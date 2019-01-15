Демократы в США в третий раз не дали ввести санкции против Сирии
Сенат Конгресса США в третий раз не может проголосовать за введение санкций против Сирии и ее союзников. В знак протеста против политики Дональда Трампа, демократы Сената в очередной раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке". Об этом сообщает телеканал C-SPAN.
На прошедшем в понедельник процедурном голосовании сенаторы от демократической партии США, а также примкнувшие к ним, так называемые независимые сенаторы, проголосовали против рассмотрения законопроекта, предусматривающего введение экономических санкций против Сирии и субъектов, сотрудничающих с администрацией Башара Асада. Таким образом демократы в третий раз за январь этого года срывают рассмотрение данного законопроекта, заявляя, что не будут рассматривать никаких документов, независимо от их важности, не связанных с возобновлением работы федерального правительства.
В настоящее время в Соединенных Штатах приостановлена работа федерального правительства, поскольку на это не выделены средства из федерального бюджета. Республиканцы и демократы не смогли согласовать параметры бюджета. Республиканская партия, к которой принадлежит президент США Дональд Трамп, хотела включить в бюджет средства на строительство капитальной стены на границе с Мексикой, а демократы выступили против. Ни одна из сторон в продолжающемся с 22 декабря прошлого года противостоянии не хочет уступать.
На прошедшем в понедельник процедурном голосовании сенаторы от демократической партии США, а также примкнувшие к ним, так называемые независимые сенаторы, проголосовали против рассмотрения законопроекта, предусматривающего введение экономических санкций против Сирии и субъектов, сотрудничающих с администрацией Башара Асада. Таким образом демократы в третий раз за январь этого года срывают рассмотрение данного законопроекта, заявляя, что не будут рассматривать никаких документов, независимо от их важности, не связанных с возобновлением работы федерального правительства.
В настоящее время в Соединенных Штатах приостановлена работа федерального правительства, поскольку на это не выделены средства из федерального бюджета. Республиканцы и демократы не смогли согласовать параметры бюджета. Республиканская партия, к которой принадлежит президент США Дональд Трамп, хотела включить в бюджет средства на строительство капитальной стены на границе с Мексикой, а демократы выступили против. Ни одна из сторон в продолжающемся с 22 декабря прошлого года противостоянии не хочет уступать.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter