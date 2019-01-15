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NYT: Трамп может вывести США из Североатлантического альянса

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Американский президент Дональд Трамп, не раз высказывавший недовольство членством США в НАТО, может снова рассмотреть вопрос выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса, в случае неудовлетворения темпами наращивания военных расходов остальными странами - членами НАТО, сообщает газета The New York Times.

NYT: Трамп может вывести США из Североатлантического альянса



По данным издания, полученным от источника в администрации президента США, Дональд Трамп уже несколько раз в частном порядке заявлял о желании вывести Соединенные Штаты из альянса по причине того, что он не видит смысла в НАТО, сравнивая его с загнивающим болотом, куда уходят деньги американских налогоплательщиков, так как основные расходы по его содержанию несут США. В окружении американского лидера не исключают, что Трамп может вернуться к этому вопросу в любой момент, если другие страны-члены НАТО не увеличат ассигнования на военные расходы.

О желании Трампа выйти из НАТО сообщается не впервые. В прошлом году перед саммитом НАТО, прошедшем в Брюсселе, американский президент раскритиковал европейские страны за "маленькие расходы на оборону" и пригрозил выйти из альянса, если военные бюджеты не будут увеличены. В основном критике подверглись ведущие страны Евросоюза Германия, Франция, Испания и Италия, расходы которых на военные нужды не превышают 2% от ВВП. По убеждению президента США, страны-члены альянса должны тратить на оборону не менее 4% от ВВП.

Однако позднее из дипломатических источников в Брюсселе стало известно, что Трамп якобы не угрожал выйти из НАТО, а "просто в жестких тонах потребовал увеличения военных расходов".
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