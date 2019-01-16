Вашингтонский «император» готовит для Германии роль протектората

О том, что такое «вашингтонский обком» и его «полезные указания», в России за последние годы успели подзабыть. В Европе, прежде всего в Германии, предпочитали вообще не вспоминать, но из-за океана им напомнили. И теперь там в адрес американского союзника в ходу всё чаще совсем иные определения и совсем другой сленг. В Белом доме – сменяемые раз в 4 года или в 8 лет император (или даже императрица, что вполне могло случиться пару лет назад), а в заморских провинциях — наместники.Именно так, наместником, уже не раз назвали в Германии американского посла Ричарда Греннела, после того как он разослал серию писем в адрес ряда немецких компаний с угрозами введения санкций в случае продолжения поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Напомним, что этот проект стоимостью в 9,5 млрд. долларов, рассчитанный на поставку в Европу до 55 миллиардов кубометров газа по дну Балтийского моря, может быть завершён уже в конце текущего года.Чем же так разозлил германских предпринимателей и политиков потенциальный американский наместник, пока ещё занимающий куда более скромный пост посла? Ведь в том, что его страна давно и вполне последовательно выступает против «Северного потока-2», нет никакого секрета. Нет секрета и в том, что США сумели подключить к кампании против трубопровода, который пройдёт от российских Выборга и Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда, уже достаточно много союзников. Против «Газпрома», прямого конкурента запланированным поставкам в Европу американского сжиженного газа, что называется, все средства хороши.Посол в своих письмах прежде всего поспешил констатировать, что Евросоюз зависит в своих вопросах энергетической безопасности от России и именно поэтому, по его мнению, компании, поддерживающие строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», занимаются подрывом безопасности Украины и Европы. И в письмах посла неслучайно сказано, что газопровод «несёт серьезные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона.А это значит, что в схватку вот-вот ввяжется тяжёлая политическая артиллерия вплоть до хозяина Белого дома. Тем более что Греннел не забыл напомнить и о том, что озабоченность США «нарастающим агрессивным поведением России, использованием Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов», разделяют их партнеры. Впрочем, насчёт партнёров посол, возможно, горячился зря, ведь в его «списке» пока только Канада, восточноевропейские члены ЕС, а также «многие правительства» Западной Европы. Понятно, что «многие» – это отнюдь не все, и главное исключение — это правительство Германии.Немецких политиков, прямо критикующих Ричарда Греннела, тоже пока немного: это спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер, а также замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази. Именно Де Мази использовал в адрес Греннела новую хлёсткую характеристику, отметив, что, «очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии».Теперь не принимать во внимание сделанную этими политиками оценку беспрецедентного политического давления на суверенное государство уже просто нельзя. Пока мало кто обратил внимание, что ничего подобного в адрес правительства Германии американский посол себе не позволил. И писем туда не писал. Письма неспроста адресованы не политикам, а бизнесменам, хотя это, скорее всего, прямо противоречит не только международному праву, но и деловым традициям как Старого Света, так, очевидно, и США. Расчёт явно сделан на пресловутый немецкий прагматизм, ведь угроза санкций сама по себе сулит сторонникам проекта «СП-2» немалые убытки.В этом смысле ключевым в письмах Греннела немецкая пресса уже назвала вот такой пассаж: «Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемые с этим». Однако и представители компаний, получившие письма, как и упомянутые политики, восприняли их как прямое давление. Итак, поначалу бизнес и только часть политиков, причём не самая значительная. И поначалу большая часть политиков действительно предпочла не замечать «писем Греннела».Но в таком случае получалось, что Германия сегодня – это уже не более чем американский протекторат, повторяющий опыт Богемии и Моравии под властью Третьего рейха. А США, как известно из истории, приняв самое активное участие в уничтожении этой, пожалуй, самой страшной из всех империй, тут же занялись строительством собственной новой империи. Ральф Штегнер в своем аккаунте в Twitter сразу вытащил из исторического небытия ещё один подзабытый термин, только уже не имперский, а скорее революционный — «верховные комиссары», напомнив американскому послу, что их время уже прошло.Но это семь десятилетий назад, после окончания Второй мировой войны, верховные комиссары стран-победительниц фактически управляли Германией. Сегодня же страна уверенно лидирует в Евросоюзе, и «несмотря на трудности, которые он испытывает сегодня, Германия вполне может позволить себе независимую от США экономическую политику», не замедлил отметить один из обозревателей Spiegel.В понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии обсудили, как реагировать «на Греннела и его все новые провокации», и тут же последовало официальное заявление представителя Министерства иностранных дел ФРГ Марии Адебар. Германия и Соединённые Штаты не совпадают во взглядах по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Ни больше, ни меньше.Несмотря на пессимизм и определённые опасения экспертов по поводу того, что власти ФРГ предпочтут ничего не замечать, ответ, как видим, дан. И ответ насколько краткий, настолько и жёсткий. Пока даже без пояснений. Их Вашингтону, похоже, предлагается запросить. Многие из немецких журналистов, даже из числа тех, кто симпатизирует США и лично Дональду Трампу, вообще считали, что в США предпочтут не слышать и не слушать тех, кто «против Греннела». Но не слушать и не слышать германский МИД, судя по всему, уже не получится.