Ёсихидэ Суга: Позиция Токио в отношении Южных Курил остаётся неизменной

Японское правительство не будет менять свою позицию в отношении мирного договора с Россией и принадлежности "Северных территорий" (южных Курильских островов). Позиции Японии по этому вопросу неизменны, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя состоявшиеся накануне в Москве переговоры глав МИД Японии и России, передает ТАСС.На прошедшей в Токио пресс-конференции по итогам переговоров Суга, отвечая на вопрос журналистов о принадлежности Южных Курил, заявил, что позиция официального Токио не претерпела изменений и остается неизменной. Он пояснил, что на переговорах в Москве стороны конкретизировали свои взгляды на решение вопроса мирного договора и обменялись мнениями, при этом договорившись не раскрывать содержание переговоров.Между тем, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в понедельник, подводя итоги состоявшихся двухсторонних переговоров, заявил, что взгляды на решение вопроса мирного договора между странами абсолютно противоположные. По его словам, главным условием для заключения мирного договора между странами Россия обозначила признание со стороны Японии полного суверенитета России над Курильскими островами и это является "базовой позицией" России, которая "обсуждению не подлежит".В то же время сообщается, что стороны договорились продолжить дальнейшие переговоры на основе декларации 1956 года.