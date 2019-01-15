Силуанов не думал, что обсуждение пенсионной реформы будет столь сложным
Зампред российского правительства и по совместительству министр финансов Антон Силуанов высказался по поводу пенсионной реформы и реакции на неё со стороны рядовых россиян. В интервью газете «Коммерсант» Силуанов заявил, что для него сложное общественное обсуждение темы пенсионной реформы стало неожиданностью.
Силуанов:
Тем временем первоначальный вопрос журналистов «Коммерсанта» вызывает, мягко говоря, недоумение.
Это на фоне того, что накануне «Левада-центром» (иноагент) были опубликованы данные по итогам соцопроса об уровне доверия российскому правительству. Большинство граждан, поучаствовавших в опросе, считают, что нынешнее правительство не справляется с экономическими трудностями, с которыми столкнулись граждане страны, и не занимаются должным образом социальным обеспечением населения. Около 53% опрошенных высказались за отставку кабмина.
На вопрос «Ъ» Силуанов ответил заявлением о том, что правительство добилось меньшего влияния внешних факторов на жизнь россиян.
Если так, то как в таком случае необходимо расценивать постоянные заявления представителей правительства о проблемах в экономике, вызванных антироссийскими санкциями?
По словам Силуанова, в 2018 году правительство проделало «колоссальную работу» по выполнению майских указов президента, выстроив «новую систему управления и целеполагания в виде нацпроектов».
При этом Силуанов объяснил рост экономики других стран при крайне низком росте (1-1,8%) экономики России. Глава Минфина заявил, что экономика, например, Турции выросла на 7% только потому, что они "набрали кредитов и привлекли инвестиции". Зампред правительства РФ заявил, что это не метод России, иначе потом (после привлечения кредитов) придётся переживать "шок от падения".
Силуанов:
Не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно.
Тем временем первоначальный вопрос журналистов «Коммерсанта» вызывает, мягко говоря, недоумение.
После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить. Что вы считаете реальными достижениями правительства в 2018 году?
Это на фоне того, что накануне «Левада-центром» (иноагент) были опубликованы данные по итогам соцопроса об уровне доверия российскому правительству. Большинство граждан, поучаствовавших в опросе, считают, что нынешнее правительство не справляется с экономическими трудностями, с которыми столкнулись граждане страны, и не занимаются должным образом социальным обеспечением населения. Около 53% опрошенных высказались за отставку кабмина.
На вопрос «Ъ» Силуанов ответил заявлением о том, что правительство добилось меньшего влияния внешних факторов на жизнь россиян.
Если так, то как в таком случае необходимо расценивать постоянные заявления представителей правительства о проблемах в экономике, вызванных антироссийскими санкциями?
По словам Силуанова, в 2018 году правительство проделало «колоссальную работу» по выполнению майских указов президента, выстроив «новую систему управления и целеполагания в виде нацпроектов».
При этом Силуанов объяснил рост экономики других стран при крайне низком росте (1-1,8%) экономики России. Глава Минфина заявил, что экономика, например, Турции выросла на 7% только потому, что они "набрали кредитов и привлекли инвестиции". Зампред правительства РФ заявил, что это не метод России, иначе потом (после привлечения кредитов) придётся переживать "шок от падения".
- Использованы фотографии:
- сайт Минфина РФ
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