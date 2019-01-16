Япония в 1950-е годы навсегда отказалась от претензий на Курилы

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В российском обществе разгорелись нешуточные страсти после того, как первые лица Японии и японские СМИ заявили о том, что в наступившем году спор двух государств о Южных Курилах будет, возможно, урегулирован.В частности, возмущение вызвали слова японского премьер-министра относительно готовности Японии отказаться от компенсации, которую она требовала за «незаконную оккупацию» островов.По мнению Михаила Хазина, Россия должна прекратить переговоры с Японией относительно Южных Курил, поскольку у нашей страны нет никаких территориальных проблем. Ещё 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был заключён мирный договор между Японией и теми странами, которые с ней воевали. Причём японцы этот договор подписали и ратифицировали. В статье 2 подписанного договора говорится о том, что Япония навсегда отказывается от прав на Курильские острова.Хазин также считает, что никакого совместного освоения спорной с точки зрения Японии территории не должно быть, поскольку японцы по-прежнему считают Россию формально агрессором.Также стоит отметить, что Япония не только поддерживает антироссийские санкции, но и всякий раз выступает единым фронтом с теми, кто предлагает санкционное давление на РФ расширять.