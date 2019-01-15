В Сети появились снимки уничтоженного Израилем склада с оружием в Дамаске
Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала фотографии с изображением склада площадью около 1 тыс. км. метров (50х20 м), уничтоженного в ночь на 12 января в аэропорту Дамаска.
Фотографии датированы 23 декабря и 14 января. На декабрьских снимках видно, что склад, в котором хранилось оружие, расположен в непосредственной близости от места стоянки грузовых самолетов. А рядом со складом находились грузовики длиной до 14 метров, вполне подходящих для транспортировки ракет большой дальности, поясняет ресурс NEWSru.co.il.
По оценкам израильских экспертов, на складе хранились иранские ракеты.
Как ранее сообщали сирийские СМИ, в ночь на 12 января израильский истребитель, находившийся над Галилейским выступом, выпустил по целям в аэропорту несколько ракет. Восемь из них были перехвачены средствами ПВО-ПРО, однако одна достигла цели, уничтожив склад с оружием. Сообщалось также о трех раненых.
В свою очередь ливанские СМИ, ассоциированные с «Хезболлой», передали, что разрушение склада никак не повлияло на работу международного аэропорта Дамаска, который, несмотря на взрыв, продолжил функционировать в штатном режиме.
При этом в сирийском центре по правам человека утверждают, что целями атаки были оружейные склады, расположенные в аэропорту и в районе Эль-Кисуе. По утверждению других источников, целями были 4 иранских транспортных самолета, находившихся в международном аэропорту.
Фотографии датированы 23 декабря и 14 января. На декабрьских снимках видно, что склад, в котором хранилось оружие, расположен в непосредственной близости от места стоянки грузовых самолетов. А рядом со складом находились грузовики длиной до 14 метров, вполне подходящих для транспортировки ракет большой дальности, поясняет ресурс NEWSru.co.il.
По оценкам израильских экспертов, на складе хранились иранские ракеты.
Как ранее сообщали сирийские СМИ, в ночь на 12 января израильский истребитель, находившийся над Галилейским выступом, выпустил по целям в аэропорту несколько ракет. Восемь из них были перехвачены средствами ПВО-ПРО, однако одна достигла цели, уничтожив склад с оружием. Сообщалось также о трех раненых.
В свою очередь ливанские СМИ, ассоциированные с «Хезболлой», передали, что разрушение склада никак не повлияло на работу международного аэропорта Дамаска, который, несмотря на взрыв, продолжил функционировать в штатном режиме.
При этом в сирийском центре по правам человека утверждают, что целями атаки были оружейные склады, расположенные в аэропорту и в районе Эль-Кисуе. По утверждению других источников, целями были 4 иранских транспортных самолета, находившихся в международном аэропорту.
- Использованы фотографии:
- https://es-la.facebook.com, https://www.imagesatintl.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter