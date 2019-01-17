Не хочу обратно в СССР!
А правда, вот что-то совершенно не тянет. Точнее, тянет, тянут, а я не хочу!
Наверное, потому, что сегодня ясно-понятно, что все, что осталось от тех времен, угроблено окончательно и бесповоротно. Можно долго перечислять: пенсионное дело, образование, здравоохранение, культура и так далее.
И так можно перечислить все.
И сегодня можно спокойно выдохнуть, сказать, что СССР мертв окончательно и бесповоротно, и идти, засучив рукава, строить новую великую Россию.
Ан нет. Не так все просто. Не все угробили, далеко не все.
И как бы не то чтобы не с кем и не то чтобы нечем, но… Этих «но» с каждым годом все больше и больше. Однако меня очень сильно заинтересовало «но» с таким советским уклоном, что мимо не пройти. Скатываешься под откос.
Да, я о проекте закона типа «об оскорблении власти в интернете». Штрафы прописали и все прочее. Минкомсвязи и Роскомнадзор не то чтобы против, но и не за, потому как им это дело придется расхлебывать. То, как у нас Роскомнадзор «работает», вообще никакой критике не поддается, вот и не хотят искать лишних приключений.
Но суть хороша. Потому что теперь еще и критиковать нельзя будет, поскольку формулировки будут, как всегда, более чем расплывчатые.
В качестве примера — трагедии в Кемерово и Магнитогорске. И про украинского организма (ну не поворачивается язык человеком назвать, извините) пранкера Вольнова, который нагонял панику и брехню.
Оказывается, у нас есть и решение суда о блокировке в РФ ресурсов Вольнова, и обращение в Роскомнадзор уже с итогами этого решения суда, но… Роскомнадзор очень трепетно относится к русофобам и украинским нацистам, поэтому категорически отказывается предпринимать какие-то действия по блокировке.
И Вольнов продолжает получать денежку от таких же организмов с нашей территории. Браво!
Но Вольнов власть не критикует и не обзывает, поэтому что его преследовать? И многие «бизнесмены», поставляющие в торговые сети откровенную отраву, Роспотребнадзору не клиенты. У нас Роспотребнадзор не за этим создан.
Но главное даже не это. Главное – чтобы никто не смел пикнуть против власти. Ни словом, ни делом.
«За» и «вместо» — можно, приветствуется. Президент руку пожмет и медалькой одарит. За то, что ты в свободное от своих дел время поработаешь за того, кто будет спокойно так бумажки перекладывать с места на место в очередном «Роскоме».
Я все это к чему? А к тому, что дружными усилиями нас пытаются запихать в СССР. В тот СССР, где со свободой слова было так себе. Можно было критиковать. США, каплагерь весь. Но свое – ни словом. Сразу предатель, враг народа и все такое.
В принципе, таких у нас полно сегодня, готовых орать «уря» по любому поводу и с криками «прорвемся, мужики» куда-то там прорываться. Не уточняю, куда, это их личное дело. Дальше дивана все равно не прорвутся.
Весь вопрос в том, что прорываться обратно в тот СССР уже как-то неохота. И дело даже не в том, что «пушки вместо масла». Я «ястреб» и не скрывал никогда своего неудовольствия по поводу того, что новые образцы вооружения идут или на экспорт, или в долгий ящик.
Но когда это совмещается с превращением дюжины яиц в десяток, а теперь в девяток или четверок (уже видел эту милоту), буханка хлеба продолжает худеть, пакет молока скоро начнет путь к 700 миллилитрам и так далее. А цены на АЗС радостно только вверх…
Любой такой организм готов пережить «трудности и лишения» во имя. Но когда не ясно, во имя чего, когда цены растут, масла все меньше, и пушек нет – вот тут начинаешь понимать, что где-то что-то не так пошло.
И все это под бодрячковое новогоднее «никто нам не поможет, кроме нас самих…»
Вот у меня вопрос: а кто нам поможет? Нам, не им. И как? Все дружно толпой в волонтеры? Волонтерить, работая за себя и за того борова в кабинете?
Почему, собственно? Коммунизм, мир социального равенства, мы не строим теперь, мы про него забыли. Так почему я должен работать за какого-то там господинчика, выполняя его обязанности? За которые он, господин чиновник, получает нехилую такую зарплатку, льготы, помощи, премии и так далее?
Нет уж, давайте-ка по-взрослому. По-капиталистически.
Если есть чиновник, который не работает, то над ним должен быть кто-то, кто обязан за все вышеперечисленное и «золотой парашют» заставить его работать. Мэр, губернатор, президент.
Если есть министерский работник, то и на него цепочка должна быть. Министр, премьер, президент.
Но глядя на то, как у нас роскошно предаются ничегонеделанию те же Роскомнадзор и Роспотребнадзор, напрашивается вывод, что даже президент не в состоянии заставить их работать.
Ну да, теперь понятно, почему президент в Кремль волонтеров собирает и медальки раздает. Правильно, хоть как-то отметить надо тех, кто работает. Раз свои комитеты и министерства нереально заставить функционировать, надо поощрять тех, кто хоть на что-то готов…
Кстати, а чего это ОНФ совсем затих? Никто не в курсе? Всё, сдулись?
Вот и получается, что ситуация не просто забавная, а уже с неким таким дежавю. Советская идейка «пахать молча до победы коммунизма», но применительно ко дню сегодняшнему.
Некромантия чистейшей воды.
Возродить советские запреты и политические обработки по мозгам – это легко. А как быть с остальным? С трудовым законодательством? Пенсионным? Медициной?
Про культуру вообще отдельно. Надо молчать и хвалить все это мутное варево, которое способны породить современные сценаристы и режиссеры? Ну да, вон «Т-34» хвалят… Ну да, исторического соответствия ноль, игры ноль, всего ноль, зато эффекты смогли и никого не оплевали. Зачет, хороший фильм.
И пару слов за «Праздник» скажу.
Красовский – тоже жертва ЕГЭ и прочих современных коллизий. «Зашел» его фильм. И смотрят, и денег шлют. И каждый третий в комментариях пишет, что фильм про современную власть. А раз запретили – тем более, классный фильм.
Если бы у Красовского было чуть больше чести и совести, и запилил он действие своего шабаша году так в 1951-м, а не в 1941, я бы, наверное, меньше поливал бы его. Если вообще стал бы поливать. Просто Красовский время и место не те выбрал. Но это, простите, головой надо думать.
А зачем вообще думать в наше время? Вон, ракеткой новой пульнули на страх всему миру – уряяя! Всех на свете победим, сорок пятый повторим! Праздник без кавычек, причем у всех. И внизу, и наверху.
Ракетка-то, наверное, нужна. Особенно если ее производить можно. А то, может, как «Армата» и все остальное, не по сезону выйдет.
А вот насколько нужны оболваненные совершенно в советском стиле толпы орущих «патриотов» — убей бог, не знаю. Нет, вру. Знаю, конечно. Кто-то должен правильно голосовать за кандидата «без вариантов». Но возвращаться в те времена, к орущим толпам, совершенно неохота.
Ведь это будут не те, не советские толпы.
Это будут не прошедшие все ступени развития «октябренок-пионер-комсомолец» люди, это будут современные интернет-хомяки. То есть, в принципе, все то же организованное стадо, только в российском исполнении. Более тупое и послушное.
Майдан. Да, имя всему этому – Майдан.
И отформатированное цензурой. Прыгаем, скачем, флагом машем. Во власть не плюем, весело живем.
Глупо выглядит. Советская цензура и обработка без всего остального.
Надеюсь, что не взлетит.
Не взлетит хотя бы потому, что сама власть не сможет себе обеспечить выполнение такого лихого закона. Ну просто не смогут.
Они вообще все меньше и меньше реально могут. Ни закона нормального принять, ни закон принятый выполнить. Ни цены устаканить, ничего наша власть не может. Ну себе роскошную жизнь обеспечить — это да. Это могут. Недвижимость, детки за рубежом пристроенные, медальки с орденками на всю грудь. Это у нас могут.
Брежнев был плохой в плане коллекционирования наград? А я вот простил бы. У мужика две законные контузии боевые, было с чего немного крыше съехать. И не в самом плохом направлении она сместилась, если уж так.
Сейчас, по крайней мере, у «золотой молодежи», всяких «успешных менеджеров» 25 лет и рэп-бормотунов 24 лет считается нормальным мядальку «За заслуги» повесить. А что, папы ордена себе вешают, а детки чем хуже?
Выглядит такой же невкусной нелепицей, как Татьяна Навка-Пескова, купившая мужу часики за 37 миллионов, но призывающая нас в эфире «5 канала» присылать деньги эсэмэсками на лечение детей.
Но ведь, наверное, присылают. Потому что часики – это одно, а дети – это другое. Для Навки часики, видимо, поважнее будут, но это же реально ее право, правда? Мы не при социализме живем.
Вообще, надо признать, капитализм в вопросах управления людьми на порядки эффективнее социализма.
Я вот за квартиры вам всем вспомню. Помните, да? Построено было и роздано сколько? Да никто не считал, но уверен, что речь о миллионах идет. Квартир.
И что? Так сильно это шоу помогло в 91-м? Все эти квартиры, путевки, пенсии, все социалистические блага оказались ничем. И были совершенно спокойно променяны на колбасу, джинсы, жвачку и кока-колу.
А сейчас? Когда на ипотеку надо 20 лет корячиться? О! Суть. С большой буквы! Ипотека оказалась страшным оружием вместе с потребительским кредитом. Мысли у людей повально заняты не борьбой за светлое будущее, а за серое настоящее.
Например, тем, как четко спланировать расходы, чтобы выплатить очередной платеж и чтобы на прожитье осталось.
Идеальная для власти картина мира, когда в текущем месяце все твои усилия идут на еду и крышу над головой в следующем. Работает как автомат Калашникова, ну еще бы, все-таки 25 лет выстраивалась система. За такое время государства создавались.
Да, советское наследие немного красоту смазывает, но советские квартиры не бесконечны.
25 лет, и нас научили правильно жить. Правильно – это по-капиталистически. И, как оказывается, капитализм намного лучший учитель, чем социализм с коммунизмом. Прямо по списку давайте.
Итак, тезис: капитализм учит нас ценить:
1. Здоровье. Его надо любить, о нем надо заботиться, потому что теперь попробуй-ка излечись, если что. В условиях якобы бесплатной страховой, а на самом деле совершенно платной медицины здоровье – это не просто ресурс. Это бесценный дар. Потому что если ему цену объявить иной раз, то лучше и не жить вообще. СМС на всех не хватит.
2. Жилплощадь. И дай бог, когда есть что по наследству получить, и не к 60-ти годам, а пораньше. Нет – значит, ценим, ибо цена уплачена ого-го!
3. Работу. Она, когда есть – прекрасно, особенно когда позволяет жить, а не выживать. И попробуй найди ее получше после сорока.
Вот три кита, на которых все зиждется. И которые вполне себе способны угробить любой протест и задушить его в зародыше.
Митинги и протесты? Да ладно... Я вам как пример приведу недавние разборки вокруг памятника фашистам в Россоши. Бунтует человек 10 патриотов, остальные боязливо смотрят со стороны, не вмешиваясь вообще. Им семьи надо кормить. Им некогда с властью пинаться. Поэтому никаких подписей (а вдруг увидят), никаких митингов (а вдруг накажут) и вообще.
Забавно, но как сказал один умный человек, «крепкая цепь, прикованная к батарее, оказалась надежнее череды бесплатных благ».
При всем при том, что за цепь, батарею и работу кузнеца заплатил из своего кармана прикованный.
