В США заявили о профессионализме российских военных

По большому счету, все взаимодействия с ними были профессиональными. За прошедший год у нас было только одно взаимодействие, которое мы классифицируем как непрофессиональное, это было взаимодействие самолетов,

Российские военные при встречах с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве Европы ведут себя профессионально, передает РИА Новости заявление командующей Шестым флотом ВМС США вице-адмирала Лизы Франкетти.По словам Франкетти, она уже около 10 месяцев в должности командующего, и имела возможность увидеть работу россиян в Балтийском, Черном и Средиземном морях.сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.И американцы, и россияне работают в международных водах. Командование надеется, что и те, и другие продолжат вести себя профессионально, поскольку любые военно-морские силы обязаны действовать на море профессионально, добавила вице-адмирал.Напомним, штаб-квартира 6-й флота находится в Неаполе. Корабли этого соединения действуют преимущественно в Средиземном море, при этом регулярно совершают походы в Балтийское и Черное моря, а также в северные воды близ Европы.В восточной части Средиземноморья действует группировка российских кораблей. Кроме того, у ВМФ РФ имеется пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.После вхождения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе американским военным было законодательно запрещено сотрудничать с российскими коллегами. Единственными каналами связи остались контакты на уровне начальников генштабов и между военнослужащими в Сирии.