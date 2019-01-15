Игиловцы захватили город в Нигерии - армия бежала

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) явно активизировались на Африканском контингенте. Помимо вылазок в Египте и Ливии, ИГИЛ* терроризирует и другие страны Африки. Одной из таких является государство-крупный экспортёр нефти – Нигерия.Поступают сообщения о том, что террористы ИГИЛ* сумели взять под контроль целый город с его окрестностями. Речь идёт о городе Ранн (северо-восток Нигерии). Обращает на себя внимание сводка из Ранна: во время приближения к городу отрядов боевиков силы правительственной армии попросту бежали из населённого пункта. Лишь несколько подразделений полиции остаётся в городе и пытается противостоять игиловцам. В течение нескольких часов в городе идёт бой, в ходе которого террористы вытесняют правительственные силы за пределы Ранна.Сообщается о том, что город и его окрестности перед взятием Ранна игиловцами покинули около 30 тысяч местных жителей. Они в поисках крова были вынуждены отправиться в другие нигерийские населённые пункты.Обращает на себя внимание тот факт, что вспышки активности ИГИЛ* проявляют себя в тех странах, где осуществляется добыча нефти. Нефтяной промысел является одной из важнейших составляющих доходов в нигерийскую казну. Страна несколько лет назад превратилась в крупнейшую экономику Африки, обогнав по ВВП Южно-Африканскую Республику. При этом в Нигерии сохраняется внушительный уровень безработицы – около 24%. Многие молодые люди примыкают к террористическим группировкам, которые получают иностранное финансирование.