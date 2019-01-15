Решать задачи по газоснабжению будет Виталий Мутко

Продолжается обсуждение возможных мер в качестве предотвращения возможных аварий с газовым оборудованием в российских домах. По понятным причинам, связано это с трагедиями, произошедшими 31 декабря в Магнитогорске и 14 января в Шахтах.Накануне прозвучало предложение создать так называемую «газовую полицию», которая смогла бы получить допуск в квартиры для того, чтобы газовые службы осуществляли проверку оборудования. Это предложение подверглось критике, так как создание новой структуры изначально вряд ли способно заставить население соблюдать все необходимые меры предосторожности при эксплуатации газового оборудования и прочей газовой инфраструктуры.Теперь в дело вступил Виталий Мутко, который, если кто-то забыл, находится в должности заместителя председателя правительства России. По словам Мутко, в ближайшее время в стране будет организована ревизия норм газоснабжения жилого сектора. Получается, что именно на Мутко возложены полномочия по решению задач в отрасли газоснабжения жилых домов в стране.Мутко сообщил, что соответствующие ведомства получили поручение от правительства по контролю установки и эксплуатации газового оборудования в домах. При этом ведомства должны предложить перечень мер по предотвращению аварий, подобных шахтинской и магнитогорской, в будущем.По словам вице-премьера, после этого кабмин подготовит план по совершенствованию законодательной базы, связанной с вопросом безопасности газоснабжения.Несколько минут назад стало известно, что под завалами в городе Шахты спасатели обнаружили тело второго погибшего. Это ещё одна женщина. Неизвестной остаётся судьба трёх жильцов дома.