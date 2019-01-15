Ветеран АТО назвал способ прекращения войны в Донбассе: штурм
Украине не нужны ни минские соглашения, ни перемирия, вместо этого конфликт в Донбассе необходимо завершить силовым путем, передает РИА Новости заявления военнослужащего ВСУ, ветерана так называемой "АТО" Виталия Аверина.
По его словам, завершить конфликт можно несколькими способами. Одним из них может стать штурм позиций самопровозглашенных республик.
Аверин также предложил по окончании боевых действий всех людей, оппозиционной настроенных в отношении существующей власти, из Донбасса выселить.
На вопрос, куда их можно выселить, ветеран ответил: «Да хоть на Мадагаскар!».
Между тем, депутат Рады Игорь Мосийчук на всю страну назвал передаваемые Украине из-за границы подержанные военные корабли «черметом».
Он заявил, что Украина не имеет собственного нормального флота. Судостроительная отрасль в стране, по сути, остановлена и частично уничтожена.
По словам депутата, Киев должен развивать судостроение, выдавая заказы на корабли внутри своей страны. Если Украина не будет иметь мощного военно-морского флота, то с ней никто считаться не будет, добавил он.
Напомним, в сентябре прошлого года США передали Украине два списанных военных катера класса Island. Как отметил по этому поводу экс-командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, катера не добавят мощи ВМСУ, зато создадут немалые проблемы: в итоге всё завершится «корабельным кладбищем».
С врагом нельзя договариваться. Надо как-то уже заканчивать эту войну,сказал Аверин в одной из телепередач.
По его словам, завершить конфликт можно несколькими способами. Одним из них может стать штурм позиций самопровозглашенных республик.
Аверин также предложил по окончании боевых действий всех людей, оппозиционной настроенных в отношении существующей власти, из Донбасса выселить.
На вопрос, куда их можно выселить, ветеран ответил: «Да хоть на Мадагаскар!».
Между тем, депутат Рады Игорь Мосийчук на всю страну назвал передаваемые Украине из-за границы подержанные военные корабли «черметом».
Он заявил, что Украина не имеет собственного нормального флота. Судостроительная отрасль в стране, по сути, остановлена и частично уничтожена.
А тот чермет, который передают нам западные партнеры, ну, он не способен как-то повлиять на ситуацию в стране,сказал Мосийчук.
По словам депутата, Киев должен развивать судостроение, выдавая заказы на корабли внутри своей страны. Если Украина не будет иметь мощного военно-морского флота, то с ней никто считаться не будет, добавил он.
Напомним, в сентябре прошлого года США передали Украине два списанных военных катера класса Island. Как отметил по этому поводу экс-командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, катера не добавят мощи ВМСУ, зато создадут немалые проблемы: в итоге всё завершится «корабельным кладбищем».
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