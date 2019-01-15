Возбуждено уголовное дело по факту сжигания флага РФ студентками в Мордовии

Региональное управление МВД по Республике Мордовия сообщает о возбуждении уголовного дела по факту надругательства над государственной символикой РФ. Речь идёт о публикации в Интернете ролика, на котором видно, как девушки поджигают российский триколор.Поджигательницами оказались студентки 21 и 22 лет. На кадрах видно, что одна из девушек бросает российский флаг в костёр, а голос за кадром после ряда нецензурных высказываний комментирует: «Ах, хорошо горит…» Другой голос подтверждает: "Да!" и распевно: "Гори, Россия!"На данный момент пользовательница удалила это видео со своей страницы в Инстаграме. Однако ситуацией уже успели заинтересоваться правоохранительные органы.Примечательно, что после разразившегося скандала одна из девиц заявила, что их «не так поняли». Оказывается, они «просто сжигали старые вещи». Каким образом, флаг оказался в числе «старых вещей», не сообщается. Зато добавляется, что девушки «ничего не знали» о существовании ст.329 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за надругательство над государственным гербом и государственным флагом РФ. По этой статье грозит наказание в виде одного года колонии.Одна из девушек, участвовавшая в «сожжении старых вещей», заявила тем, кто раскритиковал их поступок: «Вам лишь бы развести скандал». Судя по всему, в своём поступке студентки ничего предосудительного не усматривают.По последним данным, обе участницы акта задержаны.