближайшее время.«Тёмной лошадкой» на предстоящих выборах, по мнению украинских экспертов, является юморист Владимир Зеленский. Он заявил о готовности баллотироваться в президенты. И если второй тур выборов состоится, и Зеленский туда не попадёт, то между Тимошенко и Порошенко развернётся борьба именно за голоса тех граждан, которые поддерживают кандидатуру комика.