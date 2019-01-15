Крымские власти: Натовским кораблям не место в Азовском море

Военные суда зарубежных стран по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон – России и Украины. На данный момент такого согласия нет.

Власти Крыма прокомментировали заявления украинских чиновников и политологов по поводу того, что «прорыв» через Керченский пролив в следующий раз корабли ВМС Украины должны осуществлять в сопровождении кораблей НАТО. Также на Украине ранее высказывалось предложение о предоставлении порта Бердянск в качестве пункта размещения натовской «флотилии».Свой комментарий по поводу заявлений украинской стороны представил Георгий Мурадов – заместитель председателя Совмина Республики Крым (он же находится в должности постпреда Республики Крым при президенте России). РИА Новости приводит заявление Георгия Мурадова:Натовским боевым кораблям не место в Азовском море.Нужно отметить, что соглашение от 2003 года Украина не расторгает, понимая, что в противном случае сама же откажется от того факта, что Азовское море является внутренним морем России и Украины.По словам крымского чиновника, провокация, устроенная катерами ВМС ВСУ в ноябре близ Керченского пролива, изначально могла задумываться Киевом как повод в дальнейшем «пригласить» натовские боевые корабли в акваторию Азовского моря. Напомним, что украинские малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» задержаны российскими пограничниками после вооружённого нарушения теми морских границ РФ. Суда находятся в порту Керчи. Арестованные моряки и сотрудники СБУ – в СИЗО российской столицы.