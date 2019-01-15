Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов

В Санкт-Петербурге 13 января на 83 году жизни скончался конструктор и ученый в области авиационного двигателестроения Александр Саркисов.Всю жизнь Саркисов посвятил созданию силовых установок для истребителей и вертолетов. Известность в научном мире к нему пришла в конце 1960-х годов, после разработанных им камеры сгорания и лопаток турбины самолета МиГ-21, которые позволили увеличить потенциал машины в несколько раз. Именно за эти разработки инженер был удостоен орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.Под руководством конструктора были созданы двигатели 4-го поколения РД-33 и АЛ-31Ф, устанавливаемый на истребители «МиГ» и «Су». А силовая установка для штурмовика Су-25 позволила самолету десятки лет надежно служить вооруженным силам.Саркисов на протяжении 17 лет возглавлял НПО им. Климова. По чертежам этого предприятия было выпущено свыше 60 тыс. двигателей для военных и гражданских вертолетов типа «Ми» и «Ка». Оснащенные этими двигателями машины установили несколько рекордов. Так, в 2001 году на испытаниях в Тибете Ми-17 поднялся на «климовском» двигателе почти на 9 тыс. метров.Среди достижений конструктора также создание цифровых электронных блоков автоматического регулирования и контроля, позволивших значительно повысить надежность и экономичность двигателей.Кроме того, с 1990 года Александр Саркисов являлся профессором Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, а в 1991 году получил ученую степень доктора технических наук.