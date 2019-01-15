В МИД оценили письма американского посла в ФРГ о «Северном потоке-2»

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Когда мы обмениваемся мнениями по теме «Северного потока-2» с американскими коллегами, то придерживаемся разных позиций. Это не ново, и это известно,