В МИД оценили письма американского посла в ФРГ о «Северном потоке-2»
Действия американского посла в ФРГ Ричарда Греннела, пригрозившего немецким компаниям санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», являются частью программы по сдерживанию России, приводит РИА Новости комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее Греннел разослал в несколько немецких компаний письма, в которых предупредил бизнесменов о том, что их действия, направленные на поддержку «Северного потока-2» могут вызвать реакцию Соединенных Штатов в виде экономических санкций. В американском посольстве позже пояснили, что слова посла следует воспринимать не как угрозу, а как «четкое выражение внешней политики США».
В свою очередь, представитель германского МИД Мария Адебар отметила, что Берлин и Вашингтон занимают разные позиции по «Северному потоку-2».
Глава МИД ФРГ Хайко Маас также призывал Вашингтон не вмешиваться в вопросы энергетической политики Европы. По его словам, новый газопровод не является исключительно германским, а имеет общеевропейское значение.
Кроме того, Маас заявил госсекретарю США Майку Помпео, что введение санкций против «Северного потока-2» не является правильным путем.
Напомним, против «Северного потока-2» кроме США, продвигающих планы по экспорту своего СПГ, выступают также Украина, Польша, Латвия и Литва.
Ранее Греннел разослал в несколько немецких компаний письма, в которых предупредил бизнесменов о том, что их действия, направленные на поддержку «Северного потока-2» могут вызвать реакцию Соединенных Штатов в виде экономических санкций. В американском посольстве позже пояснили, что слова посла следует воспринимать не как угрозу, а как «четкое выражение внешней политики США».
Это часть большой программы. Существует долгосрочная программа по глобальному сдерживанию России, которая исторически реализуется. И есть краткосрочная ее часть. Конечно, это неприемлемо. Естественно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря. А по большому счету, им противоречит,сказала Захарова.
В свою очередь, представитель германского МИД Мария Адебар отметила, что Берлин и Вашингтон занимают разные позиции по «Северному потоку-2».
Когда мы обмениваемся мнениями по теме «Северного потока-2» с американскими коллегами, то придерживаемся разных позиций. Это не ново, и это известно,сказала Адебар.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас также призывал Вашингтон не вмешиваться в вопросы энергетической политики Европы. По его словам, новый газопровод не является исключительно германским, а имеет общеевропейское значение.
Кроме того, Маас заявил госсекретарю США Майку Помпео, что введение санкций против «Северного потока-2» не является правильным путем.
Напомним, против «Северного потока-2» кроме США, продвигающих планы по экспорту своего СПГ, выступают также Украина, Польша, Латвия и Литва.
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