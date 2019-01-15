Силуанов не думал, что обсуждение пенсионной реформы будет столь сложным

Не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно.

После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить. Что вы считаете реальными достижениями правительства в 2018 году?