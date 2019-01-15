В США обрадовались неудачной попытке Ирана запустить спутник

Иран не смог запустить искусственный спутник Земли, который, по планам Тегерана, должен обеспечить страну устойчивой системой связи. По словам министра связи Ирана Джавада Азари Джахроми, выступившего в эфире государственного телевидения, спутник не вышел на расчётную орбиту.Это заявление иранского чиновника вызвало настоящую бурю эмоций в США. С одной стороны в администрации американского президента не скрывают радости по поводу того, что иранская ракета не смогла вывести спутник на орбиту. Радость связана с тем, что ракета не показала серьёзных возможностей, а значит, гипотетически не сможет донести ядерный заряд (если таковой появится у Ирана) на дальнее расстояние. С другой отмечается, что Иран таким образом продолжает осуществлять испытания ракетных вооружений. Озабоченности США в этом плане разделяют в Израиле.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сама программа по выводу на орбиту спутника Ираном «ставит под сомнение резолюцию Совбеза ООН», которая запрещает Ирану использовать баллистические ракеты.Иранские власти отмечают, что космическая программа страны, касающаяся совершенствования систем связи, под упомянутую резолюцию не подпадает. И уже попытки «притащить за уши» запуск спутника под ранее принятые меры Совбезом ООН, по мнению Тегерана, являются недопустимой попыткой США в одностороннем порядке трактовать резолюцию.