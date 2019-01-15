В США уточнили «крайние» сроки закупок российских двигателей РД-180

Мы, конечно же, будем продолжать работать и продавать эти замечательные двигатели как минимум до 2023-2024 годов и, скорее всего, дольше,

Закупки российских ракетных двигателей РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023-2024 годов, приводит RT заявление гендиректора совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывшего астронавта NASA Майкла Бейкера.Бейкер назвал российские силовые установки «фантастическим продуктом».сказал он.Гендиректор отметил также, что 20 лет сотрудничества стали очень продуктивными для обеих сторон.Издание поясняет, что RD AMROSS приобретает выпускаемые в «Энергомаше» РД-180 и продает их компании United Launch Alliance (США), которая устанавливает двигатели на первой ступени носителей Atlas-5.В конце октября 2018 года «Энергомаш» передал американской стороне партию из четырех двигателей РД-180.В ноябре прошлого года стало известно о намерении США продлить договор по двигателям, несмотря на давление конгресса, призывающего отказаться от РД-180 в пользу силовых установок собственного производства.Ранее сообщалось, что в сентябре американская компания Blue Origin получила заказ на изготовление новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных носителей Vulcan, которые, как утверждалось, к 2023 году должны заменить ракеты Atlas-5 с российскими двигателями.