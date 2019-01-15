Для разведчиков введут воздушно-десантную подготовку
Для военнослужащих органов внешней разведки (ОВР) будет введена воздушно-десантная подготовка, сообщают Известия.
В проекте постановления правительства, подготовленного при участии Минобороны РФ, отмечается, что подготовка станет обязательной, а военнослужащие, освоившие десантирование, получат повышенную надбавку к окладу и право на льготную пенсию: год выслуги будет приравниваться к полутора годам.
С этой целью разведчиков уравняют в правах с другими военнослужащими, совершающими прыжки с парашютом. Сегодня право на льготную пенсию имеют солдаты и офицеры ВДВ, разведывательных десантных подразделений, морской пехоты, частей спецназначения и летчики.
Военнослужащие, сдавшие нормативы, также получат ежемесячные надбавки к окладам от 10 до 40 процентов в зависимости от выслуги.
Для получения указанных льгот и выплат офицеры моложе 40 лет должны совершать не менее 4 прыжков в год. Для генералов и офицеров, которым уже исполнилось 45, будет достаточно 2-х прыжков за год.
По словам председателя исполнительного комитета Союза десантников РФ Валерия Юрьева, десантирование разведчиков парашютным способом в тыл противника по-прежнему остается актуальным.
Он отметил, что массовые десанты (в том числе целых дивизий) в настоящее время невозможны из-за развитых средств ПВО противника, зато одиночная выброска, тех же разведчиков, например, вполне осуществима.
Юрьев добавил, что тактика такого десантирования постоянно совершенствуется, на вооружение поступают более современные парашютные системы.
В проекте постановления правительства, подготовленного при участии Минобороны РФ, отмечается, что подготовка станет обязательной, а военнослужащие, освоившие десантирование, получат повышенную надбавку к окладу и право на льготную пенсию: год выслуги будет приравниваться к полутора годам.
С этой целью разведчиков уравняют в правах с другими военнослужащими, совершающими прыжки с парашютом. Сегодня право на льготную пенсию имеют солдаты и офицеры ВДВ, разведывательных десантных подразделений, морской пехоты, частей спецназначения и летчики.
Военнослужащие, сдавшие нормативы, также получат ежемесячные надбавки к окладам от 10 до 40 процентов в зависимости от выслуги.
Для получения указанных льгот и выплат офицеры моложе 40 лет должны совершать не менее 4 прыжков в год. Для генералов и офицеров, которым уже исполнилось 45, будет достаточно 2-х прыжков за год.
По словам председателя исполнительного комитета Союза десантников РФ Валерия Юрьева, десантирование разведчиков парашютным способом в тыл противника по-прежнему остается актуальным.
Он отметил, что массовые десанты (в том числе целых дивизий) в настоящее время невозможны из-за развитых средств ПВО противника, зато одиночная выброска, тех же разведчиков, например, вполне осуществима.
Юрьев добавил, что тактика такого десантирования постоянно совершенствуется, на вооружение поступают более современные парашютные системы.
- Использованы фотографии:
- https://militaryarms.ru
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