Мазохизм? Вполне, но ведь жить можно? Можно. Весь вопрос только – как.
Но все будет просто прекрасно. Надо только немного подождать. Подождать, пока реально вымрут те, кто сегодня еще может возмущаться, кто помнит советское бесплатное. Вымрут – и все.
Ветераны Великой Отечественной уходят сегодня, советские завтра, а послезавтра уже никто не помешает творить полный беспредел. Доски и памятники Маннергейму, белочехам, атаманам Краснову и Шкуро, генералу Власову, немецким, венгерским, румынским и итальянским солдатам…
Все это будет. Просто надо заткнуть надежно рты всем недовольным в рамках закона и подождать.
Сегодня антисоветская пропаганда дала сбой, слишком крепкими оказались полученные в Советском Союзе понятия. Ничего.
Просто надо больше Солженицына, Шаламова, Познера, Сванидзе. Больше «Бригад», «Бумеров», «Штрафбатов», «Сволочей», «Праздников», «Цитаделей». Больше Ельцин-центров, а в перспективе Медведев-центров и Путин-центров.
Вообще, надо больше таких центров, где будут правильно воспитывать.
И больше синекурых ужасов про СССР. Современная капиталистическая реальность должна просто курить в сторонке в сравнении с ужасами тотального ГУЛАГа и прочими непременными атрибутами СССР.
И тогда, буквально еще лет через 10, все эти «а то будет как на Украине» и «а то будет как во Франции» просто уйдут, и останется одно: «а то будет как в СССР».
Нет, АТО и у нас будет, поскольку не всем такая перспективка по душе. Будут недовольные. Но для того у нас есть Росгвардия и прочие инструменты. Один тупее другого, но опять же, безотказные, как лом.
И что? И возникнет новый мир. Капиталистический российский с цензурой от Советского Союза и преемственностью власти от Российской империи.
Все идет к тому.
Картинки, возможно, мрачноватые, но для того, чтобы четко их оценить, надо просто подумать своей головой. Своей, а не головой Киселева или Пескова.
Но это уже отдельная история, довольно непростая.
Наверное, потому, что сегодня ясно-понятно, что все, что осталось от тех времен, угроблено окончательно и бесповоротно. Можно долго перечислять: пенсионное дело, образование, здравоохранение, культура и так далее.
И так можно перечислить все.
И сегодня можно спокойно выдохнуть, сказать, что СССР мертв окончательно и бесповоротно, и идти, засучив рукава, строить новую великую Россию.
Ан нет. Не так все просто. Не все угробили, далеко не все.
И как бы не то чтобы не с кем и не то чтобы нечем, но… Этих «но» с каждым годом все больше и больше. Однако меня очень сильно заинтересовало «но» с таким советским уклоном, что мимо не пройти. Скатываешься под откос.
Да, я о проекте закона типа «об оскорблении власти в интернете». Штрафы прописали и все прочее. Минкомсвязи и Роскомнадзор не то чтобы против, но и не за, потому как им это дело придется расхлебывать. То, как у нас Роскомнадзор «работает», вообще никакой критике не поддается, вот и не хотят искать лишних приключений.
Но суть хороша. Потому что теперь еще и критиковать нельзя будет, поскольку формулировки будут, как всегда, более чем расплывчатые.
В качестве примера — трагедии в Кемерово и Магнитогорске. И про украинского организма (ну не поворачивается язык человеком назвать, извините) пранкера Вольнова, который нагонял панику и брехню.
Оказывается, у нас есть и решение суда о блокировке в РФ ресурсов Вольнова, и обращение в Роскомнадзор уже с итогами этого решения суда, но… Роскомнадзор очень трепетно относится к русофобам и украинским нацистам, поэтому категорически отказывается предпринимать какие-то действия по блокировке.
И Вольнов продолжает получать денежку от таких же организмов с нашей территории. Браво!
Но Вольнов власть не критикует и не обзывает, поэтому что его преследовать? И многие «бизнесмены», поставляющие в торговые сети откровенную отраву, Роспотребнадзору не клиенты. У нас Роспотребнадзор не за этим создан.
