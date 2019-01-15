Возбуждено уголовное дело по факту сжигания флага РФ студентками в Мордовии
Региональное управление МВД по Республике Мордовия сообщает о возбуждении уголовного дела по факту надругательства над государственной символикой РФ. Речь идёт о публикации в Интернете ролика, на котором видно, как девушки поджигают российский триколор.
Поджигательницами оказались студентки 21 и 22 лет. На кадрах видно, что одна из девушек бросает российский флаг в костёр, а голос за кадром после ряда нецензурных высказываний комментирует: «Ах, хорошо горит…» Другой голос подтверждает: "Да!" и распевно: "Гори, Россия!"
На данный момент пользовательница удалила это видео со своей страницы в Инстаграме. Однако ситуацией уже успели заинтересоваться правоохранительные органы.
Примечательно, что после разразившегося скандала одна из девиц заявила, что их «не так поняли». Оказывается, они «просто сжигали старые вещи». Каким образом, флаг оказался в числе «старых вещей», не сообщается. Зато добавляется, что девушки «ничего не знали» о существовании ст.329 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за надругательство над государственным гербом и государственным флагом РФ. По этой статье грозит наказание в виде одного года колонии.
Одна из девушек, участвовавшая в «сожжении старых вещей», заявила тем, кто раскритиковал их поступок: «Вам лишь бы развести скандал». Судя по всему, в своём поступке студентки ничего предосудительного не усматривают.
По последним данным, обе участницы акта задержаны.
Поджигательницами оказались студентки 21 и 22 лет. На кадрах видно, что одна из девушек бросает российский флаг в костёр, а голос за кадром после ряда нецензурных высказываний комментирует: «Ах, хорошо горит…» Другой голос подтверждает: "Да!" и распевно: "Гори, Россия!"
На данный момент пользовательница удалила это видео со своей страницы в Инстаграме. Однако ситуацией уже успели заинтересоваться правоохранительные органы.
Примечательно, что после разразившегося скандала одна из девиц заявила, что их «не так поняли». Оказывается, они «просто сжигали старые вещи». Каким образом, флаг оказался в числе «старых вещей», не сообщается. Зато добавляется, что девушки «ничего не знали» о существовании ст.329 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за надругательство над государственным гербом и государственным флагом РФ. По этой статье грозит наказание в виде одного года колонии.
Одна из девушек, участвовавшая в «сожжении старых вещей», заявила тем, кто раскритиковал их поступок: «Вам лишь бы развести скандал». Судя по всему, в своём поступке студентки ничего предосудительного не усматривают.
По последним данным, обе участницы акта задержаны.
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