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Для разведчиков введут воздушно-десантную подготовку

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Для военнослужащих органов внешней разведки (ОВР) будет введена воздушно-десантная подготовка, сообщают Известия.

Для разведчиков введут воздушно-десантную подготовку



В проекте постановления правительства, подготовленного при участии Минобороны РФ, отмечается, что подготовка станет обязательной, а военнослужащие, освоившие десантирование, получат повышенную надбавку к окладу и право на льготную пенсию: год выслуги будет приравниваться к полутора годам.

С этой целью разведчиков уравняют в правах с другими военнослужащими, совершающими прыжки с парашютом. Сегодня право на льготную пенсию имеют солдаты и офицеры ВДВ, разведывательных десантных подразделений, морской пехоты, частей спецназначения и летчики.

Военнослужащие, сдавшие нормативы, также получат ежемесячные надбавки к окладам от 10 до 40 процентов в зависимости от выслуги.

Для получения указанных льгот и выплат офицеры моложе 40 лет должны совершать не менее 4 прыжков в год. Для генералов и офицеров, которым уже исполнилось 45, будет достаточно 2-х прыжков за год.

По словам председателя исполнительного комитета Союза десантников РФ Валерия Юрьева, десантирование разведчиков парашютным способом в тыл противника по-прежнему остается актуальным.

Он отметил, что массовые десанты (в том числе целых дивизий) в настоящее время невозможны из-за развитых средств ПВО противника, зато одиночная выброска, тех же разведчиков, например, вполне осуществима.

Юрьев добавил, что тактика такого десантирования постоянно совершенствуется, на вооружение поступают более современные парашютные системы.
Использованы фотографии:
https://militaryarms.ru
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