Но главное даже не это. Главное – чтобы никто не смел пикнуть против власти. Ни словом, ни делом.
«За» и «вместо» — можно, приветствуется. Президент руку пожмет и медалькой одарит. За то, что ты в свободное от своих дел время поработаешь за того, кто будет спокойно так бумажки перекладывать с места на место в очередном «Роскоме».
Я все это к чему? А к тому, что дружными усилиями нас пытаются запихать в СССР. В тот СССР, где со свободой слова было так себе. Можно было критиковать. США, каплагерь весь. Но свое – ни словом. Сразу предатель, враг народа и все такое.
В принципе, таких у нас полно сегодня, готовых орать «уря» по любому поводу и с криками «прорвемся, мужики» куда-то там прорываться. Не уточняю, куда, это их личное дело. Дальше дивана все равно не прорвутся.
Весь вопрос в том, что прорываться обратно в тот СССР уже как-то неохота. И дело даже не в том, что «пушки вместо масла». Я «ястреб» и не скрывал никогда своего неудовольствия по поводу того, что новые образцы вооружения идут или на экспорт, или в долгий ящик.
Но когда это совмещается с превращением дюжины яиц в десяток, а теперь в девяток или четверок (уже видел эту милоту), буханка хлеба продолжает худеть, пакет молока скоро начнет путь к 700 миллилитрам и так далее. А цены на АЗС радостно только вверх…
Любой такой организм готов пережить «трудности и лишения» во имя. Но когда не ясно, во имя чего, когда цены растут, масла все меньше, и пушек нет – вот тут начинаешь понимать, что где-то что-то не так пошло.
И все это под бодрячковое новогоднее «никто нам не поможет, кроме нас самих…»
Вот у меня вопрос: а кто нам поможет? Нам, не им. И как? Все дружно толпой в волонтеры? Волонтерить, работая за себя и за того борова в кабинете?
Почему, собственно? Коммунизм, мир социального равенства, мы не строим теперь, мы про него забыли. Так почему я должен работать за какого-то там господинчика, выполняя его обязанности? За которые он, господин чиновник, получает нехилую такую зарплатку, льготы, помощи, премии и так далее?
Нет уж, давайте-ка по-взрослому. По-капиталистически.
Если есть чиновник, который не работает, то над ним должен быть кто-то, кто обязан за все вышеперечисленное и «золотой парашют» заставить его работать. Мэр, губернатор, президент.
Если есть министерский работник, то и на него цепочка должна быть. Министр, премьер, президент.
Но глядя на то, как у нас роскошно предаются ничегонеделанию те же Роскомнадзор и Роспотребнадзор, напрашивается вывод, что даже президент не в состоянии заставить их работать.
Ну да, теперь понятно, почему президент в Кремль волонтеров собирает и медальки раздает. Правильно, хоть как-то отметить надо тех, кто работает. Раз свои комитеты и министерства нереально заставить функционировать, надо поощрять тех, кто хоть на что-то готов…
Кстати, а чего это ОНФ совсем затих? Никто не в курсе? Всё, сдулись?
Вот и получается, что ситуация не просто забавная, а уже с неким таким дежавю. Советская идейка «пахать молча до победы коммунизма», но применительно ко дню сегодняшнему.
Некромантия чистейшей воды.
Возродить советские запреты и политические обработки по мозгам – это легко. А как быть с остальным? С трудовым законодательством? Пенсионным? Медициной?
Про культуру вообще отдельно. Надо молчать и хвалить все это мутное варево, которое способны породить современные сценаристы и режиссеры? Ну да, вон «Т-34» хвалят… Ну да, исторического соответствия ноль, игры ноль, всего ноль, зато эффекты смогли и никого не оплевали. Зачет, хороший фильм.
И пару слов за «Праздник» скажу.
