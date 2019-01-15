Береговые артбригады ВМФ усиливают «Хризантемами»
Береговые артиллерийские бригады российского флота начали вооружать сверхдальними ПТРК «Хризантема-С», способными уничтожать бронетехнику, катера и вертолеты противника на дистанции до 10 км, сообщают Известия.
Первые комплексы уже получила на вооружение артбригада Балтийского флота. До конца года их получат все артиллерийские бригады ВМФ.
Всепогодный противотанковый комплекс 9К123 «Хризантема-С» разработан в Конструкторском бюро машиностроения. Он считается самым мощным из всех российских ПТРК. Его ракеты развивают сверхзвуковую скорость.
Установка выполнена на базе БМП-3. Скорость боевой машины – до 70 км/час. Способна действовать в условиях применения оружия массового поражения. Имеет возможность преодолевать водные преграды вплавь. Экипаж – 2 человека.
Установка имеет два независимых канала наведения: оптико-лазерный и радиолокационный. Пуск ракет выполняется с места. Скорострельность – до 4 ракет в минуту. Способна держать под прицелом сразу две цели. Скорость поражаемых наземных объектов – до 60 км/ч, воздушных – до 340 км/ч.
По словам эксперта Алексея Хлопотова, морская пехота остро нуждается в современных артсистемах. Раньше для поддержки морпехов использовались артиллерийско-минометные установки «Нона». Однако «Хризантема» – высокомобильная плавающая платформа – является более универсальных средством поражения, способным пробивать мощную танковую броню. В случае необходимости боевые машины можно десантировать с кораблей.
Первые комплексы уже получила на вооружение артбригада Балтийского флота. До конца года их получат все артиллерийские бригады ВМФ.
Всепогодный противотанковый комплекс 9К123 «Хризантема-С» разработан в Конструкторском бюро машиностроения. Он считается самым мощным из всех российских ПТРК. Его ракеты развивают сверхзвуковую скорость.
Установка выполнена на базе БМП-3. Скорость боевой машины – до 70 км/час. Способна действовать в условиях применения оружия массового поражения. Имеет возможность преодолевать водные преграды вплавь. Экипаж – 2 человека.
Установка имеет два независимых канала наведения: оптико-лазерный и радиолокационный. Пуск ракет выполняется с места. Скорострельность – до 4 ракет в минуту. Способна держать под прицелом сразу две цели. Скорость поражаемых наземных объектов – до 60 км/ч, воздушных – до 340 км/ч.
По словам эксперта Алексея Хлопотова, морская пехота остро нуждается в современных артсистемах. Раньше для поддержки морпехов использовались артиллерийско-минометные установки «Нона». Однако «Хризантема» – высокомобильная плавающая платформа – является более универсальных средством поражения, способным пробивать мощную танковую броню. В случае необходимости боевые машины можно десантировать с кораблей.
- Использованы фотографии:
- КБ машиностроения, https://www.kbm.ru
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