Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" продолжает швартовные испытания

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает швартовные испытания, находясь у достроечной набережной Северной верфи, на фрегате началась подготовка к весеннему этапу ходовых. Об этом "Военному обозрению" сообщили в пресс-службе ПАО СЗ "Северная верфь".Как сообщается, фрегат успешно прошел первый этап ходовых испытаний, в ходе которого преодолел более 500 морских миль, проверив работу главной энергетической установки на скорости 26 узлов. Более высокую скорость фрегату развить не удалось из-за сложной ледовой обстановки. Тем не менее, основные задачи первого этапа испытаний были выполнены в полном объеме. Во время первого этапа испытаний на фрегате, кроме членов экипажа, находились судостроители Северной верфи и офицеры Военного представительства Министерства обороны.В настоящее время фрегат пришвартован у достроечной набережной Северной верфи. На нем продолжаются швартовные испытания, в частности, спецоборудования и комплексов вооружения, и устраняются замечания по первому этапу испытаний. Ходовые испытания фрегата будут продолжены при улучшении ледовой обстановки.По планам судостроителей, новейший фрегат будет передан Минобороны до конца этого года.Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, пр этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек.Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с., Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВтНа вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27