Красовский – тоже жертва ЕГЭ и прочих современных коллизий. «Зашел» его фильм. И смотрят, и денег шлют. И каждый третий в комментариях пишет, что фильм про современную власть. А раз запретили – тем более, классный фильм.
Если бы у Красовского было чуть больше чести и совести, и запилил он действие своего шабаша году так в 1951-м, а не в 1941, я бы, наверное, меньше поливал бы его. Если вообще стал бы поливать. Просто Красовский время и место не те выбрал. Но это, простите, головой надо думать.
А зачем вообще думать в наше время? Вон, ракеткой новой пульнули на страх всему миру – уряяя! Всех на свете победим, сорок пятый повторим! Праздник без кавычек, причем у всех. И внизу, и наверху.
Ракетка-то, наверное, нужна. Особенно если ее производить можно. А то, может, как «Армата» и все остальное, не по сезону выйдет.
А вот насколько нужны оболваненные совершенно в советском стиле толпы орущих «патриотов» — убей бог, не знаю. Нет, вру. Знаю, конечно. Кто-то должен правильно голосовать за кандидата «без вариантов». Но возвращаться в те времена, к орущим толпам, совершенно неохота.
Ведь это будут не те, не советские толпы.
Это будут не прошедшие все ступени развития «октябренок-пионер-комсомолец» люди, это будут современные интернет-хомяки. То есть, в принципе, все то же организованное стадо, только в российском исполнении. Более тупое и послушное.
Майдан. Да, имя всему этому – Майдан.
И отформатированное цензурой. Прыгаем, скачем, флагом машем. Во власть не плюем, весело живем.
Глупо выглядит. Советская цензура и обработка без всего остального.
Надеюсь, что не взлетит.
Не взлетит хотя бы потому, что сама власть не сможет себе обеспечить выполнение такого лихого закона. Ну просто не смогут.
Они вообще все меньше и меньше реально могут. Ни закона нормального принять, ни закон принятый выполнить. Ни цены устаканить, ничего наша власть не может. Ну себе роскошную жизнь обеспечить — это да. Это могут. Недвижимость, детки за рубежом пристроенные, медальки с орденками на всю грудь. Это у нас могут.
Брежнев был плохой в плане коллекционирования наград? А я вот простил бы. У мужика две законные контузии боевые, было с чего немного крыше съехать. И не в самом плохом направлении она сместилась, если уж так.
Сейчас, по крайней мере, у «золотой молодежи», всяких «успешных менеджеров» 25 лет и рэп-бормотунов 24 лет считается нормальным мядальку «За заслуги» повесить. А что, папы ордена себе вешают, а детки чем хуже?
Выглядит такой же невкусной нелепицей, как Татьяна Навка-Пескова, купившая мужу часики за 37 миллионов, но призывающая нас в эфире «5 канала» присылать деньги эсэмэсками на лечение детей.
Но ведь, наверное, присылают. Потому что часики – это одно, а дети – это другое. Для Навки часики, видимо, поважнее будут, но это же реально ее право, правда? Мы не при социализме живем.
Вообще, надо признать, капитализм в вопросах управления людьми на порядки эффективнее социализма.
Я вот за квартиры вам всем вспомню. Помните, да? Построено было и роздано сколько? Да никто не считал, но уверен, что речь о миллионах идет. Квартир.
И что? Так сильно это шоу помогло в 91-м? Все эти квартиры, путевки, пенсии, все социалистические блага оказались ничем. И были совершенно спокойно променяны на колбасу, джинсы, жвачку и кока-колу.
А сейчас? Когда на ипотеку надо 20 лет корячиться? О! Суть. С большой буквы! Ипотека оказалась страшным оружием вместе с потребительским кредитом. Мысли у людей повально заняты не борьбой за светлое будущее, а за серое настоящее.
Например, тем, как четко спланировать расходы, чтобы выплатить очередной платеж и чтобы на прожитье осталось.
Идеальная для власти картина мира, когда в текущем месяце все твои усилия идут на еду и крышу над головой в следующем. Работает как автомат Калашникова, ну еще бы, все-таки 25 лет выстраивалась система. За такое время государства создавались.
Да, советское наследие немного красоту смазывает, но советские квартиры не бесконечны.
25 лет, и нас научили правильно жить. Правильно – это по-капиталистически. И, как оказывается, капитализм намного лучший учитель, чем социализм с коммунизмом. Прямо по списку давайте.
Итак, тезис: капитализм учит нас ценить:
1. Здоровье. Его надо любить, о нем надо заботиться, потому что теперь попробуй-ка излечись, если что. В условиях якобы бесплатной страховой, а на самом деле совершенно платной медицины здоровье – это не просто ресурс. Это бесценный дар. Потому что если ему цену объявить иной раз, то лучше и не жить вообще. СМС на всех не хватит.
2. Жилплощадь. И дай бог, когда есть что по наследству получить, и не к 60-ти годам, а пораньше. Нет – значит, ценим, ибо цена уплачена ого-го!
3. Работу. Она, когда есть – прекрасно, особенно когда позволяет жить, а не выживать. И попробуй найди ее получше после сорока.
Вот три кита, на которых все зиждется. И которые вполне себе способны угробить любой протест и задушить его в зародыше.
Митинги и протесты? Да ладно... Я вам как пример приведу недавние разборки вокруг памятника фашистам в Россоши. Бунтует человек 10 патриотов, остальные боязливо смотрят со стороны, не вмешиваясь вообще. Им семьи надо кормить. Им некогда с властью пинаться. Поэтому никаких подписей (а вдруг увидят), никаких митингов (а вдруг накажут) и вообще.
Забавно, но как сказал один умный человек, «крепкая цепь, прикованная к батарее, оказалась надежнее череды бесплатных благ».
При всем при том, что за цепь, батарею и работу кузнеца заплатил из своего кармана прикованный.
Мазохизм? Вполне, но ведь жить можно? Можно. Весь вопрос только – как.
Но все будет просто прекрасно. Надо только немного подождать. Подождать, пока реально вымрут те, кто сегодня еще может возмущаться, кто помнит советское бесплатное. Вымрут – и все.
Ветераны Великой Отечественной уходят сегодня, советские завтра, а послезавтра уже никто не помешает творить полный беспредел. Доски и памятники Маннергейму, белочехам, атаманам Краснову и Шкуро, генералу Власову, немецким, венгерским, румынским и итальянским солдатам…
Все это будет. Просто надо заткнуть надежно рты всем недовольным в рамках закона и подождать.
Сегодня антисоветская пропаганда дала сбой, слишком крепкими оказались полученные в Советском Союзе понятия. Ничего.
Просто надо больше Солженицына, Шаламова, Познера, Сванидзе. Больше «Бригад», «Бумеров», «Штрафбатов», «Сволочей», «Праздников», «Цитаделей». Больше Ельцин-центров, а в перспективе Медведев-центров и Путин-центров.
Вообще, надо больше таких центров, где будут правильно воспитывать.
И больше синекурых ужасов про СССР. Современная капиталистическая реальность должна просто курить в сторонке в сравнении с ужасами тотального ГУЛАГа и прочими непременными атрибутами СССР.
И тогда, буквально еще лет через 10, все эти «а то будет как на Украине» и «а то будет как во Франции» просто уйдут, и останется одно: «а то будет как в СССР».
Нет, АТО и у нас будет, поскольку не всем такая перспективка по душе. Будут недовольные. Но для того у нас есть Росгвардия и прочие инструменты. Один тупее другого, но опять же, безотказные, как лом.
И что? И возникнет новый мир. Капиталистический российский с цензурой от Советского Союза и преемственностью власти от Российской империи.
Все идет к тому.
Картинки, возможно, мрачноватые, но для того, чтобы четко их оценить, надо просто подумать своей головой. Своей, а не головой Киселева или Пескова.
Но это уже отдельная история, довольно непростая.
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- Виктория Бородинова
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